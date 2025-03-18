 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 19.03.2025
17:06  В закон "О гражданстве Кыргызстана" внесены изменения
16:26  Президент Таджикистана произвел кадровые перестановки в ряде государственных структур
16:23  Новые подходы правительства Казахстана по стимулированию участия банков в приоритетном финансировании бизнеса
16:13  В Узбекистане госучреждения в 15 районах переедут в единые здания. Освободившиеся объекты выставят на аукцион
16:10  Кто такой Экрем Имамоглу? Что известно о задержанном мэре Стамбула
15:43  Парламент Кыргызстана ратифицировал Договор о кыргызско-таджикской границе. Ташиев показал участки, которые были обменены
15:19  Министр водного хозяйства Узбекистана о строительстве канала Коштепа в Афганистане: "Постепенно будем объяснять им..."
15:06  Новым министром энергетики Казахстана стал Ерлан Аккенженов
13:48  Путин и Трамп запустили российско-американские горки, - Александр Яковенко
13:11  В Казахстане 19 марта отмечается Жанару - День обновления: как изменилась республика
13:01  S&P Global Ratings: Рейтинги узбекистанского АО "Асакабанк" подтверждены, прогноз - "стабильный"
12:55  В Казахстане обновили "список иноагентов"
12:50  ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
12:13  Советское прошлое Казахстана и исторические обиды: после слов – дело?
02:57  Петр Акопов: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах
02:40  Нацбанк Казахстана запустил проект Gold Coin – цифровой эквивалент инвестиционной монеты UKI
02:00  Таджикистан и Киргизия: решение пограничного вопроса открывает новую эпоху отношений, - Шерали Ризоен
01:54  Международный аэропорт "Андижан" начнет с 20 марта принимать регулярные пассажирские авиарейсы
01:23  Таалай Эсеналиев (автор Игр Кочевых и Оседлых народов мира): "Олимпийские игры деградировали"
01:06  Космодром Байконур скоро будет праздновать юбилей - 70 лет
01:04  Sky News: Американцам хоккей интереснее Украины. Если ты не за столом переговоров - ты в меню...
00:54  Джентльмены и их гарантии: как союзники в сентябре 1939 кинули Польшу (история)
00:40  Китай запустил цифровую платформу торговли сырьем для традиционной китайской медицины между Синьцзяном и Центральной Азией
00:25  Путин призвал бизнес не воспринимать санкции против России как временные меры
00:01  Трамп рекламирует приложение CBP Home для самодепортации нелегальных мигрантов (видео)
Вторник, 18.03.2025
23:13  В Душанбе будет создан российско-таджикистанский индустриальный парк
22:36  В Казахстане разработали Концепцию региональной политики на пять лет
21:53  МИД России: О телефонном разговоре Путина и Трампа
21:36  ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область – итоговая сводка Readovka за 18 марта
21:30  Европа ищет "пушечное мясо" против России
20:40  В Узбекистане создадут Совет предпринимательниц и обеспечат занятость 2 миллионов женщин
20:28  Пять ядерных пунктов. Китай разыграл тонкую комбинацию с Россией и Ираном
20:17  Нейросеть GigaChat 2.0. Сбер представил искусственный интеллект нового поколения
19:40  Разумные правила игры и справедливые реформы - Рахман Алшанов о шестилетии президентства Токаева
19:14  Новая железная дорога из Монголии в Китай удвоит возможности экспорта угля
18:59  МК: Стали известны условия России по статусу Запорожской АЭС
18:55  Комитет госдоходов Минфина Казахстана опубликовал новый реестр граждан, получивших иностранное финансирование
18:48  Как афганский канала Кош-Тепа повлияет на страны Центральной Азии. Кто больше других пострадает?
18:41  В министерстве образования и науки Кыргызстана новый зам - Альберт Махметкулов
18:35  В Душанбе в честь Навруза состоятся международные соревнования по конному спорту
18:28  Китайский маркетплейс Temu выполнил условия Узбекистана. Будет ли снята блокировка?
18:20  Новое Агентство Казахстана по атомной энергии возглавил Алмасадам Саткалиев
18:13  MP: США добивались успехов тогда, когда умели сосуществовать с Россией
17:54  США и ЕС охотятся за полезным ископаемым Центральной Азии
13:52  11 лет назад подписан Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
13:34  Власти Ташкента призвали жителей проявить терпение и не латать дороги самостоятельно (видео)
13:29  Синьхуа: В Китае пытаются повысить рождаемость солидным денежным вознаграждением
13:25  Таджикистан изучает предложение России по строительству АЭС малой мощности
13:10  Казахстан создает крупнейший гипермасштабируемый центр обработки данных с участием Сингапура
13:05  Кыргызстан откроет первое посольство в Африке
13:02  В Центральной Азии может появиться европейский спутниковый интернет от SES. В Ташкенте подписали соглашения
12:44  Казахстан проведет детальный анализ работы USAID в стране
12:41  В окружении в Курской области оказалась большая группа иностранных наемников
12:37  СП: Китай передумал становиться "полярной державой"?
12:30  Дата и место рождения католицизма, - Павел Густерин
02:10  День Навруз - праздник жизни, обновления и новых возможностей. Узнайте, как его празднуют в Иране
01:59  "Технология по уничтожению общей памяти": какой будет новая "История Казахстана"? - Азат Ахунов
01:02  Узбекистан пригласил французскую компанию Orano добывать уран на месторождении "Южный Дженгельды"
00:55  Китайские госпредприятия инвестировали более 280 млрд юаней в Синьцзян
00:49  Казахстан в сотрудничестве с партнерами оказал гуманитарную помощь Афганистану
00:47  В Узбекистане на 100 домохозяйств приходится 356 мобильных телефонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Советское прошлое Казахстана и исторические обиды: после слов – дело?
12:13 19.03.2025

Советское прошлое Казахстана и исторические обиды: после слов – дело?

автор Бахыт Жанаберген

Пожалуй, самым обсуждаемым из тезисов, содержавшихся в выступлении Касым-Жомарта Токаева на недавнем заседании Национального курултая, стал тот, который касался прошлого Казахстана, особенно его советского периода. Президент наверняка понимал, что частью общества, а конкретно так называемой национал-патриотической (или национал-популистской?), его слова будут восприняты в штыки – так в итоге и произошло. Но он руководствовался вовсе не желанием кому-то угодить, а интересами государства, необходимостью сохранения в стране мира и спокойствия, да и просто здравым смыслом.

В отечественном информационном пространстве сегодня явно превалируют негативные оценки той эпохи, когда наша республика находилась в составе СССР. "Колониальный режим", "геноцид", "насильственная языковая и культурная ассимиляция" и другие такого рода нарративы стали мейнстримными. Внимание акцентируется почти исключительно на трагических страницах советского прошлого, тогда как его модернизационное, прогрессистское влияние на жизнь казахского народа или замалчивается, или искажается.

Особенно глубоко укоренилось такое восприятие этого периода в сознании тех, кому оно на протяжении тридцати лет внушалось с младых ногтей (прежде всего, на уроках истории), – сейчас самым старшим из них уже под 40. Не заставшие те времена либо заставшие их в младенческом возрасте, они ничтоже сумняшеся пытаются убедить представителей старших поколений в том, насколько тяжело и даже невыносимо им жилось "в тисках красной империи". Это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Теперь глава государства призывает взглянуть на прошлое Казахстана, в том числе на его советский этап, объективно и комплексно. "Перед нашей исторической наукой, перед нашими интеллектуалами стоит задача изучения нашей истории с контексте обширной цивилизационной парадигмы. Если говорить прямо, до сих пор прошлое Казахстана многими учеными и общественниками рассматривается через призму исторических обид. Это сужает восприятие нашей истории. Нам нужно думать шире и масштабнее", - отметил президент страны. После чего он высказался против однобоких суждений о советском периоде, в котором, по его словам, были, конечно, темные стороны, но были и светлые. "Иначе мы рискуем оказаться в плену заблуждений, которые выведут нас на неправильный пусть общественно-политического развития – со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями", - резюмировал глава государства.

Но последуют ли за этим призывом какие-то конкретные шаги? Возьмут ли "под козырек" слова Касым-Жомарта Токаева официальные идеологи? Что собирается делать министерство, курирующее масс-медиа? Начнется ли работа по внесению изменений в школьные и вузовские учебники? Будут ли даны соответствующие рекомендации учителям и преподавателям? Учтут ли мнение президента страны авторы нового академического семитомного издания "История Казахстана", написание которого должно завершиться уже в нынешнем году? И таких вопросов много.

Причем они далеко не праздные. Взять одну из больных тем – содержание учебников, которые закладывают в сознание подрастающего поколения основы исторической памяти. Ведь в них наворочено столько всего такого, что без серьезной ревизии просто не обойтись. Чтобы не быть голословными, обратимся к конкретному примеру.

В 2020-2023 годах Институтом истории государства Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК (то есть учреждением, непосредственно участвующим в научно-аналитическом обеспечении и обосновании официальной политики в данной сфере) руководил Еркин Абил, который сегодня больше известен как мажилисмен, активнее всех продвигавший затею с единым часовым поясом. Он же является одним из двух авторов 350-страничного учебника "История Казахстана" для студентов высших учебных заведений, который можно назвать образчиком (далеко не единственным) того, как преподносится нашей молодежи советское прошлое и как культивируются исторические обиды.

Вот цитата, касающаяся Ашаршылыка: "Голощекин с согласия Сталина выбрал те методы коллективизации, которые не могли не вызвать… фактическое вымирание целого народа. Так был взят курс на широкомасштабный геноцид". Да, сегодня никто не ставит под сомнение вину центральной власти в Москве, как и руководства тогдашней Казахской АССР, в страшной катастрофе, обрушившейся на нашу республику в начале 1930-х. Мало кто спорит и с тем, что принятые ими тогда решения носили антигуманный, даже преступный характер. Однако авторы учебника навязывают студентам мысль, что это было не просто преступление, а умышленное убийство двух миллионов казахов (такая цифра фигурирует в этой книге, хотя авторитетные демографы называют другие – от 1,2 до 1,3 миллиона) путем сознательной организации среди них массового голода.

Слово "геноцид" применительно к трагедии начала 1930-х сегодня стало расхожим. Но одно дело, когда им разбрасываются обыватели, и совершенно другое, когда его берут на вооружение, включают в учебники профессиональные историки, имеющие ученые степени. Уж они-то обязаны, прежде чем прибегать к использованию этого термина, сверяться и с соответствующей конвенцией ООН, и с сопровождающими ее документами. А там прямо говорится: "Для того, чтобы квалифицировать случившееся как геноцид, необходимо, чтобы преступники имели доказанное намерение физически уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу". На сегодня сколько-нибудь убедительные доказательства на сей счет отсутствуют.

Как свидетельствует мировая практика, геноцид в отношении какой-то этнической группы совершался представителями другой, доминирующей в численном отношении, часто государствообразующей, наиболее широко представленной в центральной власти. Или, как вариант, в интересах этого этноса, либо метрополии, если речь идет о колониях. Так было в Османской империи (турки – армяне), в нацистской Германии (немцы – евреи), в Руанде (хуту – тутси), в бывшей Югославии (сербы – боснийские мусульмане). По аналогии с этими случаями несложно понять, на кого собираются возложить ответственность люди, называющие Ашаршылык геноцидом и требующие признания его таковым уже на официальном уровне.

Наверное, не надо объяснять, чем такие устремления чреваты для Казахстана, если принять во внимание географическое расположение и национальный состав населения нашей страны (возможно, в том числе это имел в виду глава государства, когда говорил об угрозе тяжелых последствий). И ладно бы, если бы те, кто настаивает на такой оценке событий начала 1930-х, предъявили убедительные аргументы в ее пользу. Но их, еще раз повторим, нет, и вряд ли они когда-нибудь появятся. Даже самые известные у нас западные исследователи Ашаршылыка (Сара Кэмерон, Стивен Уиткрофт, Марта Брилл Олкотт, Роберт Киндлер, Никколо Пьянчола) придерживаются мнения, что квалифицировать случившееся как геноцид нельзя.

Если пролистать учебник для студентов дальше, то можно найти массу других примеров чрезмерного преувеличения, гиперболизации негатива, связанного с советским периодом. Скажем, после фразы "в 1950-1980 годах шло постепенное сокращение сферы применения казахского языка", с которой трудно поспорить, авторы заявляют, что в республике 95 процентов книг выходили на русском. Читая такое, нынешняя молодежь, конечно, ужаснется масштабам русификации. При этом вряд ли кто-то станет обращаться к имеющейся в Интернете официальной статистике советской поры, чтобы узнать, как было на самом деле. А было совсем не так.

Например, в 1980-м в Казахстане издали 2188 наименований книг и брошюр, из них на казахском – 757, или 34,6 процента (доля титульного этноса составляла на тот момент 36,0 процента). Соответственно на русском – менее чем две трети, но никак не 95%. Этих книг и брошюр было отпечатано в общей сложности 27,1 миллиона экземпляров, в том числе на казахском – 13,8 миллиона, или даже больше половины. Почему такой дисбаланс? Дело в том, что малотиражная научно-техническая литература выпускалась большей частью на русском, а многотиражная художественная (средний тираж каждой книги – 25-30 тысяч экземпляров) – преимущественно на казахском, поскольку беллетристикой на "великом и могучем" республику обеспечивали российские издательства. Аналогично и с журналами. Все цифры взяты из статистического сборника "Народное образование и культура в СССР", изданного в 1989-м, в самый разгар перестройки.

Или вот, Еркин Абил и его соавтор пишут, что в результате русификации "основным языком вузов и науки стал русский". Стесняемся спросить: а что, когда-то такой статус имел казахский, у которого его, получается, отобрали?

Вполне ожидаемо повторяется в учебнике и ставший уже традиционным тезис о сокращении во второй половине 20-го века количества школ с казахским языком обучения. На это обвинение, приняв его в свой адрес, еще в первой половине 1990-х ответил Динмухамед Кунаев: по его словам, закрывались малокомплектные и ветхие, их учащихся переводили в новые, крупные, а детей из дальних аулов – в казахские интернаты, которые открывались в районных и областных центрах. "Не количество школ надо считать, а количество учеников", - резонно заключил Кунаев.

Кстати, согласно данным, взятым из уже упомянутого статистического сборника, в 1980/81 учебном году в казахских классах грызли гранит знаний 33 процента всех школьников республики, что ненамного меньше доли титульного этноса в общей численности населения (36 процентов). Можно ли после этого принимать на веру содержащееся в учебнике утверждение, что "в конце 1970-х годов около трети казахов вообще не знали казахского языка"? На чем оно основано, неизвестно, поскольку авторы и в этом, и в других случаях не стали утруждать себя ссылками на источники. Дескать, наше дело – написать, а ваше, студентов, – поверить нам на слово.

В то же самое время ни в этом учебнике, ни в других даже не упоминается, допустим, тот факт, что к концу 1980-х годов казахи вместе с евреями и корейцами (которые, в отличие от нас, не имели своих национальных республик) входили в топ-3 среди всех народов СССР по такому показателю, как количество студентов высших учебных заведений на 10.000 человек населения. У нас он составлял 232, тогда как у русских – 203, а в среднем по Союзу – 188. Между тем, тогда высшее образование имело куда более высокую ценность, чем сейчас, и выполняло роль едва ли не главного социального лифта. Это лишь один из многих примеров того, что дала казахам модернизация по-советски.

Остается надеяться, что власть действительно намерена – не только на словах, но и на деле (а это предполагает практические шаги, связанные с исторической наукой, изменением содержания тех же учебников, освещением в масс-медиа, кинопроизводством и т.д.) – приступить к формированию в нашем обществе объективного взгляда на советское прошлое. То есть взгляда, сочетающего в себе признание как трагедий, злоупотреблений, ошибок, так и достижений, прогресса, форсированного цивилизационного подъема республики в целом и казахского народа в частности…

Источник - spik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742375580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2025 года №818
- Кадровые перестановки
- По итогам 2024 года выпуск казахстанских кинокартин вырос на 58%: Олжас Бектенов дал ряд поручений по развитию креативных отраслей
- Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с помощником Президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиеевой
- Японский бизнес пригласили инвестировать в Казахстан
- Инфляция в феврале ускорилась в 15 регионах Казахстана
- Советское прошлое Казахстана и исторические обиды: после слов – дело?
- Индекс промышленного производства в январе-феврале 2025г. в Казахстане составил 105,9%
- В Казахстане обновили "список иноагентов"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  