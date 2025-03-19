ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани

12:50 19.03.2025

МО: на пункте перевалки нефти на Кубани произошло возгорание после атаки БПЛА



19 марта 2025



Ночью Украина совершила преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края, направленную на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили 19 марта в Минобороны РФ.



"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", - говорится в сообщении ведомства.



По информации Минобороны, после приказа президента РФ Владимира Путина о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины российские военные нейтрализовали семь ударных беспилотников, направленных на объекты украинской энергетики, связанные с военно-промышленным комплексом (ВПК) в Николаевской области. Уточняется, что шесть дронов были сбиты зенитно-ракетным комплексом (ЗРПК) "Панцирь", а один - дежурным истребителем ВКС России.



О пожаре на нефтебазе в районе станицы Кавказской стало известно ранее в тот же день. Возгорание возникло в результате падения обломков украинского беспилотника. На предприятии произошла утечка нефтепродуктов из резервуара. Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы.



Позже сообщалось, что площадь пожара на нефтебазе увеличилась до 1,7 тыс. кв. м. На месте происшествия работают 179 человек и 54 единицы техники.