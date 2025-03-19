 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 19.03.2025
17:06  В закон "О гражданстве Кыргызстана" внесены изменения
16:26  Президент Таджикистана произвел кадровые перестановки в ряде государственных структур
16:23  Новые подходы правительства Казахстана по стимулированию участия банков в приоритетном финансировании бизнеса
16:13  В Узбекистане госучреждения в 15 районах переедут в единые здания. Освободившиеся объекты выставят на аукцион
16:10  Кто такой Экрем Имамоглу? Что известно о задержанном мэре Стамбула
15:43  Парламент Кыргызстана ратифицировал Договор о кыргызско-таджикской границе. Ташиев показал участки, которые были обменены
15:19  Министр водного хозяйства Узбекистана о строительстве канала Коштепа в Афганистане: "Постепенно будем объяснять им..."
15:06  Новым министром энергетики Казахстана стал Ерлан Аккенженов
13:48  Путин и Трамп запустили российско-американские горки, - Александр Яковенко
13:11  В Казахстане 19 марта отмечается Жанару - День обновления: как изменилась республика
13:01  S&P Global Ratings: Рейтинги узбекистанского АО "Асакабанк" подтверждены, прогноз - "стабильный"
12:55  В Казахстане обновили "список иноагентов"
12:50  ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
12:13  Советское прошлое Казахстана и исторические обиды: после слов – дело?
02:57  Петр Акопов: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах
02:40  Нацбанк Казахстана запустил проект Gold Coin – цифровой эквивалент инвестиционной монеты UKI
02:00  Таджикистан и Киргизия: решение пограничного вопроса открывает новую эпоху отношений, - Шерали Ризоен
01:54  Международный аэропорт "Андижан" начнет с 20 марта принимать регулярные пассажирские авиарейсы
01:23  Таалай Эсеналиев (автор Игр Кочевых и Оседлых народов мира): "Олимпийские игры деградировали"
01:06  Космодром Байконур скоро будет праздновать юбилей - 70 лет
01:04  Sky News: Американцам хоккей интереснее Украины. Если ты не за столом переговоров - ты в меню...
00:54  Джентльмены и их гарантии: как союзники в сентябре 1939 кинули Польшу (история)
00:40  Китай запустил цифровую платформу торговли сырьем для традиционной китайской медицины между Синьцзяном и Центральной Азией
00:25  Путин призвал бизнес не воспринимать санкции против России как временные меры
00:01  Трамп рекламирует приложение CBP Home для самодепортации нелегальных мигрантов (видео)
Вторник, 18.03.2025
23:13  В Душанбе будет создан российско-таджикистанский индустриальный парк
22:36  В Казахстане разработали Концепцию региональной политики на пять лет
21:53  МИД России: О телефонном разговоре Путина и Трампа
21:36  ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область – итоговая сводка Readovka за 18 марта
21:30  Европа ищет "пушечное мясо" против России
20:40  В Узбекистане создадут Совет предпринимательниц и обеспечат занятость 2 миллионов женщин
20:28  Пять ядерных пунктов. Китай разыграл тонкую комбинацию с Россией и Ираном
20:17  Нейросеть GigaChat 2.0. Сбер представил искусственный интеллект нового поколения
19:40  Разумные правила игры и справедливые реформы - Рахман Алшанов о шестилетии президентства Токаева
19:14  Новая железная дорога из Монголии в Китай удвоит возможности экспорта угля
18:59  МК: Стали известны условия России по статусу Запорожской АЭС
18:55  Комитет госдоходов Минфина Казахстана опубликовал новый реестр граждан, получивших иностранное финансирование
18:48  Как афганский канала Кош-Тепа повлияет на страны Центральной Азии. Кто больше других пострадает?
18:41  В министерстве образования и науки Кыргызстана новый зам - Альберт Махметкулов
18:35  В Душанбе в честь Навруза состоятся международные соревнования по конному спорту
18:28  Китайский маркетплейс Temu выполнил условия Узбекистана. Будет ли снята блокировка?
18:20  Новое Агентство Казахстана по атомной энергии возглавил Алмасадам Саткалиев
18:13  MP: США добивались успехов тогда, когда умели сосуществовать с Россией
17:54  США и ЕС охотятся за полезным ископаемым Центральной Азии
13:52  11 лет назад подписан Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
13:34  Власти Ташкента призвали жителей проявить терпение и не латать дороги самостоятельно (видео)
13:29  Синьхуа: В Китае пытаются повысить рождаемость солидным денежным вознаграждением
13:25  Таджикистан изучает предложение России по строительству АЭС малой мощности
13:10  Казахстан создает крупнейший гипермасштабируемый центр обработки данных с участием Сингапура
13:05  Кыргызстан откроет первое посольство в Африке
13:02  В Центральной Азии может появиться европейский спутниковый интернет от SES. В Ташкенте подписали соглашения
12:44  Казахстан проведет детальный анализ работы USAID в стране
12:41  В окружении в Курской области оказалась большая группа иностранных наемников
12:37  СП: Китай передумал становиться "полярной державой"?
12:30  Дата и место рождения католицизма, - Павел Густерин
02:10  День Навруз - праздник жизни, обновления и новых возможностей. Узнайте, как его празднуют в Иране
01:59  "Технология по уничтожению общей памяти": какой будет новая "История Казахстана"? - Азат Ахунов
01:02  Узбекистан пригласил французскую компанию Orano добывать уран на месторождении "Южный Дженгельды"
00:55  Китайские госпредприятия инвестировали более 280 млрд юаней в Синьцзян
00:49  Казахстан в сотрудничестве с партнерами оказал гуманитарную помощь Афганистану
00:47  В Узбекистане на 100 домохозяйств приходится 356 мобильных телефонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
12:50 19.03.2025

МО: на пункте перевалки нефти на Кубани произошло возгорание после атаки БПЛА

19 марта 2025

Ночью Украина совершила преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края, направленную на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили 19 марта в Минобороны РФ.

"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Минобороны, после приказа президента РФ Владимира Путина о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины российские военные нейтрализовали семь ударных беспилотников, направленных на объекты украинской энергетики, связанные с военно-промышленным комплексом (ВПК) в Николаевской области. Уточняется, что шесть дронов были сбиты зенитно-ракетным комплексом (ЗРПК) "Панцирь", а один - дежурным истребителем ВКС России.

О пожаре на нефтебазе в районе станицы Кавказской стало известно ранее в тот же день. Возгорание возникло в результате падения обломков украинского беспилотника. На предприятии произошла утечка нефтепродуктов из резервуара. Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы.

Позже сообщалось, что площадь пожара на нефтебазе увеличилась до 1,7 тыс. кв. м. На месте происшествия работают 179 человек и 54 единицы техники.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742377800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2025 года №818
- Кадровые перестановки
- По итогам 2024 года выпуск казахстанских кинокартин вырос на 58%: Олжас Бектенов дал ряд поручений по развитию креативных отраслей
- Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с помощником Президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиеевой
- Японский бизнес пригласили инвестировать в Казахстан
- Инфляция в феврале ускорилась в 15 регионах Казахстана
- Советское прошлое Казахстана и исторические обиды: после слов – дело?
- Индекс промышленного производства в январе-феврале 2025г. в Казахстане составил 105,9%
- В Казахстане обновили "список иноагентов"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  