|В Казахстане обновили "список иноагентов"
12:55 19.03.2025
Комитет госдоходов Минфина опубликовал перечень организаций в Казахстане, которые получили финансирование из-за рубежа
АСТАНА, 18 мар - Sputnik. Обновленный реестр лиц, получивших иностранное финансирование во втором полугодии 2024 года, состоит из 200 пунктов.
"В целом за 2023-2024 годы сведения представлены 295 лицами, из них регулярно – 118, периодически – 96, однократно – 81", - поделились в комитете госдоходов.
За 2023 год, отметили в ведомстве, сведения о получении денег и (или) имущества от иностранных источников представлены 267 лицами на сумму 28,7 миллиарда тенге ($57,5 миллиона).
По итогам 2024 года таки сведения представили 218 лиц на сумму 27,2 миллиарда тенге ($54,5 миллиона).
Публикация реестра, отметили в комитете госдоходов, "направлена на повышение уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям".
"Требования о представлении отчетов о своей деятельности и полученных денежных средствах из иностранных источников соответствует мировой практике", - констатировали в ведомстве.
В Казахстане требование предоставлять отчетность в налоговые органы лицам и организациям, которые получили деньги или имущество от иностранных граждан, организаций, в том числе международных или государств, ввели еще в 2018 году после принятия поправок в Налоговый кодекс.
Кто вошел в реестр
В этом списке, в числе прочих:
- фонд CAPS Unlock (бывший фонд Сороса),
- представительство Internews Network,
- "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности", "Международный Центр Журналистики MediaNet",
- Фонд им.Фридриха Эберта в Казахстане" - старейший политический фонд Германии,
- "Молодежная информационная служба Казахстана",
- "Международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз",
- ОО "Қадір-қасиет",
- Фонд "Еркіндік қанаты" ("Крылья свободы"),
- Фонд "Ар. Рух. Хак" Бахытжан Торегожиной,
- Фонд Qaharman Human Rights Initiative,
- Ассоциация религиозных объединений Казахстана",
- "Национальная волонтерская сеть"
- "Федерация профсоюзов Республики Казахстан"
- ОО "Эхо", специализирующееся на избирательных процессах, и другие.