В Казахстане обновили "список иноагентов"

12:55 19.03.2025

Комитет госдоходов Минфина опубликовал перечень организаций в Казахстане, которые получили финансирование из-за рубежа



АСТАНА, 18 мар - Sputnik. Обновленный реестр лиц, получивших иностранное финансирование во втором полугодии 2024 года, состоит из 200 пунктов.



"В целом за 2023-2024 годы сведения представлены 295 лицами, из них регулярно – 118, периодически – 96, однократно – 81", - поделились в комитете госдоходов.



За 2023 год, отметили в ведомстве, сведения о получении денег и (или) имущества от иностранных источников представлены 267 лицами на сумму 28,7 миллиарда тенге ($57,5 миллиона).



По итогам 2024 года таки сведения представили 218 лиц на сумму 27,2 миллиарда тенге ($54,5 миллиона).



Публикация реестра, отметили в комитете госдоходов, "направлена на повышение уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям".



"Требования о представлении отчетов о своей деятельности и полученных денежных средствах из иностранных источников соответствует мировой практике", - констатировали в ведомстве.



В Казахстане требование предоставлять отчетность в налоговые органы лицам и организациям, которые получили деньги или имущество от иностранных граждан, организаций, в том числе международных или государств, ввели еще в 2018 году после принятия поправок в Налоговый кодекс.



