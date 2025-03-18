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S&P Global Ratings: Рейтинги узбекистанского АО "Асакабанк" подтверждены, прогноз - "стабильный"
13:01 19.03.2025

Рейтинги узбекистанского АО "Асакабанк" подтверждены на уровне "BB-/B" ввиду вливания капитала; прогноз - "Стабильный"

Ожидаемое вхождение в состав акционеров и одновременное вливание капитала от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) отложено как минимум до конца 2025 г.

Однако в декабре 2024 г. правительство выделило банку 1,3 трлн сумов в форме капитала 1-го уровня, и мы полагаем, что оно продолжит поддерживать банк вливаниями капитала в случае необходимости.

Мы подтвердили краткосрочный и долгосрочный кредитные рейтинги эмитента АО "Асакабанк" на уровне "BВ-/B".

"Стабильный" прогноз по рейтингу банка отражает наши ожидания того, что показатели капитализации будут оставаться стабильными в ближайшие 12 месяцев, поддерживаемые дальнейшими вливаниями капитала со стороны государства или ЕБРР.

ФРАНКФУРТ (S&P Global Ratings), 18 марта 2025 г. - Сегодня S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента АО "Асакабанк" (далее - Асакабанк) на уровне "BВ-/B". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".

Подтверждение рейтингов Асакабанка со "Стабильным" прогнозом отражает наши ожидания того, что рассчитываемый нами коэффициент капитала, рассчитанного с учетом риска (risk-adjusted capital - RAC), скорее всего, будет оставаться выше 7% в ближайшие 12 месяцев на фоне готовности правительства оказывать банку поддержку в форме вливаний капитала в случае необходимости. Мы ожидаем, что коэффициент RAC банка увеличится с 6,4% в конце 2023 г. до чуть более 7,0% к концу 2024 г. Повышение рассчитываемого нами коэффициента RAC было обусловлено вливанием капитала в размере 1,3 трлн сумов (около 100 млн долл. США) со стороны правительства в конце декабря 2024 г., что компенсировало существенное снижение прибыльности банка в 2024 г. Чистая прибыль банка по национальным стандартам бухгалтерского учета снизилась со 150,5 млрд сумов в 2023 г. примерно до 41,6 млрд сумов в 2024 г., и мы ожидаем аналогичную отрицательную динамику показателя рентабельности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2024 г. Показатели рентабельности банка крайне чувствительны к размеру чистой процентной маржи и стоимости финансирования со стороны международных финансовых организаций. Запасы капитала банка могут быть истощены в ближайшие 12 месяцев вследствие запланированного ежегодного роста кредитования на 4–5%, низкой структурной рентабельности и возможного создания дополнительных резервов, если они не будут компенсированы дополнительным вливанием капитала в случае необходимости.

Присоединение ЕБРР к акционерам банка отложено до конца 2025 г. Первоначально ЕБРР планировал приобрести 15% акций посредством нового вливания капитала в размере около 1 трлн сумов в 2023 г. В мае 2024 г. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан, ЕБРР и Асакабанк подписали основные условия приобретения. ЕБРР уже три года реализует проект по трансформации банка, оказывая техническую поддержку в области кадровых ресурсов, управления рисками, казначейства, цифровых технологий и управления экологическими, социальными и управленческими рисками (ESG). Cовет директоров банка включает теперь девять человек, пять из которых - независимые директора.

Мы считаем Асакабанк организацией, связанной с государством (ОСГ), имеющей "умеренно высокую" вероятность получения своевременной и достаточной чрезвычайной поддержки от государства. Мы считаем, что Асакабанк играет важную роль для правительства, обслуживая корпоративных заемщиков из различных секторов экономики. Это отражает наше мнение о том, что банк имеет и будет поддерживать значительные объемы бизнеса, связанного с государством, включая кредитование крупных ОСГ, а также будет оказывать поддержку автомобильной отрасли. Мы считаем, что связи банка с государством остаются прочными, учитывая тот факт, что доля правительства в капитале банка превышает 99%. В нашей оценке характеристик собственной кредитоспособности (SACP) Асакабанка учитывается текущая поддержка со стороны государства в форме поддержки развития бизнеса, финансирования и гарантий по большей части кредитного портфеля. Долгосрочный кредитный рейтинг банка не включает дополнительных ступеней за счет вероятности получения поддержки со стороны государства, поскольку оценка SACP банка находится на уровне суверенного кредитного рейтинга (Республика Узбекистан; ВВ-/Стабильный/В).

"Стабильный" прогноз по рейтингу Асакабанка отражает наше мнение о том, что капитализация банка, измеряемая нашим коэффициентом RAC, скорее всего, будет оставаться стабильной в ближайшие 12 месяцев, поддерживаемая дополнительными вливаниями капитала со стороны государства или ЕБРР.

Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в отношении банка в ближайшие 12 месяцев, если качество его активов существенно ухудшится, что окажет давление на его капитализацию, а его коэффициент RAC снизится до менее 7% в отсутствие дополнительного достаточного увеличения капитала. Мы также можем понизить рейтинги Асакабанк в ближайшие 12 месяцев в случае аналогичного действия по суверенным кредитным рейтингам Узбекистана.

Позитивное рейтинговое действие в отношении Асакабанка в ближайшие 12 месяцев маловероятно.

Источник - S&P Global
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