В Казахстане 19 марта отмечается Жанару - День обновления: как изменилась республика

13:11 19.03.2025

День обновления: как изменился Казахстан



19 марта в Казахстане отмечается Жаңару - День обновления, который знаменует начало нового периода в жизни страны и каждого казахстанца. Какие перемены произошли – в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.



День обновления



Шестой день Наурызнама символизирует перемены, рост и прогресс. Политолог, член Национального курултая Бурихан Нурмухамедов отмечает важные реформы, принятые в последние годы в нашей стране - это конституционная реформа, референдум по строительству АЭС, изменения в законе о выборах, создание Конституционного суда. По его мнению, эти шаги дали новую конфигурацию политической системе в стране и определенный импульс для дальнейшего развития, наряду с теми изменениями, которые Президент Казахстана предпринимал уже в контексте управления страной.



- Это такие шаги Президента, как слышащее государство, введение отчетности акимов различного уровня на постоянной основе, концепция "Таза Казахстан", заявленная в прошлом году система ценностей казахстанской нации. Все эти шаги указывают на то, что политические изменения носят последовательный и преемственный характер, сохраняя стабильность, - сказал Бурихан Нурмухамедов.



Конституционная реформа



В июне 2022 года в Казахстане состоялся общенациональный референдум по поправкам в Конституцию. Изменения коснулись трети Основного закона - поправки были приняты к 33 статьям Конституции из 98. В результате чего произошли изменения:



- Казахстан перешел к президентско-парламентской форме правления

- Введен запрет на членство Президента в партиях

- Создан Конституционный суд

- Изменена избирательная система (введена смешанная система выборов в Мажилис и маслихаты).

- Упрощена регистрация партий (порог снижен в 4 раза, проходной барьер - с 7% до 5%).



Кроме того, в дальнейшем были внесены поправки в семь конституционных законов, 15 кодексов и 29 законов.



Как отметил спикер, Президент ставит цели по развитию Казахстана и трансформации системы управления в стране.



- Перед нашей страной стоят задачи по адаптации Казахстана к изменяющимся условиям международной геополитической ситуации. Нам нужно научиться быстро адаптироваться к изменениям, происходящим в мире, которые влияют на ситуацию в стране, - подчеркнул эксперт.



Молодежь - двигатель прогресса



Президентский молодежный кадровый резерв - одна из первых публичных инициатив Касым-Жомарта Токаева. Программа является социальным лифтом для талантливой молодежи. По поручению Главы государства отбор в резерв проводится раз в два года. По последним данным, в резерве насчитывается 400 человек, из них трудоустроены - 271.



Эксперт отмечает, что для Казахстана очень важно формирование так называемого костяка людей, которые будут заряжены на позитивные изменения в будущем.



- В этом отношении очень важно наличие таких локомотивных групп, которые будут двигать процессы. С одной стороны, эти группы приведут к качественному изменению самой нации, с другой - будут участвовать в изменениях, которые будут происходить в нашей стране в экономической, социальной сфере, управлении и культуре, - считает Нурмухамедов.



Он добавил, что Президент акцентирует внимание на том, что именно молодежь способна сыграть такую роль. С одной стороны, создание молодежного президентского кадрового резерва - это попытка отбора тех людей, которые в будущем возьмут на себя ответственность за управление. С другой, у молодежи есть порыв лично участвовать в государственных процессах.



Энергетическая независимость страны



Еще одним важным событием стало проведение референдума по строительству АЭС 6 октября 2024 года. Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, достигло более 5,5 млн человек или 71,12%. Строительство атомной электростанции рассматривается как важное решение на пути обеспечения энергетической независимости и безопасности нашей страны. Правительство 25 февраля 2025 года официально определило место строительства первой атомной электростанции в Казахстане - Жамбылский район Алматинской области.



Обновление управленческого звена



Для расширения участия граждан в местном самоуправлении Глава государства предложил проводить выборы руководителей административных единиц среднего звена. 5 ноября 2023 года впервые прошли пилотные выборы акимов районов и городов областного значения.



Казахстанцы напрямую избрали акимов 42 районов и 3 городов. Явка избирателей составила 62,8%, что свидетельствует об интересе населения к местным выборам. Таким образом, страна движется к поэтапной демократизации системы местной власти: от сел и поселков до районов и городов. В результате прошедших выборов корпус сельских акимов обновился более чем на 50%.



Политолог Нурмухамедов считает произошедшие изменения - обновлением управленческого звена Казахстана.



- Сегодня мы видим достаточно частую сменяемость руководителей министерств, ведомств, акимов, областей, городов и так далее. Это меняет определенную системность. К примеру, если человек поработал 2-3 года, то далее он должен перейти на другую должность. Кроме того, обновление заключается и в том, что состав Мажилиса и Сената обновился, также сменились руководители партий. Более того, была введена выборность акимов различных уровней. Все эти процессы поступательно и последовательно происходят и не останавливаются, - добавил эксперт.



По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, сильная президентская власть стала фактором консолидации и фактором проведения реформ для обеспечения стабильности и согласия в стране.



- Вместе с тем, изменения, которые инициировал Токаев были связаны с выработкой алгоритма реформ для обеспечения широкого диалога в рамках Национального совета общественного доверия и Национального курултая, чтобы дать изменения в Конституцию и законодательство для того, чтобы сделать систему более сбалансированной, - отмечает спикер.



Кроме того, была расширена система Парламента. Были проведены реформы по одномандатным округам. Параллельно введен формат прямых встреч акимов и министров с населением, именуемый формат "диалога", а не "монолога".



- То есть, это организация взаимодействия власти и общества на разных этапах позволит сделать систему более сбалансированной, более демократичной. Понятно, что было много лозунгов о необходимости более радикальных реформ, однако понятно, что чрезмерный радикализм Казахстану вреден. Сильная власть должна обеспечивать стабильность, и в условиях современных геополитических катаклизмов государство должно защищать внутриполитическое пространство от внешнего воздействия, - сказал политолог.



Еще одним важным процессом, помимо сбалансированности политической системы, эксперт называет демонополизацию.



- Олигархат в какой-то момент захватил не только экономические ресурсы, но и стал влиять на принципы выработки решений. Мы видим, что за последние 3 года начался процесс отстранения олигархов от политической власти - от воздействия на государственную политику. Процесс был болезненным, но эта цель была выполнена. Кампания по возврату активов и демонополизации экономики - все это дало свои результаты, - заключил Данияр Ашимбаев.



Ранее правительство опубликовало результаты шестилетнего президентства Касым-Жомарта Токаева. Так, к концу 2024 года ВВП Казахстана составил $288 млрд. А ВВП на душу населения превысил $14 тыс, увеличившись почти наполовину.



Шолпан Жабаева