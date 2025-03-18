Новым министром энергетики Казахстана стал Ерлан Аккенженов

15:06 19.03.2025

Ерлан Аккенженов стал новым министром энергетики Казахстана



Ерлан Аккенженов возглавил Министерство энергетики Казахстана. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.



Текст документа 19 марта 2025 года опубликовали на сайте Акорды:



"Назначить Аккенженова Ерлана Кудайбергеновича министром энергетики Республики Казахстан".



