Министр водного хозяйства Узбекистана о строительстве канала Коштепа в Афганистане: "Постепенно будем объяснять им..."

15:19 19.03.2025 "Мы что, должны брать в руки оружие и идти воевать?" Министр водного хозяйства - о строительстве канала Коштепа в Афганистане



Строительство канала Коштепа в Афганистане может завершиться в 2028 году, сообщил министр водного хозяйства Узбекистана. По его словам, афганская сторона имеет право на воду Амударьи, а споры должны решаться мирным путем. Ранее Центр национальных интересов США предупредил о влиянии канала на регион.



Канал Коштепа, который строит временное правительство Афганистана для забора воды из Амударьи, планируется завершить к 2028 году. Об этом сообщил министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев 18 марта на открытой встрече с членами Общественного совета при министерстве и представителями СМИ, передает корреспондент "Газеты.uz".







Отвечая на вопрос журналистов о том, когда канал Коштепа начнет оказывать влияние на Узбекистан, министр отметил, что афганская сторона также имеет право забирать воду из Амударьи.



"Если говорить откровенно, афганцы - наши родственники. У них тоже есть право брать воду из Амударьи. Сейчас в сети пишут: строят Коштепа, то-то происходит… Мы что, должны брать в руки оружие и идти воевать? Нет. Мы налаживаем отношения, ведем диалог, поддерживаем родственные связи. Постепенно будем объяснять им, что нужно брать свою долю воды. Потом будут документы, переговоры, рабочие визиты - все это будет обсуждено", - сказал Шавкат Хамраев.



По его словам, необходимо сохранять добрососедские отношения и не придавать значения различным слухам и домыслам.



Он напомнил, что долгие годы обсуждалось строительство различных водных объектов в Таджикистане и Кыргызстане, и это приводило к росту напряженности между народами.



"Не стоит поддаваться пустым разговорам. Например, если вам скажут, что сосед косо смотрит на ваших дочерей или бросает камни в вашу машину, настроение испортится", - сказал он, добавив с улыбкой, что лучше избежать недомолвок, пригласив соседа на ифтар.



"Просто возьмите вечером плов, зайдите к соседу, и увидите, какой он хороший человек. Он тоже ответит вам добром. Сейчас бывает, что некоторые даже не знают своих соседей. Где наши старые обычаи? Поэтому мы должны быть ближе к соседям, выстраивать хорошие отношения. За это я выражаю почтение нашему уважаемому президенту - благодаря его усилиям лед между соседями растаял, отношения улучшились", - подчеркнул министр.



Шавкат Хамраев сообщил, что за последнее время четыре раза посещал Афганистан, где узбекскую делегацию принимали "как родных". По его словам, представители афганской стороны заверили, что "не расстроят нас" по вопросу канала Коштепа.



"Я надеюсь на лучшее. Мир и стабильность в Афганистане важны и для нас, и, конечно, все вопросы, в том числе водные, будут решаться поэтапно. Если строительство канала Коштепа продолжится такими же темпами, он будет завершен к 2028 году", - отметил глава Минводхоза.



Напомним, в июне 2023 года министр заявил, что Узбекистан готов оказать помощь афганской стороне в вопросе строительства канала. Тогда он подчеркнул, что "этот канал не для того, чтобы стравливать народы, а чтобы объединять. Это будет канал дружбы".



Кроме того, Шавкат Хамраев тогда отметил, что Афганистан планирует орошать с помощью канала около 300 тысяч га земли, для чего потребуется 4−5 млрд кубометров воды, и Узбекистан будет стремиться к тому, чтобы сохранить данный объем воды.



О канале Коштепа



По информации афганских СМИ, протяженность первого участка канала составляет 108 км - он берет начало от реки Амударьи и достигает Давлатабадского района Балха. Его строительство длилось 1,5 года.



В октябре 2023 года "Талибан" объявил о завершении строительства первого участка канала Коштепа в Афганистане и начале второй фазы проекта. Талибы попросили страны региона, особенно Узбекистан, не беспокоиться по поводу канала и заявили, что готовы решать вопросы "по дипломатическим каналам".



На втором этапе планируется построить участок канала длиной 177 км, проходящий через провинции Джаузджан и Фарьяб. Третий этап будет включать в себя распределение подканалов по сельскохозяйственным угодьям.



Общая протяженность канала составит 285 км. По замыслу властей Афганистана, он позволит орошать до 550 тысяч га земли, что даст возможность выращивать пшеницу и другие культуры.



Полное завершение проекта запланировано на 2028 год, его стоимость оценивается в 7 млрд афгани (около 92 млн долларов).



Вопрос строительства канала также затрагивал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



"По сути, в нашем регионе появился новый участник процесса водопользования, который не связан с нашими странами какими-либо обязательствами", - отметил тогда глава государства, выступая на саммите Фонда спасения Арала в Душанбе в сентябре 2023 года.



Он предложил сформировать рабочую группу по изучению влияния канала на водный режим Амударьи и пригласить представителей Афганистана в диалог по водным ресурсам в регионе.



Влияние на регион Центральной Азии



Центр национальных интересов США в ноябре 2024 года публиковал отчет о канале Коштепа в Афганистане и влиянии на безопасность водных ресурсов в Центральной Азии.



В нем говорится, что строительство канала окажет серьезное влияние на доступность воды для орошения и питьевого водоснабжения в одном из самых дефицитных по водным ресурсам регионов мира - Центральной Азии. Помимо уже существующих проблем с водоснабжением, бассейн Амударьи и весь регион Центральной Азии сталкиваются с последствиями климатических изменений, происходящих здесь гораздо быстрее, чем в среднем по планете.



В Узбекистане и Туркменистане сельское хозяйство потребляет около 90% всех водных ресурсов. Вклад сектора в ВВП составляет 17% в Узбекистане и 10% в Туркменистане, при этом значительная доля воды расходуется на выращивание хлопка.



Отмечается, что временные власти Афганистана сталкиваются с серьезными финансовыми, техническими и дипломатическими вызовами, чтобы завершить строительство канала эффективно, устойчиво и мирно.



"Регион не может позволить, чтобы канал был построен столь же неудачно, как советские каналы на Амударье, которые даже спустя десятилетия после их создания продолжают негативно влиять на региональную водную безопасность. Советское наследие также исключает Афганистан из ключевых соглашений о распределении водных ресурсов", - говорится в отчете.



Центр рекомендует, чтобы США использовали возможность, предоставляемую этим проектом, для установления взаимодействия с временными властями Афганистана. Это необходимо для обеспечения строительства хорошо спроектированного канала, который будет максимально эффективно использовать водные ресурсы в Афганистане.



Если США поддержат проект или хотя бы не будут стремиться его блокировать, возрастет вероятность того, что многосторонние финансовые учреждения - такие как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития - окажут проекту финансовую, техническую и дипломатическую поддержку, считают в организации.



Центр также указал, что США следует сотрудничать с многосторонними институтами развития, чтобы обеспечить предоставление временным властям Афганистана технической помощи, включая консультационные услуги. Это касается не только строительства самого канала, но и создания гораздо более широкой системы орошения, которую он должен обслуживать.



Афганистан испытывает нехватку технически подготовленных кадров для реализации сложного проекта строительства канала и формирования современной национальной системы управления водными ресурсами. Одной из ключевых проблем является дефицит высококвалифицированных гидротехнических инженеров, многие из которых покинули страну после прихода к власти талибов. Некоторые важные министерства и государственные органы, которые в других странах возглавляют технократы, в Афганистане возглавляются муллами, отмечает в отчете.



"США следует собрать союзников и партнеров для поддержки дипломатических усилий по заключению регионального соглашения о распределении водных ресурсов с участием Афганистана. Минимально в таком соглашении должны участвовать Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Во многих странах мира действуют аналогичные трансграничные соглашения по водному регулированию, и их опыт может помочь в разработке нового договора", - заявили в Центре национальных интересов США.



Вашингтону также было рекомендовано совместно с союзниками, партнерами и многосторонними институтами оказать поддержку странам ниже по течению - особенно Туркменистану и Узбекистану - через дополнительные инвестиции и техническую помощь в модернизации их собственных систем орошения, использующих воды Амударьи.



Строительство канала Коштепа ведется в условиях ограниченных ресурсов и давления сроков. Однако гидротехнические эксперты предупреждают, что несоблюдение современных инженерных стандартов может привести к серьезной экологической деградации. Как отмечалось в статье CABAR.asia [иноагент] в 2023 году, специалисты особенно обеспокоены тем, что дно канала не облицовано бетоном или геотекстильными материалами, что критично для предотвращения значительных потерь воды из-за фильтрации в песчаные почвы.



Существует также опасение, что эксплуатация необлицованного канала может усилить засоление почв. Еще одна проблема - отсутствие механизмов для удаления ила из вод Амударьи, которые уже несут большое количество осадков. Это приведет к постепенному снижению эффективности работы канала.



Однако некоторые эксперты считают, что опасения могут быть преувеличенными. Исследование German Economic Team от 2023 года показывает, что даже если канал Коштепа отведет 25% воды Амударьи, это приведет лишь к снижению ВВП Узбекистана на 0,7% к 2030 году. Один из соавторов отчета, исследователь в области водных ресурсов и окружающей среды Наджибулла Садид, утверждает, что на этом этапе водопотребление в сельском хозяйстве не будет существенным, так как еще не построены подканалы для подачи воды на поля, а сами поля пока не подготовлены для возделывания. Источник - Газета.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742386740





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