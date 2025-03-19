|Парламент Кыргызстана ратифицировал Договор о кыргызско-таджикской границе. Ташиев показал участки, которые были обменены
15:43 19.03.2025
Парламент Кыргызстана одобрил ратификацию Договора о кыргызско-таджикской границе.
19 марта 2025
Бишкек (АКИpress) – Жогорку Кенеш 19 марта в трех чтениях одобрил законопроект о ратификации Договора о делимитации кыргызско-таджикской границы.
Зампред Кабмина Камчыбек Ташиев выступил докладчиком по этому вопросу, он показал карты депутатам и рассказал об обмененных участках с Таджикистаном.
За проголосовали 85 депутатов, против - 1 (Султанбай Айжигитов). Всего было зарегистрировано 86 депутатов.
Также депутаты на заседании парламента одобрили:
- Соглашение по водно-хозяйственной, энергетической инфраструктуре,
- Соглашение по дорожно-транспортной инфраструктуре.
В Бишкеке 13 марта прошла двусторонняя встреча президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона. После переговоров лидеры двух стран подписали Договор о делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.
РУВИКИ:
Ратифика́ция (лат. ratificatio, от лат. ratus - решенный, утвержденный и facere - делать) - утверждение верховной государственной властью международного договора, заключенного ее уполномоченным, процесс придания юридической силы документу (например, договору) путем утверждения его соответствующим государственным органом каждой из сторон.
Карты - Ташиев показал участки на границе, которые были обменены с Таджикистаном. Полное выступление
19 марта 2025
Бишкек (АКИpress) – Заместитель председателя Кабмина Камчыбек Ташиев рассказал депутатам Жогорку Кенеша детали обмена территориями по Договору о кыргызско-таджикской границе.
Как сказал Ташиев, работа началась в декабре 2002 года. Во время переговоров правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана подписали 45 протоколов, топографические рабочие группы подписали 86 протоколов, рабочие по правовым вопросам подписали 25 протоколов.
Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 1008,14 км, в том числе 519,9 км были описаны до 2011 года, остальные 488,24 км утверждены в последние три года.
"Надо отметить, что в 2011 году таджикская сторона по утвержденным 519,9 км предложила подписать договор о кыргызско-таджикской границе и подготовила соответствующие материалы. Но кыргызская сторона до полного описания границы отказалась подписать договор. Потому что описанные 519,9 км касались только горных районов и не затрагивали густонаселенные местности, где были спорные моменты. Они в начале нам говорили, что уточнили 520 км, давайте проведем [утвердим] этот участок, а остальное [спорные участки] они предлагали поделить поровну. Они претендовали на 210 га земли, это 70% Лейлека и половина Баткена. Но мы были против. Мы сказали, давайте все опишем и потом утвердим", - сказал Ташиев.
Он сказал, что был спор относительно участка Алтын-Мазар, каждая сторона претендовала на него. "В интернете разное пишут, что якобы Алты-Мазар ушел таджикам. Нет, он остался за нами. Мы не отдавали Алты-Мазар", - добавил он.
По его словам, с момента начала двусторонних переговоров таджикская сторона при описании границы придерживалась материалов от 1924 года и 1927 года. Они претендовали на 210 гектаров земли Кыргызстана. Кыргызская сторона придерживалась договора о создании СНГ от 1991 года, Алма-Атинской декларации от 1991 года и Московской декларации. То есть две страны предлагали разные документы для уточнения.
Он сообщил, что переговоры длились практически до 2024 года. "Они претендовали на [нашу] землю. Я тогда выступал. Тогда меня многие ругали, что я неправильно сделал. Я сказал, что если вы будете претендовать на наши земли, то мы тоже будем претендовать на Мургаб. У нас хватит прав, сил, возможностей, чтобы забрать его. Там были разные методы. Позже мы подписали протокол №44, там четко написано, что отныне уточнение границ будет проходить по договору о создании СНГ. После этого работа пошла", - объяснил он.
Он сообщил, что в 2010-2021 годах стороны не смогли согласовать ни один участок земли. "Кыргызстан вынудил Таджикистан работать по границам от 1991 года, - сказал Ташиев. - Надо сказать открыто. Только после того, как мы решили работать по документу от 1991 года, мы смогли начать работу. До этого были споры".
Полный текст
https://kg.akipress.org/news:2246162/