Парламент Кыргызстана ратифицировал Договор о кыргызско-таджикской границе. Ташиев показал участки, которые были обменены

15:43 19.03.2025

Парламент Кыргызстана одобрил ратификацию Договора о кыргызско-таджикской границе.



19 марта 2025



Бишкек (АКИpress) – Жогорку Кенеш 19 марта в трех чтениях одобрил законопроект о ратификации Договора о делимитации кыргызско-таджикской границы.



Зампред Кабмина Камчыбек Ташиев выступил докладчиком по этому вопросу, он показал карты депутатам и рассказал об обмененных участках с Таджикистаном.



За проголосовали 85 депутатов, против - 1 (Султанбай Айжигитов). Всего было зарегистрировано 86 депутатов.



Также депутаты на заседании парламента одобрили:



- Соглашение по водно-хозяйственной, энергетической инфраструктуре,



- Соглашение по дорожно-транспортной инфраструктуре.



В Бишкеке 13 марта прошла двусторонняя встреча президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона. После переговоров лидеры двух стран подписали Договор о делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.



РУВИКИ:

Ратифика́ция (лат. ratificatio, от лат. ratus - решенный, утвержденный и facere - делать) - утверждение верховной государственной властью международного договора, заключенного ее уполномоченным, процесс придания юридической силы документу (например, договору) путем утверждения его соответствующим государственным органом каждой из сторон.



