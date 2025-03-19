 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 19.03.2025
17:06  В закон "О гражданстве Кыргызстана" внесены изменения
16:26  Президент Таджикистана произвел кадровые перестановки в ряде государственных структур
16:23  Новые подходы правительства Казахстана по стимулированию участия банков в приоритетном финансировании бизнеса
16:13  В Узбекистане госучреждения в 15 районах переедут в единые здания. Освободившиеся объекты выставят на аукцион
16:10  Кто такой Экрем Имамоглу? Что известно о задержанном мэре Стамбула
15:43  Парламент Кыргызстана ратифицировал Договор о кыргызско-таджикской границе. Ташиев показал участки, которые были обменены
15:19  Министр водного хозяйства Узбекистана о строительстве канала Коштепа в Афганистане: "Постепенно будем объяснять им..."
15:06  Новым министром энергетики Казахстана стал Ерлан Аккенженов
13:48  Путин и Трамп запустили российско-американские горки, - Александр Яковенко
13:11  В Казахстане 19 марта отмечается Жанару - День обновления: как изменилась республика
13:01  S&P Global Ratings: Рейтинги узбекистанского АО "Асакабанк" подтверждены, прогноз - "стабильный"
12:55  В Казахстане обновили "список иноагентов"
12:50  ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
12:13  Советское прошлое Казахстана и исторические обиды: после слов – дело?
02:57  Петр Акопов: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах
02:40  Нацбанк Казахстана запустил проект Gold Coin – цифровой эквивалент инвестиционной монеты UKI
02:00  Таджикистан и Киргизия: решение пограничного вопроса открывает новую эпоху отношений, - Шерали Ризоен
01:54  Международный аэропорт "Андижан" начнет с 20 марта принимать регулярные пассажирские авиарейсы
01:23  Таалай Эсеналиев (автор Игр Кочевых и Оседлых народов мира): "Олимпийские игры деградировали"
01:06  Космодром Байконур скоро будет праздновать юбилей - 70 лет
01:04  Sky News: Американцам хоккей интереснее Украины. Если ты не за столом переговоров - ты в меню...
00:54  Джентльмены и их гарантии: как союзники в сентябре 1939 кинули Польшу (история)
00:40  Китай запустил цифровую платформу торговли сырьем для традиционной китайской медицины между Синьцзяном и Центральной Азией
00:25  Путин призвал бизнес не воспринимать санкции против России как временные меры
00:01  Трамп рекламирует приложение CBP Home для самодепортации нелегальных мигрантов (видео)
Вторник, 18.03.2025
23:13  В Душанбе будет создан российско-таджикистанский индустриальный парк
22:36  В Казахстане разработали Концепцию региональной политики на пять лет
21:53  МИД России: О телефонном разговоре Путина и Трампа
21:36  ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область – итоговая сводка Readovka за 18 марта
21:30  Европа ищет "пушечное мясо" против России
20:40  В Узбекистане создадут Совет предпринимательниц и обеспечат занятость 2 миллионов женщин
20:28  Пять ядерных пунктов. Китай разыграл тонкую комбинацию с Россией и Ираном
20:17  Нейросеть GigaChat 2.0. Сбер представил искусственный интеллект нового поколения
19:40  Разумные правила игры и справедливые реформы - Рахман Алшанов о шестилетии президентства Токаева
19:14  Новая железная дорога из Монголии в Китай удвоит возможности экспорта угля
18:59  МК: Стали известны условия России по статусу Запорожской АЭС
18:55  Комитет госдоходов Минфина Казахстана опубликовал новый реестр граждан, получивших иностранное финансирование
18:48  Как афганский канала Кош-Тепа повлияет на страны Центральной Азии. Кто больше других пострадает?
18:41  В министерстве образования и науки Кыргызстана новый зам - Альберт Махметкулов
18:35  В Душанбе в честь Навруза состоятся международные соревнования по конному спорту
18:28  Китайский маркетплейс Temu выполнил условия Узбекистана. Будет ли снята блокировка?
18:20  Новое Агентство Казахстана по атомной энергии возглавил Алмасадам Саткалиев
18:13  MP: США добивались успехов тогда, когда умели сосуществовать с Россией
17:54  США и ЕС охотятся за полезным ископаемым Центральной Азии
13:52  11 лет назад подписан Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
13:34  Власти Ташкента призвали жителей проявить терпение и не латать дороги самостоятельно (видео)
13:29  Синьхуа: В Китае пытаются повысить рождаемость солидным денежным вознаграждением
13:25  Таджикистан изучает предложение России по строительству АЭС малой мощности
13:10  Казахстан создает крупнейший гипермасштабируемый центр обработки данных с участием Сингапура
13:05  Кыргызстан откроет первое посольство в Африке
13:02  В Центральной Азии может появиться европейский спутниковый интернет от SES. В Ташкенте подписали соглашения
12:44  Казахстан проведет детальный анализ работы USAID в стране
12:41  В окружении в Курской области оказалась большая группа иностранных наемников
12:37  СП: Китай передумал становиться "полярной державой"?
12:30  Дата и место рождения католицизма, - Павел Густерин
02:10  День Навруз - праздник жизни, обновления и новых возможностей. Узнайте, как его празднуют в Иране
01:59  "Технология по уничтожению общей памяти": какой будет новая "История Казахстана"? - Азат Ахунов
01:02  Узбекистан пригласил французскую компанию Orano добывать уран на месторождении "Южный Дженгельды"
00:55  Китайские госпредприятия инвестировали более 280 млрд юаней в Синьцзян
00:49  Казахстан в сотрудничестве с партнерами оказал гуманитарную помощь Афганистану
00:47  В Узбекистане на 100 домохозяйств приходится 356 мобильных телефонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Парламент Кыргызстана ратифицировал Договор о кыргызско-таджикской границе. Ташиев показал участки, которые были обменены
15:43 19.03.2025

Парламент Кыргызстана одобрил ратификацию Договора о кыргызско-таджикской границе.

19 марта 2025

Бишкек (АКИpress) – Жогорку Кенеш 19 марта в трех чтениях одобрил законопроект о ратификации Договора о делимитации кыргызско-таджикской границы.

Зампред Кабмина Камчыбек Ташиев выступил докладчиком по этому вопросу, он показал карты депутатам и рассказал об обмененных участках с Таджикистаном.

За проголосовали 85 депутатов, против - 1 (Султанбай Айжигитов). Всего было зарегистрировано 86 депутатов.

Также депутаты на заседании парламента одобрили:

- Соглашение по водно-хозяйственной, энергетической инфраструктуре,

- Соглашение по дорожно-транспортной инфраструктуре.

В Бишкеке 13 марта прошла двусторонняя встреча президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона. После переговоров лидеры двух стран подписали Договор о делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.

РУВИКИ:
Ратифика́ция (лат. ratificatio, от лат. ratus - решенный, утвержденный и facere - делать) - утверждение верховной государственной властью международного договора, заключенного ее уполномоченным, процесс придания юридической силы документу (например, договору) путем утверждения его соответствующим государственным органом каждой из сторон.



Карты - Ташиев показал участки на границе, которые были обменены с Таджикистаном. Полное выступление

19 марта 2025

Бишкек (АКИpress) – Заместитель председателя Кабмина Камчыбек Ташиев рассказал депутатам Жогорку Кенеша детали обмена территориями по Договору о кыргызско-таджикской границе.

Как сказал Ташиев, работа началась в декабре 2002 года. Во время переговоров правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана подписали 45 протоколов, топографические рабочие группы подписали 86 протоколов, рабочие по правовым вопросам подписали 25 протоколов.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 1008,14 км, в том числе 519,9 км были описаны до 2011 года, остальные 488,24 км утверждены в последние три года.



"Надо отметить, что в 2011 году таджикская сторона по утвержденным 519,9 км предложила подписать договор о кыргызско-таджикской границе и подготовила соответствующие материалы. Но кыргызская сторона до полного описания границы отказалась подписать договор. Потому что описанные 519,9 км касались только горных районов и не затрагивали густонаселенные местности, где были спорные моменты. Они в начале нам говорили, что уточнили 520 км, давайте проведем [утвердим] этот участок, а остальное [спорные участки] они предлагали поделить поровну. Они претендовали на 210 га земли, это 70% Лейлека и половина Баткена. Но мы были против. Мы сказали, давайте все опишем и потом утвердим", - сказал Ташиев.

Он сказал, что был спор относительно участка Алтын-Мазар, каждая сторона претендовала на него. "В интернете разное пишут, что якобы Алты-Мазар ушел таджикам. Нет, он остался за нами. Мы не отдавали Алты-Мазар", - добавил он.

По его словам, с момента начала двусторонних переговоров таджикская сторона при описании границы придерживалась материалов от 1924 года и 1927 года. Они претендовали на 210 гектаров земли Кыргызстана. Кыргызская сторона придерживалась договора о создании СНГ от 1991 года, Алма-Атинской декларации от 1991 года и Московской декларации. То есть две страны предлагали разные документы для уточнения.

Он сообщил, что переговоры длились практически до 2024 года. "Они претендовали на [нашу] землю. Я тогда выступал. Тогда меня многие ругали, что я неправильно сделал. Я сказал, что если вы будете претендовать на наши земли, то мы тоже будем претендовать на Мургаб. У нас хватит прав, сил, возможностей, чтобы забрать его. Там были разные методы. Позже мы подписали протокол №44, там четко написано, что отныне уточнение границ будет проходить по договору о создании СНГ. После этого работа пошла", - объяснил он.

Он сообщил, что в 2010-2021 годах стороны не смогли согласовать ни один участок земли. "Кыргызстан вынудил Таджикистан работать по границам от 1991 года, - сказал Ташиев. - Надо сказать открыто. Только после того, как мы решили работать по документу от 1991 года, мы смогли начать работу. До этого были споры".

Полный текст
https://kg.akipress.org/news:2246162/

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742388180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2025 года №818
- Кадровые перестановки
- По итогам 2024 года выпуск казахстанских кинокартин вырос на 58%: Олжас Бектенов дал ряд поручений по развитию креативных отраслей
- Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с помощником Президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиеевой
- Японский бизнес пригласили инвестировать в Казахстан
- Инфляция в феврале ускорилась в 15 регионах Казахстана
- Советское прошлое Казахстана и исторические обиды: после слов – дело?
- Индекс промышленного производства в январе-феврале 2025г. в Казахстане составил 105,9%
- В Казахстане обновили "список иноагентов"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  