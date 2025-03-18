|Кто такой Экрем Имамоглу? Что известно о задержанном мэре Стамбула
16:10 19.03.2025
Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который находится в оппозиции к президенту Турции Реджепу Эрдогану, опубликовал заявление в соцсети X, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Стамбуле начались массовые протесты
Напомним, что мэра Стамбула и его соратников задержали 19 марта. Под стражей в полиции они будут находиться в течение 4 дней. Он был задержан по обвинению в причастности к коррупции, взяточничеству и подкупу.
В целом прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 106 подозреваемых, включая Экрема Имамоглу. Прокуратура сообщала, что в рамках муниципальных выборов Стамбульская городская администрация во главе с Экремом Имамоглу якобы вступила в союз с организацией "Конгресс народов" (HDK), связанной с террористической группировкой.
После задержания мэра и его соратников для предотвращения возможных массовых беспорядков в Стамбуле ввели запрет на протесты также на 4 дня. В городе ограничили движение транспорта на дорогах и работу некоторых линий метро.
В целом в стране ограничили доступ к нескольким соцсетям, включая X, YouТube, TikTok и Instagram.
На фоне многочисленных задержаний и введения ограничений произошло резкое падение курса турецкой лиры и снижение индекса Стамбульской фондовой биржи.
"Воля народа не может быть подавлена запугиванием или незаконными действиями. Я стою решительно, доверяя себя не только 16 миллионам жителей Стамбула, но и 86 миллионам граждан Турции и всем, кто поддерживает демократию и справедливость во всем мире. Я стою твердо на своем", - написал мэр Стамбула на своей странице в X.
Кто такой Экрем Имамоглу?
Экрем Имамоглу стал мэром Стамбула в марте 2019 года. На муниципальных выборах он баллотировался на пост мэра Стамбула от "Альянса Нации". После первоначальной победы с небольшим отрывом результаты выборов были аннулированы, однако при повторном голосовании Имамоглу одержал победу, получив 54,22 процента голосов. До этого с 2014 года он был мэром района Бейликдюзю в Стамбуле. В состав Республиканской народной партии (CHP), главной оппозиционной силы страны, он вошел в 2008 году.
Имамоглу окончил факультет делового администрирования Стамбульского университета, получив диплом бакалавра в области управления бизнесом. До начала политической карьеры он занимался бизнесом в сфере строительства и недвижимости.
Экрем Имамоглу является кандидатом на пост президента Турции. 8 марта он начал свою кампанию в Измире. Он выразился, что этот город "всегда был в центре демократической борьбы в Турции".
"Слишком долго власть имущие управляли страной в интересах привилегированного круга лиц, в то время как простые граждане боролись с экономическими трудностями, несправедливостью и подавлением. Они используют политически мотивированные судебные дела, контроль над СМИ и административные препятствия, чтобы заставить оппозицию замолчать. Но мы не будем молчать. Нами не будет управлять страх", - заявил мэр Стамбула.
Ранее генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности и юридической силы диплома Имамоглу по специальности "управление бизнесом". Подозрения вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, так как учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу. 17 марта Стамбульский университет принял решение аннулировать диплом Имамоглу.