Кто такой Экрем Имамоглу? Что известно о задержанном мэре Стамбула

16:10 19.03.2025

Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который находится в оппозиции к президенту Турции Реджепу Эрдогану, опубликовал заявление в соцсети X, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Стамбуле начались массовые протесты



Напомним, что мэра Стамбула и его соратников задержали 19 марта. Под стражей в полиции они будут находиться в течение 4 дней. Он был задержан по обвинению в причастности к коррупции, взяточничеству и подкупу.



В целом прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 106 подозреваемых, включая Экрема Имамоглу. Прокуратура сообщала, что в рамках муниципальных выборов Стамбульская городская администрация во главе с Экремом Имамоглу якобы вступила в союз с организацией "Конгресс народов" (HDK), связанной с террористической группировкой.



