В Узбекистане госучреждения в 15 районах переедут в единые здания. Освободившиеся объекты выставят на аукцион

16:13 19.03.2025

19 марта 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В 15 районах и городах Узбекистана все государственные учреждения будут переведены в единые многоэтажные здания в центре. Первые два этажа этих зданий продадут предпринимателям, а 150 освободившихся объектов после переезда госструктур будут выставлены на аукцион, передает корреспондент Podrobno.uz.



Об этом было объявлено сегодня на встрече президента Шавката Мирзиеева с представителями малого и среднего бизнеса.



На встрече отмечалось, что за последние три года в стране было создано 250 тысяч новых предприятий, многие из которых нуждаются в помещениях для расширения. Президент подчеркнул, что хокимы должны предоставлять на аукцион участки, запрашиваемые предпринимателями, у которых есть готовые проекты.



Например, ташкентское предприятие Mingboev Robotics, специализирующееся на производстве протезов и экзоскелетов, запросило удобное помещение с доступной средой для людей с инвалидностью. Определено, что для таких высокотехнологичных компаний государственные объекты площадью до 10 тысяч квадратных метров будут сдаваться в аренду бесплатно на пять лет.



Кроме того, для поддержки малого и среднего бизнеса дополнительно к одному триллиону сумов, выделенному на развитие инфраструктуры в этом году, будет добавлено еще 500 миллиардов сумов.



Напомним, что в Узбекистане выделят 120 триллионов сумов на программу поддержки малого и среднего бизнеса.