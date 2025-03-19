Новые подходы правительства Казахстана по стимулированию участия банков в приоритетном финансировании бизнеса

16:23 19.03.2025

Олжас Бектенов обсудил с главами банков второго уровня наращивание участия в финансировании реального сектора экономики



19 Март 2025



Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства в части увеличения финансирования реального сектора экономики банками второго уровня. Внимание уделено реализации программ по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов.



Рассмотрены новые подходы Правительства по стимулированию участия банков в приоритетном финансировании бизнеса.



