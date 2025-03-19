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Новые подходы правительства Казахстана по стимулированию участия банков в приоритетном финансировании бизнеса
16:23 19.03.2025

Олжас Бектенов обсудил с главами банков второго уровня наращивание участия в финансировании реального сектора экономики

19 Март 2025

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства в части увеличения финансирования реального сектора экономики банками второго уровня. Внимание уделено реализации программ по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов.

Рассмотрены новые подходы Правительства по стимулированию участия банков в приоритетном финансировании бизнеса.



Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил, что только 21,2% активов БВУ приходится на кредитование бизнеса, более 16,5% составляют беззалоговые потребительские кредиты, до 29,6% выросла доля высоколиквидных активов.

В проекте нового Налогового кодекса предлагается сохранить ставку КПН в 20% на доходы от кредитования корпоративного сектора, а для потребительского сектора - 25% и отменить льготы по НДС на сумму порядка 500 млрд тенге в отношении ряда финансовых операций. Данные меры призваны увеличить налоговые отчисления, уравнять налоговую нагрузку и сбалансировать структуру активов банков, перенаправляя их ресурсы в реальную экономику.

Отмечено, что стратегической целью должно стать целенаправленное повышение пределов потенциального ВВП. Это требует понимания, в каких направлениях надо сосредоточить инвестиции и какая институциональная поддержка нужна, чтобы повысить производительность экономики Казахстана в средне- и долгосрочном периоде.

Председатель Правления АО НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин представил основные инструменты по поддержке и кредитованию предпринимательства (Primeminister.kz). В 2024 году общий вклад Холдинга в поддержку секторов экономики составил порядка 4 трлн тенге. В 2025 году на эти цели планируется направить порядка 8 трлн тенге с дальнейшим увеличением объема финансирования до 10 трлн тенге к 2027 году. В рамках вовлечения БВУ в финансирование реального сектора предлагается ряд мер, направленных на повышение ликвидности.

Предусмотрена реализация 84 крупных инвестпроектов. Приоритетное внимание будет уделено отраслям обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и жилищного строительства. Будут увеличены госгарантии, благодаря чему строительные работы охватят порядка 13 тыс. км автодорог и 585 км железных дорог. В рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов за 5 лет инвестируют более 13 трлн тенге, из них в этом году – 1,2 трлн тенге. Ожидается рекордный ввод жилья – не менее 19 млн м².

В свою очередь, председатель Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова сообщила, что БВУ продолжают наращивать кредитование экономики. В 2024 году общее количество бизнес-заемщиков выросло с 441 до 532 тыс. Только за январь текущего года банковский сектор выдал 1,1 трлн тенге новых займов, несмотря на традиционное замедление деловой активности в первый месяц года.

Представители отечественного банковского сектора выразили готовность активно участвовать в реализации программ холдинга "Байтерек", направленных на финансирование крупных инвестиционных проектов и стратегических отраслей. Вместе с тем, были подняты вопросы капитализации фонда гарантирования кредитов МСБ, налогообложения и совершенствования администрирования, расширения перечня отраслей, имеющих доступ к льготному финансированию, цифровизации для повышения скорости получения кредита, улучшение взаимодействия с госорганами. С предложениями выступили председатели Правлений АО "ForteBank" Талгат Куанышев, АО "Евразийский банк" – Ляззат Сатиева, АО "Банк ЦентрКредит" – Руслан Владимиров, АО "Народный Банк Казахстана" – Умут Шаяхметова, а также председатель президиума НПП "Атамекен" Райымбек Баталов.

Озвученные предложения прокомментировали председатель Национального Банка Тимур Сулейменов, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин.

По итогам обсуждения Премьер-министр отметил важность совместного внедрения новых подходов по финансированию экономики и акцентировал внимание руководства банков на вопросе местного содержания.

"Президент на расширенном заседании Правительства поставил задачу – задействовать ресурсы банков второго уровня для реализации программ Правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов.

Увеличение капитализации "Байтерека" нацелено на вовлечение в экономику большей ликвидности, в том числе через банки второго уровня. Это даст серьезный импульс развитию экономики страны в этом и в последующие годы. Важно работать согласованно, слаженно с банками, чтобы эта программа дала максимальный эффект. Мы готовы работать открыто, показываем все механизмы, чтобы финансирование шло совместно с БВУ, институты развития в свою очередь будут в этом помогать.

В рамках всех проектов, которые мы будем поддерживать, приоритетным вопросом является доля местного содержания. Мы будем предметно смотреть по каждому проекту: все, что в Казахстане производится, должно закупаться в Казахстане, не импортироваться. Эту работу надо проводить в цифровом формате. Предприниматель, реализующий тот или иной проект по льготным ставкам с помощью государства, должен закупаться у казахстанцев", - подчеркнул Премьер-министр.

Источник - primeminister.kz
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