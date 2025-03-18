|Президент Таджикистана произвел кадровые перестановки в ряде государственных структур
16:26 19.03.2025
Рахмон снова провел кадровые перестановки
Президент Таджикистана назначил молодые кадры и опытных специалистов на руководящие должности в ряде государственных структур
ДУШАНБЕ, 19 мар - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в ряде государственных структур.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно указам, были произведены изменения в руководстве Министерства образования и науки, Минтранса, Комитета по языку и терминологии, Комитета по делам женщин и семьи, Агентства по охране историко-культурного наследия, Исполнительной службы, Главного управления по защите госсекретов, Агентства соцзащиты населения.
Кроме того, перестановки затронули ряд высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений Национальной академии наук Таджикистана.
В частности, отмечено, что от занимаемых должностей освобождаются лица, достигшие пенсионного возраста, а на руководящие должности назначаются молодые, опытные специалисты.
Ранее глава государства сменил свыше 70 судей в регионах Таджикистана.
Большинство новых назначенных сотрудников - молодые кадры, при этом 65 из них будут работать в качестве судей-стажеров.
В том числе Эмомали Рахмон в январе провел масштабные кадровые перестановки в силовом секторе. Тогда также подчеркивалось, что большинство назначений было сделано "из числа молодых и профессиональных кадров, имеющих опыт и стаж работы в органах".
В Таджикистане выбрали нового главу нижней палаты парламента
В рамках первого заседания новоизбранного состава депутатов в Душанбе с обращением и напутствием также выступил президент республики Эмомали Рахмон
ДУШАНБЕ, 19 мар - Sputnik. Первая сессия нижней палаты парламента Таджикистана шестого созыва состоялась в Душанбе.
Об этом сообщает пресс-служба президента страны.
Отмечается, что это первое заседание после прошедших в начале марта парламентских выборов в республике.
Сессия началась с государственного гимна Таджикистана, затем депутаты определили порядок проведения и освещения последующих встреч.
После этого тайным голосованием новым главой нижней палаты парламента был выбран депутат от Раштского избирательного округа № 12 Файзали Идизода.
На этом посту он сменил бывшего председателя Махмадтоира Зокирзоду.
В заключение сессии перед депутатами с напутствием выступил президент республики Эмомали Рахмон. Он поздравил присутствующих с избранием на эту высокую и ответственную должность, передает пресс-служба.
Кроме того, Рахмон указал, что представители власти должны направить все свои усилия, знания и опыт на то, чтобы заслужить доверие народа страны.
Глава государства отметил, что в состав нового парламента вошли ученые, юристы, экономисты, промышленники, работники сферы науки и образования, здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики, строительства.
В новый состав также вошли 18 женщин, что на 4 больше, чем в предыдущий раз, подчеркнул президент. Это свидетельствует об их активном участии в государственных и общественных делах и повышении статуса женщин в обществе.
Рахмон также поручил уделить серьезное внимание цифровизации своей деятельности и электронному документообороту.
Он в том числе напомнил о глобальной инициативе по продвижению вопросов водных ресурсов и климата. Парламенту поручено внести действенный вклад в этом направлении.
Напомним, парламентские выборы в Таджикистане прошли 2 марта. Явка по итогам голосования стала рекордной и составила 85,3%.
Президент республики Эмомали Рахмон уже подписал указ, согласно которому первая сессия нового созыва нижней палаты Высшего собрания состоится 19 марта.