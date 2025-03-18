Президент Таджикистана произвел кадровые перестановки в ряде государственных структур

16:26 19.03.2025

Рахмон снова провел кадровые перестановки

Президент Таджикистана назначил молодые кадры и опытных специалистов на руководящие должности в ряде государственных структур



ДУШАНБЕ, 19 мар - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в ряде государственных структур.



Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Согласно указам, были произведены изменения в руководстве Министерства образования и науки, Минтранса, Комитета по языку и терминологии, Комитета по делам женщин и семьи, Агентства по охране историко-культурного наследия, Исполнительной службы, Главного управления по защите госсекретов, Агентства соцзащиты населения.



Кроме того, перестановки затронули ряд высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений Национальной академии наук Таджикистана.



В частности, отмечено, что от занимаемых должностей освобождаются лица, достигшие пенсионного возраста, а на руководящие должности назначаются молодые, опытные специалисты.



Ранее глава государства сменил свыше 70 судей в регионах Таджикистана.



Большинство новых назначенных сотрудников - молодые кадры, при этом 65 из них будут работать в качестве судей-стажеров.



В том числе Эмомали Рахмон в январе провел масштабные кадровые перестановки в силовом секторе. Тогда также подчеркивалось, что большинство назначений было сделано "из числа молодых и профессиональных кадров, имеющих опыт и стаж работы в органах".



