Кадровые указы и назначения в Таджикистане 18 марта

17:29 19.03.2025

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 18 марта 2025 года №177

Освободить Неъматзода Фарруха Неъмата от должности заместителя министра транспорта Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



от 18 марта 2025 года №178

Освободить Хошимзода Хасана Хомида от должности ректора Государственного образовательного учреждения "Таджикский государственный университет права, биснеса и политики в городе Худжанд" в связи с переходом на другую работу.



от 18 марта 2025 года №179

Освободить Низоми Мухриддина Зайниддина от должности ректора Государственного учебного учреждения "Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде" в связи с переходом на другую работу.



от 18 марта 2025 года №180

Освободить Достизода Мирали от должности ректора Государственного учреждения "Таджикская национальная консерватория имени Талабхуджи Сатторова" в связи с выходом на пенсию.



от 18 марта 2025 года №181

Освободить Худжамзода Гулнору от должности директора Памирского биологического института имени Худоера Юсуфбекова Национальной академии наук Таджикистана в связи с выходом на пенсию.



от 18 марта 2025 года №182

Освободить Аминзода Пулода от должности директора Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана в связи с выходом на пенсию.



от 18 марта 2025 года №183

Освободить Шарифа Рахимзода от должности директора Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана в связи с выходом на пенсию.



от 18 марта 2025 года №184

Освободить Холзода Абдулхакима Куввата от должности директора Государственного агентства социальной защиты населения Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



от 18 марта 2025 года №185

Назначить Неъматзода Фарруха Неъмата первым заместителем министра транспорта Республики Таджикистан.



от 18 марта 2025 года №186

Назначить Хошимзода Хомида Хасана первым заместителем министра образования и науки Республики Таджикистан.



от 18 марта 2025 года №187

Назначить Музаффарзода Бадриддина Сангали заместителем министра образования и науки Республики Таджикистан.



от 18 марта 2025 года №188

Назначить Набизода Мадину Рахмат первым заместителем председателя Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан.



от 18 марта 2025 года №189

Назначить Одиназода Чаманоро Рустам заместителем председателя Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан.



от 18 марта 2025 года №190

Назначить Назарзода Махмуда Мирзо ректором Государственного учебного учреждения "Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде".



от 18 марта 2025 года №191

Назначить Давлатзода Баходура Давлата ректором Государственного учреждения "Таджикская национальная консерватория имени Талабхуджи Сатторова".



от 18 марта 2025 года №192

Назначить Гулахмадзода Аминджона Абдуджаббора директором Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана.



от 18 марта 2025 года №193

Назначить Бобозода Комила Олимджона директором Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана.



от 18 марта 2025 года №194

Назначить Сафарализода Носира Саиджалола директором Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана.



от 18 марта 2025 года №195

Назначить Абдулназарзода Абдулназар Гоибназар директором Памирского биологического института имени Худоера Юсуфбекова Национальной академии наук Таджикистана.



от 18 марта 2025 года №196

Назначить Саидзода Масрура Мирзохона ректором Государственного учреждения "Худжандский международный институт" Государственного учреждения "Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана".



от 18 марта 2025 года №197

Назначить Сафарзода Абдулло Мумина директором Государственного агентства социальной защиты населения Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.



от 18 марта 2025 года №198

Назначить Баротзода Файзиддина Камолиддина заместителем председателя Комитета по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан.



от 18 марта 2025 года №199

Назначить Саиднуриддинзода Ахлиддина Саиднуриддина заместителем директора Агентства по охране исторического и культурного наследия при Правительстве Республики Таджикистан.



от 18 марта 2025 года №200

Назначить Джабборзода Динору Зухал заместителем начальника Службы исполнения при Правительстве Республики Таджикистан.



от 18 марта 2025 года №201

Назначить Одиназода Исмоила Мирзомуддина заместителем начальника Главного управления по защите государственных секретов при Правительстве Республики Таджикистан.



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон



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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Об освобождении судей

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

1. Освободить Додоматзода Фахридина от должности судьи суда города Гиссара в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи.

2. Освободить Ахрорзода Шухрата Аслона от должности судьи суда Шахристанского района Согдийской области в связи с переходом на другую работу.



Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Индия Бобокалонзода Лукмона Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству.



Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Индия Бобокалонзода Лукмона Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Республике Сингапур по совместительству.



Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Арабской Республике Египет Мирзозода Парвиза Муродали Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Королевстве Марокко по совместительству.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

18 марта 2025 года