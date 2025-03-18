 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
Кадровые указы и назначения в Таджикистане 18 марта
17:29 19.03.2025

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2025 года №177
Освободить Неъматзода Фарруха Неъмата от должности заместителя министра транспорта Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

от 18 марта 2025 года №178
Освободить Хошимзода Хасана Хомида от должности ректора Государственного образовательного учреждения "Таджикский государственный университет права, биснеса и политики в городе Худжанд" в связи с переходом на другую работу.

от 18 марта 2025 года №179
Освободить Низоми Мухриддина Зайниддина от должности ректора Государственного учебного учреждения "Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде" в связи с переходом на другую работу.

от 18 марта 2025 года №180
Освободить Достизода Мирали от должности ректора Государственного учреждения "Таджикская национальная консерватория имени Талабхуджи Сатторова" в связи с выходом на пенсию.

от 18 марта 2025 года №181
Освободить Худжамзода Гулнору от должности директора Памирского биологического института имени Худоера Юсуфбекова Национальной академии наук Таджикистана в связи с выходом на пенсию.

от 18 марта 2025 года №182
Освободить Аминзода Пулода от должности директора Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана в связи с выходом на пенсию.

от 18 марта 2025 года №183
Освободить Шарифа Рахимзода от должности директора Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана в связи с выходом на пенсию.

от 18 марта 2025 года №184
Освободить Холзода Абдулхакима Куввата от должности директора Государственного агентства социальной защиты населения Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

от 18 марта 2025 года №185
Назначить Неъматзода Фарруха Неъмата первым заместителем министра транспорта Республики Таджикистан.

от 18 марта 2025 года №186
Назначить Хошимзода Хомида Хасана первым заместителем министра образования и науки Республики Таджикистан.

от 18 марта 2025 года №187
Назначить Музаффарзода Бадриддина Сангали заместителем министра образования и науки Республики Таджикистан.

от 18 марта 2025 года №188
Назначить Набизода Мадину Рахмат первым заместителем председателя Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан.

от 18 марта 2025 года №189
Назначить Одиназода Чаманоро Рустам заместителем председателя Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан.

от 18 марта 2025 года №190
Назначить Назарзода Махмуда Мирзо ректором Государственного учебного учреждения "Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде".

от 18 марта 2025 года №191
Назначить Давлатзода Баходура Давлата ректором Государственного учреждения "Таджикская национальная консерватория имени Талабхуджи Сатторова".

от 18 марта 2025 года №192
Назначить Гулахмадзода Аминджона Абдуджаббора директором Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана.

от 18 марта 2025 года №193
Назначить Бобозода Комила Олимджона директором Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана.

от 18 марта 2025 года №194
Назначить Сафарализода Носира Саиджалола директором Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана.

от 18 марта 2025 года №195
Назначить Абдулназарзода Абдулназар Гоибназар директором Памирского биологического института имени Худоера Юсуфбекова Национальной академии наук Таджикистана.

от 18 марта 2025 года №196
Назначить Саидзода Масрура Мирзохона ректором Государственного учреждения "Худжандский международный институт" Государственного учреждения "Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана".

от 18 марта 2025 года №197
Назначить Сафарзода Абдулло Мумина директором Государственного агентства социальной защиты населения Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.

от 18 марта 2025 года №198
Назначить Баротзода Файзиддина Камолиддина заместителем председателя Комитета по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан.

от 18 марта 2025 года №199
Назначить Саиднуриддинзода Ахлиддина Саиднуриддина заместителем директора Агентства по охране исторического и культурного наследия при Правительстве Республики Таджикистан.

от 18 марта 2025 года №200
Назначить Джабборзода Динору Зухал заместителем начальника Службы исполнения при Правительстве Республики Таджикистан.

от 18 марта 2025 года №201
Назначить Одиназода Исмоила Мирзомуддина заместителем начальника Главного управления по защите государственных секретов при Правительстве Республики Таджикистан.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

***

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении судей
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
1. Освободить Додоматзода Фахридина от должности судьи суда города Гиссара в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи.
2. Освободить Ахрорзода Шухрата Аслона от должности судьи суда Шахристанского района Согдийской области в связи с переходом на другую работу.

Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Индия Бобокалонзода Лукмона Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству.

Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Индия Бобокалонзода Лукмона Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Республике Сингапур по совместительству.

Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Арабской Республике Египет Мирзозода Парвиза Муродали Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Королевстве Марокко по совместительству.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
18 марта 2025 года

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742394540


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