В США рассекретили документы об убийстве Кеннеди. Что нужно знать

19:49 19.03.2025 Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди



19 марта 2025



Американские власти рассекретили более 63 тыс. страниц секретных документов, касающихся убийства президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Прежде их не показывали общественности из опасений, что это навредит национальной безопасности. Историки считают, что новая информация не повлияет на выводы о покушении, но раскроет детали, касающиеся работы американских спецслужб. В чем значение опубликованных файлов - в материале "Известий".



Почему убийство вызывает споры



• Официальным расследованием убийства Кеннеди занималась специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном. Она установила, что политик погиб 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас в результате покушения, совершенного бывшим морским пехотинцем Ли Харви Освальдом. Он сделал три выстрела из винтовки, находясь на шестом этаже книгохранилища, пока кортеж президента ехал по улице. Одна пуля не достигла цели, вторая вошла Кеннеди в спину и вышла через шею, ранив впереди сидящего губернатора Техаса Джона Конналли, а третья раздробила голову Кеннеди, став причиной смерти.



• Освальд, согласно выводам комиссии, действовал в одиночку, при этом установить его мотивацию убивать Кеннеди не удалось. Он был задержан вскоре после стрельбы и всячески отрицал малейшую причастность к произошедшему. Репортерам он заявил, что его стали подозревать из-за поездки в СССР. Спустя два дня после покушения на Кеннеди Освальд был убит местным жителем Джеком Руби во время перевода в тюрьму, из-за чего судебный процесс над ним не состоялся.



• Выводы комиссии Уоррена неоднократно подвергались критике, в связи с чем возникло несколько альтернативных версий произошедшего. Обычно сомнению подвергалось утверждение, что Освальд действовал один или только по собственной инициативе. Самую известную теорию на этот счет выдвинул прокурор Нового Орлеана Джон Гаррисон. Он пришел к выводу, что убийство организовала группа ультраправых заговорщиков, недовольных политикой Кеннеди и связанных с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). Стрельбу вели три стрелка, при этом Освальд был подставлен заговорщиками и на самом деле не виновен. Гаррисон предъявил обвинение единственному из оставшихся в живых подозреваемых Клею Шоу, но он был оправдан судом присяжных.







Справка "Известий"

Комиссия Уоррена была сформирована по указанию начавшим исполнять обязанности президента США Линдона Джонсона через неделю после убийства Кеннеди. В нее вошли председатель Верховного суда США Эрл Уоррен, четыре члена Конгресса (в том числе будущий президент Джеральд Форд), экс-директор ЦРУ Аллен Даллес и бывший президент Всемирного банка Джон Маклой.



Члены комиссии занимались допросами большей части свидетелей, следственные действия вела Федеральная служба расследований (ФБР). Итоговый доклад на 888 страницах был представлен через 10 месяцев после покушения.



• Убеждения в том, что Освальд не мог быть единственным стрелком, обычно связаны с "волшебной пулей", которая ранила Кеннеди и сидевшего перед ним в автомобиле Конналли. Сторонники альтернативных версий считают, что одна пуля не могла пройти по такой траектории, так что стрелков было как минимум двое. Свидетельские показания, а также фото- и видеоматериалы с места происшествия также давали определенную почву для того, чтобы предполагать возможное участие нескольких человек в убийстве.



• Различные версии убийства Кеннеди касались также возможных организаторов. Помимо Гаррисона о причастности ЦРУ к покушению заявлял бывший агент спецслужбы Говард Хант. По его словам, вице-президент США и уроженец Техаса Линдон Джонсон был заказчиком убийства и поручил это агентам ЦРУ. Он в итоге стал президентом в день убийства Кеннеди. Также выдвигались версии о причастности мафии и СССР.



Почему публикуются документы



• Повышенный интерес к убийству Кеннеди не угасал все последующие десятилетия. В этой связи еще в 1992 году Конгресс США принял закон, по которому все документы, относящиеся к покушению, должны быть рассекречены и опубликованы в течение 25 лет. При этом было оговорено, что президент США может отменить публикацию, если она нанесет ущерб обороне, национальной безопасности или международным отношениям. Всего было отобрано 6 млн страниц, фотографий и прочих материалов, относящихся к убийству Кеннеди. Подавляющее большинство документов, около 99%, уже было рассекречено к 1998 году.



• Президент США Дональд Трамп вскоре после начала второго срока издал указ о публикации всех документов, касающихся убийства Кеннеди, а также его брата Роберта Кеннеди и борца за равные права Мартина Лютера Кинга. Офис директора национальной разведки определил, что опубликованы будут 80 тыс. страниц ранее засекреченных материалов. В итоге 19 марта были опубликованы 2082 документа на 63,5 тыс. страницах.



• Анализ всей информации историками займет определенное время, но первые выводы об опубликованных материалах уже сделаны. Новые файлы глобально не влияют на заключение комиссии Уоррена о том, что Освальд был единственным стрелком и не действовал под чьим-либо влиянием. Они по большей части проливают свет на некоторые второстепенные вопросы, по которым у интересующихся убийством не было согласия.



• Некоторые опубликованные документы сильно повреждены и нечитаемы из-за их возраста. Многие бумаги уже были опубликованы в отредактированном виде, однако теперь были представлены их полные версии, что может представлять определенный интерес для историков.



• Так, в одном из документов от ноября 1991 года рассказывается, как по просьбе американского профессора Элберта Смита сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ) проверил материалы, касающиеся Освальда. Он заключил, что Освальд никогда не был агентом КГБ, хотя за ним пристально следили, когда будущий убийца находился в СССР. Сотрудник также указал, что по данным КГБ Освальд был плохим стрелком.



Почему документы долго скрывали



• Однако ценность опубликованным документам придает вовсе не то, что они могут каким-то образом поколебать прошлые представления об убийстве Кеннеди. Сейчас историки и любители расследований получают в свое распоряжение файлы, которые не показывали по той причине, что они каким-то образом могли затронуть интересы американских спецслужб, в особенности ЦРУ. Ведь если бы представленная в них информация не представляла определенной угрозы, то она была бы уже давно опубликована.



• Некоторый интерес на этот счет удовлетворить уже удалось. Например, в руки исследователей попала полная версия меморандума помощника Кеннеди Артура Шлезингера, отправленная президенту в июне 1961 года. В ней он критиковал ЦРУ за его растущее влияние и утверждал, что число агентов в других странах уже превышает штат дипломатических миссий в США, а это, по мнению Шлезингера, говорит о стремлении ЦРУ влиять на иностранную политику. Рассекреченная версия документа указывает конкретное число сотрудников ЦРУ, которые в то время находились во Франции, Австрии и Чили.



• Также опубликовано подробное описание того, как ЦРУ прослушивало телефоны в Мехико, чтобы перехватить переговоры советских и кубинских дипломатов. В файлах, касающихся убийства Кеннеди, этот документ оказался в связи с тем, что Освальд посещал СССР и Кубу незадолго до убийства. Рассекреченная инструкция для оперативников детально описывает, какими химикатами надо пользоваться для маркировки прослушиваемых устройств.



• В опубликованных документах также найдено описание того, как агенты ЦРУ следили за советским посольством в Мексике и пытались вербовать своих агентов. Указаны также имена и должности двойных агентов. Помимо этого, слежка велась за одним американцем, подозреваемым в симпатиях к коммунизму.



• Еще одна новость касается существования в те годы в ЦРУ группы агентов, которые занимались международной торговлей оружием, в том числе - для "вооруженного сопротивления" в СССР. Узнавший об этом агент Гэри Андерхилл, согласно статье в журнале от 1967 года, рассказал своим друзьям, что за убийство Кеннеди несет ответственность ЦРУ, и что он опасается за свою жизнь. По его словам, группа агентов разведки занималась торговлей оружия, наркотиками и иной контрабандой, а президент узнал об этом, за что и был убит. Полгода спустя Андерхилл был найден мертвым в своей квартире, коронер признал смерть самоубийством. На основании материала в статье США инициировали проверку и выяснили, что высокопоставленные агенты ЦРУ действительно были вплотную связаны с торговлей и закупками оружия, однако информация обо всех сделках якобы предоставлялась ФБР и другим органам власти. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742402940





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2025 года №818

- Кадровые перестановки

- По итогам 2024 года выпуск казахстанских кинокартин вырос на 58%: Олжас Бектенов дал ряд поручений по развитию креативных отраслей

- Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с помощником Президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиеевой

- Японский бизнес пригласили инвестировать в Казахстан

- Инфляция в феврале ускорилась в 15 регионах Казахстана

- Советское прошлое Казахстана и исторические обиды: после слов – дело?

- Индекс промышленного производства в январе-феврале 2025г. в Казахстане составил 105,9%

- В Казахстане обновили "список иноагентов"

