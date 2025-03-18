Вячеслав Фетисов: Уже начали обсуждать с коллегами хоккейный матч Россия-США

19:56 19.03.2025

Президент России предложил своему американскому коллеге провести хоккейные матчи в обеих странах между российскими и американскими игроками. "МК" попросил прокомментировать эту новость двукратного олимпийского чемпиона, великого хоккеиста, депутата Государственной думы Вячеслава Александровича Фетисова.



Великий хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о возможности проведения матчей между хоккеистами России и США.



Вечером 18 марта состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, которые длились более двух часов. Среди важнейших тем взаимоотношений двух стран президенты обсудили хоккей. Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в обеих странах между российскими и американскими игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом по итогам телефонных переговорах сообщила пресс-служба Кремля.



"МК-Спорт" попросил прокомментировать эту новость двукратного олимпийского чемпиона, великого хоккеиста, депутата Государственной думы Вячеслава Александровича Фетисова.



- Вячеслав Александрович, добрый день. В ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимир Путин предложил провести хоккейные матчи между игроками двух стран. Как вы оцениваете это предложение?



- Я вчера был счастлив, услышав эту новость. Владимир Владимирович отдал пас президенту Трампу, который тот не принять не мог. Хоккейная дипломатия сегодня получает возможность объединить людей. Это даже не про хоккей, я думаю, это больше про то, чтобы люди могли движение к миру, о чем постоянно говорят два президента. Хоккейные взаимоотношения наших стран имеют богатую историю. Уже более 35 лет наши ребята играют в Национальной хоккейной лиге вместе с американскими, канадскими и европейскими хоккеистами. Вместе в составе своих команд одерживают общие победы, выигрывают Кубок Стэнли, их любят болельщики, много звезд среди представителей нашей страны в НХЛ. Так что очень грамотный пас был отдан нашим президентом Трампу. И Трамп отреагировал на него. Это не про хоккей. Это про мир, про отношения между людьми.



- Вы совершенно справедливо сказали, что уже не в первый раз хоккею приходится быть посланником мира. В чем уникальность этого вида спорта, почему именно он объединяет народы?



- Это бескомпромиссная мужская игра. Есть контакт во время всей игры. Мужики иногда бьются в кровь, а потом могут пойти вместе после игры по-дружески поговорить, обсудить общие ценности. Я на себе это испытал, когда в конце 80-х годов прошлого века приехал в США играть. Холодная война тогда много что попортила в отношениях людей. Но, как только ты начинаешь говорить, общаться семьями, когда появляются общие цели и задачи, приходит понимание и осознание важности общего смысла жизни.



Сейчас мы говорим о том, быть миру или нет. Тоже очень важный момент. И, мне кажется, поэтому эта историческая роль хоккея как раз сегодня вышла на переднюю линию отношений.



- В последнее время наши спортсмены постепенно начинают возвращаться на международные соревнования. В частности, обсуждается вопрос о возобновлении участия нашей хоккейной сборной в чемпионатах мира. Как вы думаете, такая инициатива двух президентов о проведении подобных матчей могла бы поспособствовать более быстрому принятию этого решения и поспособствовать восстановлению справедливости в отношении нашей сборной на международной арене?



- Справедливость давно уже попирается. Конечно, это будет укором для всех международных спортивных структур, в первую очередь - для Международного олимпийского комитета.



Я свое мнение уже не раз озвучивал. Считаю, что новый президент МОК, которого выбирают в эти дни, должен получить от нас еще одно напоминание, что мы должны вернуться на международную арену с флагом, гимном и гербом.



Считаю, что по-другому нам с ними нельзя, хватить играться. Потому что обманывали, обманывают и дальше будут обманывать. Требуют всякие дополнительные извинения от спортсменов, команды почему-то не допускают. Мне кажется, надо послать сильное сообщение для того, чтобы они не могли больше манипулировать даже всякими там разногласиями у нас здесь, внутри страны, по поводу участия или неучастия. И все тогда будет понятно международным чиновникам, понятно будет нам всем.



- С технической точки зрения насколько быстро можно будет организовать такой матч или серию матчей и какие вопросы вообще могут быть в его организации? Исходя из вашего богатейшего практического международного опыта.



- Это продолжительный процесс на самом деле, завтра это не произойдет.



У Национальной хоккейной лиги есть свой календарь соревнований и свои традиции. Также у них очень сильный профсоюз игроков, который влияет на все решения, связанные с участием хоккеистов в других мероприятиях и турнирах вне формата и календаря НХЛ. Ну и время надо найти. У НХЛ тоже должно быть желание. Календарь у них длинный.



Так что мое мнение: не раньше конца лета - начала сентября можно об этом говорить. То есть ждать, что завтра будет игра с участием профессионалов, действующих хоккеистов двух лиг, КХЛ и НХЛ, наверное, не приходится.



Самое быстрое, что может сейчас произойти, - это игры легенд хоккея Америки и России. Мне кажется, что они тоже могут многое олицетворять за последний тридцатипятилетний период. Общие победы, общие болельщики, общая история. Мы, кстати, уже начали разговаривать с нашими иностранными друзьями, коллегами. Посмотрим их реакцию на это.