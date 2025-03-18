Когда завершится строительство новой станции метро "Калкаман" в Алматы

20:01 19.03.2025

Когда завершится строительство новой станции метро в Алматы



Аким Алматы Ерболат Досаев посетил строительную площадку будущей станции метро "Калкаман", ознакомившись с ходом работ на одном из важнейших инфраструктурных объектов города. Об этом Zakon.kz 19 марта 2025 года рассказали в пресс-службе акимата мегаполиса.



Власти южной столицы напомнили, что генеральным подрядчиком проекта выступает компания BCN-Group (бывший Bazis construction).



"В ходе визита Ерболат Досаев поставил перед подрядчиком задачу освоить в полном объеме выделенные на текущий год средства. Глава города подчеркнул важность пересмотра существующих подходов к организации работ для ускорения темпов строительства, чтобы завершить объект в запланированный срок – январь 2026 года".

Пресс-служба акимата Алматы



