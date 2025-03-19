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Tazabek: Рейтинг банков. В каком банке кыргызстанцы предпочитают брать кредиты?
20:03 19.03.2025

Рейтинг банков: В каком банке кыргызстанцы предпочитают брать кредиты?
19 марта 2025

Tazabek - ОАО "Айыл Банк" остается лидером по размеру кредитного портфеля с показателем 47,4 млрд сомов.

В пятерку крупнейших банков также входят: ОАО "Мбанк" (42,9 млрд сомов), ОАО "Элдик Банк" (37,3 млрд сомов), ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" (29,2 млрд сомов) и ОАО "БАКАЙ БАНК" (28 млрд сомов).

Концентрация рынка

Топ-5 банков контролируют 57,71% рынка кредитования (184,8 млрд сомов).

Банки с 6 по 10 место занимают 29,21% рынка (93,6 млрд сомов).

Остальные 11 банков (с 11 по 21 место) составляют лишь 13,08% рынка (41,9 млрд сомов).

Рейтинг банков по величине кредитного портфеля
№ Наименование банка / тыс. сомов в 2024 году / Руководитель

1 ОАО "Айыл Банк" / 47389592 / Алимджанов Тилек Буромбаевич
2 ОАО "Мбанк" / 42911903 / Ишенбаев Максатбек Бейшенбекович
3 ОАО "Элдик Банк" / 37318805 / Ногаев Уланбек Мелисович
4 ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" / 29174996 / Лютфуллах Шевки Сарылар
5 ОАО "БАКАЙ БАНК" / 28046244 / Абакиров Умут Анарбековна
6 ОАО "Оптима Банк" / 26947403 / Капышев Бейбут Сапаргалиевич
7 ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк" / 22039670 / Али Ариф Махмуд
8 ЗАО "Банк Компаньон" / 20103158 / Черикбаева Маргарита Шаимовна
9 ЗАО "ФИНКА Банк" / 12874382 / Саидахматов Махмуджон Тажирахматович
10 ОАО "О!Банк" 11587659 / Чыныбаева Алия Толюгеновна
11 ОАО "Дос-Кредобанк" / 7958735 / Омуралиев Талантбек Эсенгулович
12 ОАО "Керемет Банк" / 6757283 / Куржей Татьяна Евгеньевна
13 ЗАО "Банк Азии" / 5338868 / Атакишиева Земфира Акишовна
14 ЗАО "Коммерческий Банк КСБ" / 2295864 / Червонова Кристина Владимировна
15 ОАО Банк "Бай-Тушум" / 6444695 / Сагындыков Жаркынбек Жумабаевич
16 ОАО "Кыргызкоммерцбанк" / 3663022 / Алтухова Любовь Дмитриевна
17 ОАО "Капитал Банк" / 3043338 / Чомоков Оралбек Канатбекович
18 ЗАО "ЭкоИсламикБанк" / 2758011 / Мусаев Руслан Махмудович
19 ОАО "ФинансКредитБанк" / 2328488 / Альчиев Эрмек Карагулович
20 ЗАО АКБ "Толубай" / 1100988 / Чекошев Айбек Мелисканович
21 ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" 190904 / Орозбаев Улан Бактыбекович

Полная версия
https://www.tazabek.kg/news:2246143

Источник - Tazabek
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742403780


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