Президент Узбекистана о беспрецедентной поддержке малого и среднего бизнеса

20:06 19.03.2025

"Такого объема средств ранее никогда не выделялось". Президент - о поддержке малого и среднего бизнеса в Узбекистане



Президент Узбекистана озвучил приоритетные задачи по развитию малого и среднего бизнеса на 2025 год. Долю малого бизнеса в экономике планируется увеличить до 55%. На эти цели выделят $10 млрд, малые предприятия смогут получить льготные кредиты, а женщинам-предпринимателям снизят процентные ставки.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 19 марта провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса.



По данным пресс-службы главы государства, за последние пять лет количество малых и средних предприятий удвоилось. На них трудятся 10,5 миллиона человек, что составляет 74% от общего числа работающего населения. Более половины объема экономики, треть промышленности и экспорта приходится на этот сектор.



Президент подчеркнул, что поддержка предпринимательства останется приоритетным направлением государственной политики.



"Поддержка предпринимательства - наш стратегический путь, - заявил Шавкат Мирзиеев.



На встрече обсуждены приоритетные задачи по развитию малого и среднего бизнеса. В частности, намечены следующие цели на 2025 год:



- увеличить долю сектора в экономике до 55% с созданием добавленной стоимости в размере 70 млрд долларов. По данным Комитета национальной статистики, доля малого предпринимательства в ВВП в 2024 году составила 54,3% (в 2020 году было 57,5%);

- расширить экспорт малого бизнеса с 9 до 12 млрд долларов, оказывая поддержку в транспортировке, сертификации и стандартизации продукции;

- увеличить долю малого бизнеса в сферах водоснабжения, канализации, дорожного строительства, коммунального хозяйства, логистики, миграции, культуры и социальных услуг в 2−3 раза;

- создать 1,5 миллиона постоянных рабочих мест и довести долю занятого населения в этом секторе до 75%;

- довести количество предприятий с численностью сотрудников более 100 человек до 4000;

- разработать 100 новых брендов в сфере малого бизнеса;

- профинансировать 200 стартап-проектов с участием малого бизнеса.



Для достижения этих целей совместно с международными экспертами разработана комплексная программа. В 2025 году на ее реализацию планируется направить 10 млрд долларов из различных источников.



"В этом году малому и среднему бизнесу в Узбекистане будет выделено 120 трлн сумов ресурсов. Такого объема средств ранее никогда не выделялось", - заявил глава государства.



Президент подробно остановился на новых возможностях, которые будут созданы для малого и среднего бизнеса.



В частности, для вовлечения населения в предпринимательскую деятельность предусмотрены льготные ресурсы в размере 22 трлн сумов. Из них 2,5 трлн сумов будут направлены на поддержку молодежного предпринимательства и столько же - на проекты женщин-предпринимателей.



Процентная ставка по кредитам для женщин будет на 2% ниже, чем для остальных заемщиков. "Сколько бы мы ни благодарили наших женщин, которые, помимо заботы о доме и воспитании детей, занимаются предпринимательством, создают рабочие места и доходы, этого будет мало", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.



С этого года малым предприятиям начали выдавать кредиты до 300 млн сумов. Теперь предприниматели, которые за последний год перешли в разряд малых или средних предприятий, смогут получать до 150 млн сумов без залога (сейчас - 100 млн сумов). Кроме того, по программам семейного предпринимательства беззалоговые кредиты будут предоставляться до 50 млн сумов (сейчас - 33 млн).



Ответственным лицам поручено создать возможность получения новых льготных кредитов для предпринимателей, которые ранее не допускали просрочек по своим кредитным обязательствам.



К 1 трлн сумов, предусмотренным в этом году на развитие инфраструктуры проектов малого и среднего бизнеса, дополнительно будет выделено 500 млрд сумов.



Для поддержки производственного бизнеса в 20 районах откроются проектные офисы по развитию малых и средних предприятий. Они привлекут зарубежных специалистов - инженеров, технологов, дизайнеров, бухгалтеров и маркетологов. На это в 2025 году будет направлено 100 млрд сумов.



Также планируется принять специальные программы поддержки предпринимателей, работающих в сфере оборудования, электроники, медицинских приборов, логистики и других перспективных направлениях.



Президент отметил что разработана пятилетняя стратегия, которая определит дальнейшие шаги в сфере малого бизнеса. Эту инициативу поддержали международные финансовые организации, выразив готовность содействовать внедрению передового опыта, инноваций, технологий и международных стандартов в новых направлениях бизнеса. На эти цели уже сейчас выделено 470 млн долларов.



В частности, Азиатский банк развития в рамках программы "Финансовая инклюзия" направляет 100 млн долларов для поддержки малого и среднего бизнеса, Европейский банк реконструкции и развития выделяет 200 млн долларов на "зеленые" и инновационные проекты, а Французское агентство развития предоставляет 30 млн евро для поддержки женского предпринимательства.



На встрече выступили руководители представительств этих организаций в Узбекистане, поделившись своими мнениями и предложениями.



Президент страны поблагодарил представляемые ими структуры за оказываемую помощь и подчеркнул, что будут созданы все условия для дальнейшего расширения сотрудничества.



В 15 городах и районах Узбекистана все госорганы разместят в одном здании, нижние этажи в котором продадут предпринимателям. 150 высвобождаемых зданий предложат на аукционе бизнесу.



Компании с оборотом до 10 млрд сумов и без налоговой задолженности смогут закрываться без аудита, сообщил президент. Фермерам аннулируют 1 трлн сумов пени за просрочку налогов.