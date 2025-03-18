Нацбанк Таджикистана объяснил подписанный с Россией меморандум

20:31 19.03.2025

Соглашение о сотрудничестве было заключено между финансовыми структурами двух стран в ходе визита таджикского лидера Эмомали Рахмона в РФ



ДУШАНБЕ, 19 мар - Sputnik. Меморандум о взаимопонимании между финансовыми ведомствами России и Таджикистана направлен на повышение уровня грамотности населения.



Речь идет о соглашениях, заключенных между министерствами финансов двух стран, Национальным банком Таджикистана (НБТ) и Центробанком России.



Документы были пописаны в ходе визита таджикского лидера Эмомали Рахмона в РФ.



Данный меморандум в первую очередь преследует цель расширить сотрудничество в сфере повышения уровня финансовой грамотности среди граждан, сообщили в НБТ.



Стороны совместными усилиями планируют разработать программы обучения, а также улучшить осведомленность населения о продуктах и услугах сектора.



Соглашение в том числе предполагает в целом укрепление доверия к финсистеме гражданами.



Напомним, по итогам официального визита в Россию президент Таджикистана Эмомали Рахмон заключил ряд соглашений с главой РФ Владимиром Путиным.



Так, страны утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года.