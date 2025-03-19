"Мост дружбы" проложили через киргизско-китайскую границу, - Виктория Панфилова

20:42 19.03.2025

"Мост дружбы" проложили через киргизско-китайскую границу



Бишкек расширяет транспортные маршруты с Синьцзян-Уйгурским автономным районом



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

19.03.2025



Президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал межправительственное соглашение о строительстве дорожного "Моста дружбы" на приграничном с Китаем пункте пропуска "Иркештам". Обновленный маршрут может стать дополнительным звеном в региональной транспортной сети, расширяя возможности торговли и транзита, а также способствовать достижению амбициозной цели – довести товарооборот между Киргизией и Китаем до 45 млрд долл. к 2030 году, о которой говорилось на состоявшейся накануне в Урумчи встрече вице-премьера КР Бакыта Торобаева с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ма Синжуем.



Китай полностью профинансировал, построил и передал в эксплуатацию Киргизии "Мост дружбы" на трассе Ош–Сары–Таш–Иркештам. Его длина 187 м, а ширина – 24 м. Кроме этого, китайская сторона также расширила до четырех полос дорогу на участке "Иркештам" в Ошской области. Теперь трасса имеет протяженность 1,5 км и ширину 16 м. Как сказал "НГ" главный редактор портала LogiStan.info Григорий Михайлов, Ош–Сары–Таш–Иркештам – это одна из основных дорог, по которой идут товары из Китая на юг Киргизии, в Узбекистан и Россию. Из Киргизии по этой дороге поставляется только уголь. Обновленный маршрут может стать дополнительным звеном в региональной транспортной сети, расширяя возможности торговли и транзита. В любом случае развитие транспортной инфраструктуры в регионе позитивно, и "Мост дружбы", вероятно, сыграет свою роль в укреплении экономических связей.



При этом остается неизвестным, какими были условия соглашения с китайской стороной. Известен только бюджет проекта: 120 млн юаней (примерно 16,4 млн долл.), об этом сообщил на заседании парламента Киргизии замминистра транспорта Талантбек Солтобаев. При этом чиновник не уточнил, потрачены ли эти деньги в счет кредита или гранта, а также кто будет отвечать и кто оплачивать эксплуатацию моста.



На киргизско-китайской границе готовится к открытию новый контрольно-пропускной пункт "Бедель" на автодороге Барскоон–Бедель–Учтурфан–Аксу. Этот проект, финансируемый китайским грантом в размере 41,408 млн долл., стал результатом договоренностей, достигнутых во время визита президента Садыра Жапарова в Пекин в феврале 2025 года. Открытие КПП "Бедель" обеспечит прямой и кратчайший путь в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая, стимулируя не только торговые отношения, но и производственную кооперацию. Ма Синжуй, член Политбюро ЦК Компартии Китая, отметил благоприятную динамику киргизско-китайского сотрудничества в последние годы, подтверждением чему служит рост товарооборота на 24% в прошлом году, который достиг 22,7 млрд долл. (по данным Главного таможенного управления КНР). Китай выразил готовность к увеличению инвестиций в Киргизию. Стоит отметить, что значительный вклад в товарооборот вносит китайский импорт, в то время как Киргизия продолжает искать пути для увеличения экспорта в Китай и достижения баланса в двусторонней торговле.



В частности, стороны обсуждают совместную переработку титаномагнетита, добываемого на месторождении "Кызыл-Омпол". Кроме того, поступала информация о планах китайских компаний инвестировать в ряд горнодобывающих и гидроэнергетических проектов в Иссык-Кульской области. В случае реализации этих договоренностей перевал Бедель станет оптимальным маршрутом для транспортировки добываемых ресурсов и необходимого производственного оборудования, обеспечивая эффективную и экономичную логистику.



Бакыт Торобаев также принял участие в церемонии открытия склада для киргизской продукции в городе Улугчат (СУАР). По словам Торобаева, новый объект станет важным звеном в логистике агроэкспорта и укрепит экономические связи с Китаем. Его пропускная способность – более 1 млн т в год, с возможностью расширения ассортимента экспортируемых товаров. По словам киргизского министра, склад обеспечит удобный и бесперебойный транзит зерновых и бобовых культур, что особенно важно для достижения поставленной лидерами двух стран цели – удвоения товарооборота к 2030 году.



Китайская сторона также интересовалась у Бакыта Торобаева строительством железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан. Напомним, старт строительству был дан в конце прошлого года в Джалал-Абаде. Согласно проекту, новая магистраль возьмет начало в Кашгаре (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай), пройдет через киргизский перевал Торугарт, Джалал-Абад и завершится в Андижане, расположенном на востоке Узбекистана. Для Китая этот проект крайне важен, так как он позволит существенно – примерно на 900 км – уменьшить протяженность пути в ближневосточные страны, что приведет к сокращению транспортных расходов и ускорению доставки грузов на семь-восемь дней.



Помимо этого синьцзянский Кашгар, будучи индустриально-логистическим хабом, после соединения железных дорог Китай–Киргизия–Узбекистан и Китай–Пакистан откроет доступ к порту Гвадар в Пакистане. Это изменит привычные транспортные маршруты в Центральной и Южной Азии. Но, как считает Григорий Михайлов, запуск железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан (открытие которой запланировано на 2030 год) может несколько снизить востребованность автомобильных маршрутов доставки товаров из Китая.