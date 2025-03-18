Китай выпустит в Лондоне номинированные в юанях суверенные зеленые облигации

21:11 19.03.2025

Пекин, 19 марта /Синьхуа/ -- Китай планирует выпустить в Лондоне суверенные зеленые облигации, номинированные в юанях, сообщило в среду Министерство финансов КНР.



Как сообщили в ведомстве, стоимость вышеуказанных облигаций не превысит 6 млрд юаней /833 млн долл. США/, а подробности будут объявлены до выпуска, сообщили в министерстве.



В феврале ведомство представило рамочную программу выпуска суверенных зеленых облигаций, которая закладывает основу для того, чтобы Китай мог размещать суверенные зеленые облигации за рубежом, а мировой капитал --инвестировать в зеленое развитие КНР.



Средства, привлеченные с помощью выпуска "зеленых" облигаций в рамках программы, будут направлены на соответствующие экологические проекты, включенные в центральный бюджет. Ожидается, что эти средства будут способствовать достижению таких экологических целей, как адаптация к изменению климата и смягчение его последствий, защита природных ресурсов, борьба с загрязнением и сохранение биоразнообразия.



Данная инициатива направлена на диверсификацию ассортимента высококачественных "зеленых" облигаций на мировом рынке и привлечение международного капитала для поддержки "зеленого" и низкоуглеродного развития страны.