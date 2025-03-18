ВС РФ ликвидируют подразделения ВСУ, которые пытаются прорваться в Белгородскую область

22:06 19.03.2025

ВС РФ ликвидируют подразделения ВСУ, которые пытаются прорваться в Белгородскую область – итоговая сводка Readovka за 19 марта



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 19 марта в разрезе СВО. Русские войска продолжают успешно пресекать попытки ВСУ прорваться через границу Белгородской области. Президент России Владимир Путин в своем выступлении уравнял регулярные подразделения противника, действующие в Курской области, с наемниками, которым гуманное отношение, согласно Женевской конвенции, не гарантируется.



Вопрос времени ключевой



