|ВС РФ ликвидируют подразделения ВСУ, которые пытаются прорваться в Белгородскую область
22:06 19.03.2025
ВС РФ ликвидируют подразделения ВСУ, которые пытаются прорваться в Белгородскую область – итоговая сводка Readovka за 19 марта
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 19 марта в разрезе СВО. Русские войска продолжают успешно пресекать попытки ВСУ прорваться через границу Белгородской области. Президент России Владимир Путин в своем выступлении уравнял регулярные подразделения противника, действующие в Курской области, с наемниками, которым гуманное отношение, согласно Женевской конвенции, не гарантируется.
Вопрос времени ключевой
Несмотря на то что украинские подразделения, понеся потери при попытке прорыва границы России на севере Белгородской области, не сумели добиться ее прорыва в глубину, противник не успокаивается. Ночь была неспокойной, неприятель обстреливал и дистанционно минировал территорию РФ, а на утро 19 марта вновь начал атаки на границу. Направления все те же – это населенные пункты Демидовка, Графовка и Прилесье. И опять ВСУ не смогли осуществить прорыв. Даже привлечение большего числа инженерных машин разграждения не сделало им картины. Как и предполагала редакция Readovka, Киеву не хватило сил, чтобы ворваться в села Краснояружского района. Противник действует вопреки здравому смыслу. Фактора внезапности больше нет. Однако ВСУ и не собираются бросать "транспортировку воды в сите". Почему это происходит?
Редакция Readovka допустила, что главная задача ВСУ не прорыв границы как таковой, а занятие сел лишь подспорье для ее решения. Прорывом в населенные пункты неприятель пытается гарантировать то, что наше командование попросту будет вынуждено резко увеличить численность войск в Краснояружском районе для парирования дальнейших возможных действий ВСУ. Это программа максимум для ограниченных сил противника. Ведь, по его мнению, донорами станут подразделения из пограничья Суджанского района Курской области.
Это ложится в логику противника: создать предпосылки для прорыва к окруженцам юго-западнее Суджи. Но в операции ВСУ сейчас самое главное – "время". Трудно сказать, сколько окружено и какие украинские или наемнические формирования сидят в котле, но главное заключается в том, что их ресурсы тают очень быстро. Боеприпасы и даже продовольствие в таких условиях – крайне скоро сгорающие переменные. В совокупности факторов можно с уверенностью сказать, что котел может вообще "схлопнуться", то есть просто капитулировать. Разумеется, у Киева только 2 пути – получить "дурную карту" в рамках риторики Трампа, то есть массовое пленение как минимум одного полноценного по численности батальона, либо попытаться реализовать план "антикриз". Последний потенциально подразумевает деблокаду окруженцев с дальнейшим тиражированием этого "достижения" во всех украинских и европейских СМИ. Не стоит забывать, что успешная войсковая операция по деблокаде окольцованных автоматически перебивает сюжет о самом окружении. Медийную ориентированность Киева в вопросе военных решений стоит рассматривать со всей серьезностью. За линией фронта маленькая, но "перемога" нужна всем. Зеленскому для политического торга в рамках мирных переговоров, а главкому ВСУ Сырскому как реабилитация за провал обороны Суджи.
О сроках операции Банковой говорить трудно. Однако времени крайне мало и Киев попросту играет в гонку с ним. Пока силы атаковать границы Белгородской области есть, они будут пытаться ослабить состав боевых порядков ВС РФ в районе Суджи, иначе попытка деблокировать лишена каких-либо шансов.
У них есть еще одна причина спешить
Президент РФ дал конкретную характеристику противнику, находящемуся в пределах Курской области.
"Все украинские военные и тем более иностранные наемники в Курской области – это террористы", – сказал Путин.
Массив военных преступлений и прочего, что учинила как регулярная армия Украины, так и наемнические формирования могут оставить просьбу Трампа Путину о пощаде окруженцев без внимания. У оказавшейся в котле группировки неприятеля останется только два варианта: прорыв к своим или ликвидация. Им было дано достаточно времени для того, чтобы сложить оружие и сдаться в плен. Вопрос зачистки противника в котле, учитывая деградировавшую боеспособность окруженных, может быть решен меньше чем за одни сутки. В этой связи и активизация ВСУ по деблокировке своих побратимов может начаться очень скоро.
Вчера, 18 марта, главным событием дня стал телефонный разговор между Трампом и Путиным.