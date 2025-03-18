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Туркменистан повышает инвестиционный потенциал частного сектора страны
22:27 19.03.2025

Повышается инвестиционный потенциал частного сектора страны

18.03.2025 в столичном отеле "Ýyldyz" состоялся Международный форум "Инвестиции в будущее Туркменистана".

Прошедший в рамках выставки по случаю 17-й годовщины образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана международный форум стал важной площадкой для обсуждения инвестиционных возможностей в частном секторе страны, обмена опытом и развития взаимовыгодного государственно-частного партнерства.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, курирующий торговый комплекс, постоянный представитель Программы развития ООН в Туркменистане, а также руководители и представители министерств, ведомств, международных организаций и финансовых институтов, дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, члены Союза промышленников и предпринимателей страны, представители зарубежных компаний из Российской Федерации, Кыргызстана, Франции, Турции, Германии, Казахстана, Китая, Великобритании, Эстонии, Соединенных Штатов Америки, Азербайджана, Украины, Афганистана, Нидерландов, Беларуси и Королевства Саудовская Аравия. Представительный состав этого важного мероприятия свидетельствует о растущем интересе к инвестиционному потенциалу Туркменистана.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в результате претворения в жизнь под руководством Президента Сердара Бердымухамедова благородных инициатив Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова проводится масштабная работа по обеспечению стабильного социально-экономического развития страны, осуществляются коренные реформы во всех отраслях. В этом контексте особое значение придается созданию в Туркменистане благоприятного инвестиционного климата.

Предоставление выгодных для иностранных инвесторов условий увеличивает число бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве, и повышает инвестиционные возможности страны. В этой связи в целях успешной реализации инвестиционного потенциала Туркменистана в системе международной торговли осуществляется ответственный подход к развитию сотрудничества на основе принципов взаимного уважения, равноправия и доверия.

В инвестиционной стратегии страны большое значение придается частному сектору национальной экономики. В настоящее время поддержка предпринимательской инициативы и создание необходимых условий для развития малого и среднего бизнеса – в числе приоритетов государственной политики.

Предварила инвестиционный форум демонстрация видеороликов о достижениях частного сектора Туркменистана, вкладе туркменских предпринимателей в укрепление национальной экономики, реализуемой в стране государственной политике по поддержке частных производителей, а также о прекрасных возможностях, созданных Президентом Туркменистана в этой сфере.

В нашей стране большое внимание уделяется развитию частного сектора экономики. Принятые в этом направлении масштабные программы, в том числе Программа "Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах", создают благоприятные условия для эффективной работы туркменских предпринимателей во всех сферах. Утверждение главой государства на расширенном заседании Кабинета Министров 7 февраля текущего года "Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году" стало важным шагом на пути вывода Отчизны на новые высоты прогресса в году, проходящем под девизом "Международный год мира и доверия" и ознаменованном 30-летием постоянного нейтралитета страны. Одним из основных направлений Программы является комплексная поддержка развития малого и среднего предпринимательства. Среди первоочередных задач – создание благоприятной деловой среды, ускорение перехода к рыночным отношениям, расширение сфер предпринимательской деятельности в различных отраслях, развитие различных форм государственно-частного партнерства, приватизация государственной собственности.

Приняв "Программу социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году", наша страна поставила высокие цели по устойчивому развитию отраслей национальной экономики и регионов, строительству новых предприятий, созданию тысяч дополнительных рабочих мест. При этом в качестве приоритетных задач были обозначены дальнейшее развитие предпринимательского сектора, поддержка малого и среднего бизнеса и в конечном итоге – увеличение доли частного сектора в структуре ВВП до 71,6 процента. Реализуемые в данном направлении меры открывают большие возможности для туркменских предпринимателей в достижении высоких показателей в различных сферах.

Эти вопросы также подробно обсуждались в ходе прошедшей в рамках форума секции "Развитие частного сектора Туркменистана: достижения и возможности".

Как отмечалось, в стране реализуется инвестиционная политика, направленная на обеспечение высоких темпов роста и эффективности национальной экономики. Эти цели отражены в "Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах", Государственной программе поддержки малого и среднего предпринимательства и в других национальных программах.

Основными задачами являются обеспечение устойчивого развития страны, совершенствование промышленного комплекса, сельского хозяйства и сферы услуг, внедрение передовых технологий и повышение конкурентоспособности отечественной продукции.

Кроме того, обсуждались вопросы привлечения инвестиций в предпринимательский сектор – одну из ключевых отраслей национальной экономики, и реализации совместных проектов в этом направлении. Как отмечалось, в Туркменистане создаются необходимые условия для проведения эффективной инвестиционной политики. В данной связи подчеркивалось, что наличие в нашей стране мощного сырьевого потенциала, надежной правовой базы для инвестиций обеспечивает привлекательность туркменского рынка и открывает широкие возможности для развития международного сотрудничества.

В результате государственной поддержки представители частного сектора играют важную роль в реализации социально-экономических реформ в стране. В настоящее время члены Союза промышленников и предпринимателей эффективно работают в отраслях национальной экономики, активно участвуют в общественно-политической жизни Отчизны.

За счет кредитных средств, а также привлеченных инвестиций предпринимателями строятся объекты различного назначения, сдаются в эксплуатацию новые заводы и фабрики. Наряду с обеспечением внутреннего рынка разнообразной продукцией, производимой на этих предприятиях, регулярно увеличиваются объемы экспорта.

Постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Туркменистане Нарине Саакян, выразив признательность за возможность выступить на масштабном форуме, проходящем в Туркменистане, подчеркнула, что направляемые сегодня на социально-экономическое развитие инвестиции являются гарантом мира и благополучного будущего.

Как отмечалось, высокая заинтересованность Туркменистана в обеспечении всестороннего развития, реализации регионально значимых проектов, активном привлечении инвестиций в экономику имеют особое значение не только для укрепления экономической мощи страны, но и для достижения Целей устойчивого развития.

Заместитель Председателя Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT) Юй Цзянлонг подчеркнул важность проведения международного форума в Туркменистане. Как отмечалось, для эффективной работы инвесторов в стране создана надежная правовая база, что обуславливает рост числа компаний и бизнес-структур, заинтересованных в участии в реализации инвестиционных проектов в Туркменистане.

Глава Ашхабадского центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джон МакГрегор сказал, что Туркменистан на протяжении многих лет эффективно сотрудничает с ОБСЕ, а инвестиционный форум имеет особое значение для гармоничного экономического и социального развития страны. Успешная реализация глобальных инвестиционных программ способствует расширению возможностей и производственного потенциала частного сектора Туркменистана, укреплению его позиций на мировых рынках, установлению новых контактов, обмену опытом.

Затем работа форума продолжилась в секциях: "Поддержка малого и среднего бизнеса: международный и национальный опыт"; "Циркулярная экономика: роль частного сектора в современном развитии промышленности, строительства, транспорта и туризма Туркменистана"; "Достижения и программные направления частного сектора по внедрению инноваций в сельское хозяйство".

Состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества по поддержке бизнеса, налаживания взаимодействия с международными и местными инвесторами, финансовыми институтами, представителями частного сектора, а также изучения передового опыта ведения бизнеса в регионе.

Как отмечали выступающие, наша страна открыта для продуктивного сотрудничества в различных сферах и готова рассматривать конкретные проекты, направленные на создание инновационных производств. В этой связи была выражена большая заинтересованность в привлечении крупных инвестиций, передовых технологий, расширении взаимовыгодных отношений.

Кроме того, в рамках форума состоялись дискуссии о шагах для более полного раскрытия инвестиционных возможностей и инструментов стимулирования промышленного, научно-технологического и социально-экономического развития нашей страны.

По итогам форума были подписаны двусторонние документы. В частности, Рамочные соглашения и Меморандумы о взаимопонимании между представителями частного сектора нашей страны и компаниями из Российской Федерации, Королевства Нидерландов, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

Состоялись также презентации новой продукции, инвестиционных проектов частных предприятий Туркменистана. В этой связи особое внимание уделялось экономической эффективности предлагаемых проектов и их соответствию экологическим требованиям.

На полях международного форума прошли двусторонние встречи, в ходе которых намечены перспективные направления взаимодействия.

Участники форума подчеркнули значимость этого важного международного мероприятия, открывающего новые горизонты для многопланового сотрудничества, интеграции Туркменистана в мировую экономику, придающего мощный импульс налаживанию деловых связей с заинтересованными сторонами.

Выразив искреннюю признательность Президенту Сердару Бердымухамедову за организацию форума на высоком уровне и возможность участия в нем, участники мероприятия заверили, что приложат все усилия во имя дальнейшего экономического прогресса и процветания Отчизны, благополучия народа.

Источник - Туркменистан сегодня
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742412420


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