Back in USSR. О нюансах вчерашнего разговора, которые никто не заметил, - Алексей Белов

23:04 19.03.2025

Back in USSR. О нюансах вчерашнего разговора, которые никто не заметил

Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России



19.03.2025 | Алексей БЕЛОВ



Ну, что ж, телефонные переговоры на высшем уровне между Россией и США прошли, как это принято говорить на языке дипломатов, в конструктивном ключе и даже местами на высокой ноте (не путать с выражением "на повышенных тонах").



Общие впечатления, сложившиеся у обеих сторон по итогам состоявшегося диалога между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, довольно положительные. По крайней мере, оба президента продемонстрировали искреннее желание достичь компромисса.



"Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь. Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности", – сказано по этому поводу в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Кремля.



В свою очередь сначала Белый дом, а затем уже и сам Трамп также высоко оценили итоги состоявшихся переговоров.



"Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне на Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией", – сказано на сайте американской администрации.



"У нас был отличный разговор, длился почти два часа. Мы поговорили о многих вещах, которые касаются мира и затронули другие темы", – прокомментировал Трамп свое общение с Путиным.



При этом особое внимание обеими сторонами было уделено как совместному решению различных международных проблем, не касающихся, на первый взгляд, напрямую ни России, ни США, так и возобновлению, а во многом и началу плодотворного эконмического сотрудничества между нашими странами.



Как отметили в Кремле, в ходе состоявшегося разговора Владимир Путин и Дональд Трамп затронули вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Итогом обсуждения стало решение о совместных усилиях Москвы и Вашингтона, направленных на стабилизацию обстановки в кризисных точках, налаживание взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности, что, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений.



"Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Оба лидера сошлись во мнении, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль", – подчеркивается в комментарии Белого дома.



В Москве подчеркнули, что в ходе беседы была "выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике".



А по версии Вашингтона, "оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединенными Штатами и Россией имеет огромный потенциал. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир".



"С Россией мы не так много торгуем, но они бы хотели этого, как и мы. У них есть ценные вещи для нас, включая большое количество редкоземельных металлов. У них очень много их. Это страна с самым большим количеством редкоземельных металлов в мире. И это то, что мы могли бы использовать", – убежден Трамп.



Согласитесь, что список обсужденных тем и заявленных совместных проектов, что сама тональность, в которой проходил разговор, как-то мало напоминают общение "мирового гегемона" с "государством-изгоем", "региональной державой с разорванной в клочья экономикой", претендующей лишь на звание "страны-бензоколонки".



Нет, это был диалог двух равных собеседников, проникнутый взаимным уважением как к статусу, так к интересам каждой из сторон. И в этой связи самой впечатляющей новостью лично для меня стала скромная приписка в конце текста на сайте Кремля:



"Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ".



Мало кто обратил внимание на эти строки. И даже те, кто их заметил, посчитал предложение Москвы и полученное согласие Вашингтона ничего не значащим гуманитарным жестом.



О, как же они ошибаются! Сам факт проведения подобных матчей, возможно, даже целой серии, возвращает нас в 1972 год, к знаменитой суперсерии игр между канадскими профессионалами и советскими хоккеистами.



Серии, которая сама по себе была настолько значительным событием, что североамериканская пресса на время игр, казалось, вообще забыла о других новостях.



Почему это было именно так? Да потому, что СССР в восприятии как западных политических кругов, так и тамошнего обывателя был великой мировой силой, не считаться с мнением которой было попросту невозможно.



И так как бросить ей вызов в непосредственном военном противостоянии с учетом ядерного паритета было нереально, помериться силами помогали спортивные сражения, ставшие прямым продолжением геополитических баталий.



Наш хоккей уважали на Западе не только за то, что он был поистине выдающимся, но и потому, что он был советским, то есть олицетворением СССР – мировой сверхдержавы, равными которой были лишь США.



Ну а теперь еще раз прочтите строчки, посвященные договоренности о проведении нескольких хоккейных матчей с участием лучших российских и американских игроков, и оцените их с точки зрения изменившегося восприятия России в головах нынешнего руководства США.



Почувствовали?! Так вот, полагаю, на этому тему итогов холодной войны, а равно и утраты Российской Федерацией статуса великой державы, думаю, можно заканчивать. Back in USSR, как пели The Beatles, причем во всех смыслах.