Михаил Делягин: Как появился главный глобальный проект современности - обнуление цивилизации

00:18 20.03.2025

Михаил Делягин: Логика выживания финансовых спекулянтов проста и страшна одновременно

Как появился главный глобальный проект современности - обнуление цивилизации



Михаил Делягин

16 марта 2025



С момента формирования рыночных отношений история мира определяется борьбой двух необходимых рынку ключевых сил: финансовых спекулянтов и производителей. Их интересы строго противоположны.



Первым нужно максимальное дробление любой власти, чтобы ее можно было купить, и купить недорого. Еще нужна нестабильность - так как спекулянты создают свои капиталы на непредсказуемых для профанов скачках конъюнктуры.



Вторым нужны стабильность и максимальные пространства, объединенные едиными правилами: то, что нужно обычным людям.



Финансовые спекулянты по самой своей природе объективно являются врагами любого народа. Это делает их более уязвимыми - и более энергичными.



Развитие информационных технологий прямо сейчас, на наших глазах и с нашим участием завершает эпоху доминирования рыночных отношений. Ведь главный элемент новой эпохи - информация - по своей природе является общественной, что прямо противоречит основе рыночных отношений: частной собственности.



Сердцевина современной экономики - инвестиционные "фонды фондов", определяющие судьбы не менее чем половины мира, - владеют друг другом, находясь во взаимной собственности.



