Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа загоняет Европу и Украину в угол

00:29 20.03.2025

Tекст: Олег Исайченко

19 марта 2025



"Трамп связал судьбу своего президентства с Путиным", "США и Россия определяют будущую архитектуру безопасности Европы без ее участия", "Разговор Трампа и Путина не внушает оптимизма украинцам". С такими заявлениями выступили западные СМИ после телефонного разговора президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа во вторник.



"Соглашение, достигнутое в ходе телефонного разговора двух лидеров, стало разочарованием для американских чиновников, которые настаивали на том, что единственным приемлемым результатом является прекращение боевых действий для установления постоянного мира", – пишет Bloomberg.



Агентство отмечает, что в итоге Путин согласился "лишь ограничить атаки на энергоинфраструктуру Украины, потребовав при этом, чтобы США и другие страны прекратили поставки оружия Киеву". Впрочем, "Трамп, который не признавал поражений, назвал этот результат победой и возможным первым шагом к более масштабному соглашению", добавляет издание.



Более того, по мнению журналистов, "даже незначительного прогресса может быть достаточно, чтобы заглушить критику в его адрес за то, что он продает Украину". "Это может даже стать политической победой в то время, когда некоторые аналитики опасались, что Трамп способен официально признать суверенитет России над Крымом или пойти на какие-то другие уступки", – обращает внимание Bloomberg.



В свою очередь The Wall Street Journal считает, что сейчас перед американским лидером стоит вопрос: "оказывать ли реальное давление на Путина, чтобы он пошел на уступки, или попытаться выжать из Киева больше компромиссов, чем он уже получил".



Еще одна "дилемма", с которой столкнется глава Белого дома – "либо довериться Путину и заключить мир, либо нажать на Кремль, чтобы тот пошел на сделку, что может помешать достижению его главной цели – восстановлению связей Вашингтона с Москвой". Как бы то ни было, по мнению журналистов, "Трамп связал судьбу своего президентства с Путиным".



При этом The Guardian замечает, что "если обе стороны будут придерживаться соглашения о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, это станет первым частичным прекращением огня" за долгое время. Газета также добавляет, что "не было признаков того, что Путин откажется от каких-либо самых принципиальных целей" в рамках СВО.



Тем временем во Франции возмущены: "гора родила мышь после почти двухчасового телефонного разговора". Как пишет Les Echos, "президент США не сможет гордиться тем, что добился немедленного и полного прекращения боевых действий, которые он сделал своим главным приоритетом с тех пор, как вернулся к власти два месяца назад".



Однако, добавляет издание, "он избегает серьезной неудачи, все же добившись чего-то". Любопытно, что, по мнению Politico, энергетическое перемирие "выгодно только Москве, поскольку спасет энергетическую систему России от удара со стороны украинцев". В своей критике издание пошло дальше и обвинило Трампа в том, что он и "его разношерстная команда спецпредставителей, членов семьи и президентских друзей, похоже, больше заинтересованы в сближении с Россией по более широким геополитическим вопросам, чем в реальном давлении на Путина по Украине".



"Трамп пообещал больше санкций против Москвы, если российский президент не обязуется заключить мирное соглашение. Но, по крайней мере сейчас, он позволяет ему соскользнуть с крючка и задать темп", – возмущаются журналисты.



"Ограниченный результат" в телефонных переговорах увидела и испанская газета El Pais. Еще одно национальное издание Diario ABC выпустило статью с заголовком "Амбициозные планы Дональда Трампа по немедленному прекращению огня на Украине терпят крах".



Немецкая Die Welt указывает, что разговор "не приносит прорыва". "Оба президента соглашаются на ограниченное прекращение огня. Но глава Кремля настаивает на максималистских условиях. Это ставит Трампа в стратегическое затруднительное положение", – отмечает газета. А журнал Der Spiegel считает, что "Путин играет на время, а Трамп подыгрывает". Энергетическое перемирие журнал называет "крошечной уступкой, чтобы не оттолкнуть президента США".



Между тем The New York Times допускает, что "результат этого звонка оказался далек от того, на что надеялся Трамп, обращаясь к Москве". Журналисты также обращают внимание, что "несмотря на публичный оптимизм, который выразился в публикации в соцсетях с восклицательными знаками, дата встречи двух лидеров так и не была назначена".



В свою очередь корреспондент Sky News Джеймс Мэтьюз говорит, что "соответствующие отчеты о телефонном разговоре Трампа и Путина не внушают оптимизма украинцам, которые рассчитывают на то, что союзник США выполнит их требования". По мнению аналитика, "то, что Трамп сделает дальше, имеет решающее значение". "То, что он сделал до сих пор, загоняет Украину в угол, как и европейских союзников", – акцентировал он.



О сложном положении европейцев пишет и Financial Times: "Заявление Путина о том, что для заключения полноценного мирного соглашения потребуется "полный отказ от иностранной военной поддержки и обмена разведданными с Киевом", заставило европейских чиновников лихорадочно оценивать, одобрил ли это Трамп". "Европейские дипломаты глубоко обеспокоены тем, что переговоры между США и Россией определяют будущую архитектуру безопасности континента без их участия", – посетовали журналисты.