|В офисе Эрдогана прокомментировали задержание мэра Стамбула
01:01 20.03.2025
19.03.2025
Власти Турции призвали все общественные слои "относиться с уважением" к "любому решению, принятому независимой судебной властью". С таким обращением выступил глава пресс-службы турецкого лидера Фахреттин Алтун, комментируя задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Ранее утром в его доме провели обыски, а самого господина Имамоглу доставили в здание суда.
"Любое решение, принятое независимой судебной властью, должно уважаться всеми слоями общества",- написал господин Алтун в посте в соцсети X, где он пишет о серии задержаний должностных лиц столичного муниципалитета Стамбула.
"После принятия решения о задержании должностных лиц столичного муниципалитета Стамбула и других подозреваемых в рамках серии расследований, проведенных главной прокуратурой Стамбула, мы видим, что определенные круги, особенно руководители основных оппозиционных партий, пытаются подорвать целостность расследования по политическим и идеологическим мотивам",- заявил Фахреттин Алтун. "Мы будем продолжать решительно противостоять подобным усилиям, направленным на подрыв независимости наших судебных органов, которые используют свои полномочия от имени турецкой нации",- говорится в сообщении.
В тексте также отмечается, что в офисе президента фиксируют "клеветнические обвинения в политических и идеологических оценках, которые делаются без ознакомления с содержанием и деталями начатого расследования".
Сегодня, 19 марта, турецкая полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу и доставила его в здание суда. Господина Имамоглу подозревают в коррупции и обвиняют в "пособничестве террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана)/ССК (Союз сообществ Курдистана)". В оппозиционной действующему лидеру Республиканской народной партии (РНП), которую представляет Экрем Имамоглу, действия турецких правоохранительных органов назвали "государственным переворотом против следующего президента".
Экрем Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с 2019 года. Ожидалось, что в грядущее воскресенье он будет выдвинут кандидатом в президенты от РНП. Однако 18 марта Стамбульский университет аннулировал университетский диплом господина Имамоглу, что препятствует его выдвижению на пост президента. Мэр Стамбула был единственным кандидатом на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии. Его также называли главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения на пост.
Анастасия Домбицкая
Футболист, бизнесмен, оппозиционер: чем известен арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу
19 марта задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который считается ключевым соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Власти Турции ограничили доступ к нескольким социальным сетям, а турецкая лира рухнула до исторического минимума. Подробности биографии оппозиционного политика - в справке "Ъ".
Экрем Имамоглу родился 4 июня 1970 года в Трабзоне. В детстве мечтал стать футболистом, играл за школьную команду. Некоторое время работал в спортивном клубе "Трабзонспор". В 1987 году вместе с семьей переехал в Стамбул, где в 1994-м окончил факультет делового администрирования Стамбульского университета. В 1992 году начал карьеру в семейной строительной компании, впоследствии возглавил совет директоров.
В начале 2000-х вступил в левоцентристскую Народно-республиканскую партию. В 2009 году возглавил ее ячейку, в 2014-м выиграл выборы и стал мэром стамбульского пригорода Бейликдюзю. Активно занимался развитием инфраструктуры, строительством нового жилья и дорог. В конце 2018 года выдвинут кандидатом в мэры Стамбула.
В ходе предвыборной кампании обещал сделать Стамбул образцом городской демократии и объединить всех жителей города независимо от национальности и политических взглядов. Активно использовал социальные сети для своего продвижения.
31 марта 2019 года в ходе выборов обошел бывшего премьер-министра страны Бинали Йылдырыма на 0,2% голосов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал аннулировать результаты выборов, заявив о системных нарушениях. После ряда пересчетов, ЦИК все же признал господина Имамоглу мэром.
Проработал на посту 19 дней. За это время раскрыл факты расточительства городского бюджета, заявив, что 60% из него достаются 28 частным малопрозрачным компаниям, многие из которых управляются сторонниками президента.
В мае ЦИК аннулировал результаты выборов и назначил новые на 23 июня, по итогам которых Экрем Имамоглу вновь одержал победу, обойдя Бинали Йылдырыма уже на 9,2% голосов. После победы назвал "идиотами" тех, кто отменил результаты первых выборов, за что был обвинен в оскорблении членов турецкого Центризбиркома.
Известен ярой критикой запущенного Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2021 году проекта строительства водного канала Стамбул, который должен соединить Черное и Мраморное моря. По словам политика, канал уничтожит водные ресурсы Стамбула и сделает всю провинцию непригодной для жизни.
Регулярно посещал международные мероприятия, в частности участвовал в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (2019), конференции ООН по климату в (2021), Мюнхенской конференции по безопасности (2022).
В декабре 2022 года, за полгода до президентских и парламентских выборов, господина Имамоглу приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы, а также запрету политической деятельности по обвинению в оскорблении представителей власти. За вердиктом суда в Стамбуле последовал масштабный митинг с участием всех ключевых оппозиционных сил страны. Эксперты тогда заявляли, что приговор дал оппозиционеру немало дополнительных очков в качестве вероятного соперника действующего президента.
Приговор был обжалован, находится на рассмотрении в апелляционном суде. С начала 2025 года в отношении господина Имамоглу было начато еще несколько расследований. В марте Стамбульский университет по запросу прокуратуры аннулировал диплом политика, что препятствует его выдвижению на пост президента Турции (выборы запланированы на 2028 год).
Женат, три ребенка. Практикующий мусульманин. Владеет английским и курдским языками.
Андрей Егупец