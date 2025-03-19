В офисе Эрдогана прокомментировали задержание мэра Стамбула

01:01 20.03.2025

19.03.2025



Власти Турции призвали все общественные слои "относиться с уважением" к "любому решению, принятому независимой судебной властью". С таким обращением выступил глава пресс-службы турецкого лидера Фахреттин Алтун, комментируя задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Ранее утром в его доме провели обыски, а самого господина Имамоглу доставили в здание суда.



"Любое решение, принятое независимой судебной властью, должно уважаться всеми слоями общества",- написал господин Алтун в посте в соцсети X, где он пишет о серии задержаний должностных лиц столичного муниципалитета Стамбула.



"После принятия решения о задержании должностных лиц столичного муниципалитета Стамбула и других подозреваемых в рамках серии расследований, проведенных главной прокуратурой Стамбула, мы видим, что определенные круги, особенно руководители основных оппозиционных партий, пытаются подорвать целостность расследования по политическим и идеологическим мотивам",- заявил Фахреттин Алтун. "Мы будем продолжать решительно противостоять подобным усилиям, направленным на подрыв независимости наших судебных органов, которые используют свои полномочия от имени турецкой нации",- говорится в сообщении.



В тексте также отмечается, что в офисе президента фиксируют "клеветнические обвинения в политических и идеологических оценках, которые делаются без ознакомления с содержанием и деталями начатого расследования".



Сегодня, 19 марта, турецкая полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу и доставила его в здание суда. Господина Имамоглу подозревают в коррупции и обвиняют в "пособничестве террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана)/ССК (Союз сообществ Курдистана)". В оппозиционной действующему лидеру Республиканской народной партии (РНП), которую представляет Экрем Имамоглу, действия турецких правоохранительных органов назвали "государственным переворотом против следующего президента".



Экрем Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с 2019 года. Ожидалось, что в грядущее воскресенье он будет выдвинут кандидатом в президенты от РНП. Однако 18 марта Стамбульский университет аннулировал университетский диплом господина Имамоглу, что препятствует его выдвижению на пост президента. Мэр Стамбула был единственным кандидатом на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии. Его также называли главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения на пост.



Анастасия Домбицкая



