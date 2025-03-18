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Россия и Кыргызстан вместе работают над созданием учебников на русском языке
01:55 20.03.2025

Россия и Кыргызстан работают над созданием учебников на русском языке - Аршинова

БИШКЕК, 19 мар - Sputnik. Россия и Кыргызстан вместе работают над созданием учебников по разным предметам на русском языке при поддержке АНО "Евразия", сообщила первый зампред главы Комитета Госдумы РФ по просвещению Алена Аршинова.

Она отметила, что этот опыт будет распространен и на остальные постсоветские республики.

"От нас ждут учебники, в том числе совместно созданные. Сейчас российско-кыргызская сторона занимается этим вопросом. АНО "Евразия" в этом принимает участие. Поэтому у нас очень большой фронт работы, нам всем придется усилиться, вкладывать еще больше сил и ресурсов", - отметила Аршинова.

Источник - Sputnik
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