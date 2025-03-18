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Caravan.kz: Как казахи дарят несуществующих лошадей
02:11 20.03.2025

Как казахи дарят несуществующих лошадей
Казахи - народ гостеприимный, щедрый и с отличным чувством юмора.

19 Марта

Но есть у них одна традиция, которая за века слегка трансформировалась, а в современном мире вовсе приобрела забавный оттенок. Речь идет об обычае дарить коней. В ситуации разобралась корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Суть традиции проста: если ребенок рождался в период появления жеребят, ему дарили одного из них. Такой жеребенок назывался басире и с этого момента считался собственностью малыша, его другом и будущим верным спутником.

Современные реалии таковы, что коневодством занимаются далеко не все казахи. Но традиция дарить лошадей никуда не исчезла. Просто теперь они иногда существуют исключительно в воображении.

В соцсетях гуляет байка о том, что казахи дарят несуществующих лошадей. К примеру, приходят родственники в гости, и, если у них нет подарка, они находят элегантный выход: "А мы вам дарим лошадь! Правда, она еще маленькая, но вот подрастет, и можете ее забрать". Время идет, про обещанного скакуна никто не вспоминает, а спрашивать неудобно - уят (стыдно). В итоге подарок вроде сделан, а лошади как не было, так и нет.

"Это, наверное, не совсем правильная интерпретация древнего обычая. Зачастую, когда в гости приходил маленький ребенок, то ему, как самому почетному новому члену клана, семьи, дарили жеребенка, который рос вместе с ним и становился его верным спутником. Сейчас, видимо, этот обряд немного переосмыслили. На словах как бы жеребенок подарен, а в реальности, может быть, и нет. Но в традиционном казахском обществе слово имело силу, и если его давали, то мальчик действительно становился обладателем жеребенка", – прокомментировала кандидат исторических наук, доцент КазНУ Сауле Удербаева.

"Я думаю, что это шуточная интерпретация казахской традиции. Весной домашний скот дает приплод, и, когда приходят гости, детям могут пообещать жеребенка. Но наш образ жизни изменился, сейчас мы в основном не занимаемся скотоводством, и такой подарок утратил актуальность", - поясняет кандидат исторических наук, старший преподаватель КазНУ Едил Ноянов.

К счастью, у казахов есть еще один замечательный обычай - байлау. Он решает все вопросы с "виртуальными" лошадьми. Смысл прост: если один казах делает другому подарок (например, лошадь), то тот может сразу же передарить ее другому человеку, произнеся: "Байладым". При этом предыдущий владелец подарка не должен обижаться - таковы правила.

Так что, делая ответный визит к родственникам, казахи всегда могут сказать, что решили передарить ту самую лошадь, которую им пообещали.

В общем, казахские традиции живут, меняются и адаптируются к современному миру. Пусть не все подаренные лошади существуют в реальности, но главное - внимание, уважение и теплые отношения между родственниками. А коня, если что, можно передарить!

Автор: Римма ГАХОВА

Источник - Caravan.kz
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