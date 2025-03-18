 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Turmush: Лебеди на озере Иссык-Куль (видео)
02:22 20.03.2025

Turmush - В селе Кирпичное Джети-Огузского района Иссык-Кульской области стали замечать лебедей на озере.

Об этом корреспонденту Turmush рассказали местные жители.

По их словам, раньше лебеди там были редкостью, а в последнее время замечено более 100 птиц.

Сельчане добавили, что в целом на Иссык-Куле увеличивается количество лебедей.



Ранее ведущий специалист научного отдела дирекции биосферной территории "Ысык-Көл" при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Айбек Жолдошбеков рассказывал, что сотрудники биосферной территории совместно с учеными Национальной академии наук КР, орнитологами трижды в год проводят эко-демографический мониторинг (подсчет).

"Подсчет птиц ведется как на акватории озера Иссык-Куль, так и на акватории Орто-Токойского водохранилища. Такой подсчет ведется с 2012 года, у нас есть информационная база с данными. Сейчас на озере Иссык-Куле можно встретить два вида лебедей - лебедь-кликун [куркулдак ак-куу] и лебедь-шипун. Как вы знаете, лебедь-кликун занесен в нашу Красную книгу. В прошлом году во время осеннего подсчета мы столкнулись с удивительным явлением - на Иссык-Куле была замечена египетская цапля", - говорил он.

Как отмечал Жолдошбеков, поголовье птиц меняется с каждым годом, о чем свидетельствует проводимый мониторинг. Во время прошлогоднего подсчета была зарегистрирована цифра - более 230 тыс. птиц. "Среди них 40 видов обитают на воде и в прибрежной зоне. Еще 20 видов обитают на территориях близ воды, - сказал он.

Специалист отмечал тенденцию к тому, что озеро Иссык-Куль мелеет. "Площади, которые сейчас покрылись льдом, ранее не замерзали, там было глубоко, лебеди подплывали ближе. В 2025 году подсчет начнется после 20 января", - сообщал он.

Источник - Turmush
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