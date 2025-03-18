Шавкат Мирзиеев: Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать

02:31 20.03.2025

Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать - Мирзиеев



Глава Узбекистана встретился с представителями малого и среднего бизнеса.



ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. "Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.



Как отмечалось, этот сектор играет ключевую роль в экономике республики, обеспечивая рабочие места, привлекая инвестиции, внедряя инновации, повышая конкурентоспособность и стимулируя экспорт.



