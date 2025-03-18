|Шавкат Мирзиеев: Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать
02:31 20.03.2025
Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать - Мирзиеев
Глава Узбекистана встретился с представителями малого и среднего бизнеса.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. "Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Как отмечалось, этот сектор играет ключевую роль в экономике республики, обеспечивая рабочие места, привлекая инвестиции, внедряя инновации, повышая конкурентоспособность и стимулируя экспорт.
За последние пять лет число малых и средних предприятий удвоилось. На них трудятся 10,5 млн человек или 74% от общего числа работающего населения. На этот сектор приходится более половины объема экономики, треть промышленности и экспорта.
Президент подчеркнул, что поддержка предпринимательства останется приоритетным направлением государственной политики.
"Поддержка предпринимательства - наш стратегический путь", - заявил он.
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По итогам встречи, с учетом высказанных предложений, будет принят президентский указ, направленный на реализацию обсужденных мер. Все предусмотренные в нем преференции будут действовать незамедлительно, без необходимости принятия дополнительных нормативных актов, добавили в пресс-службе.