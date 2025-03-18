Исцеляющий суманак. Легенды, традиции и тайны древнего символа Навруза

02:38 20.03.2025

Суманак – символ наврузовского стола и традиционное блюдо арийских народов, приготовленное из пророщенной пшеницы. Существует множество удивительных легенд и преданий о его происхождении, а также научные исследования, подтверждающие его полезные свойства и лечебное воздействие на организм.



В этом материале расскажем о мифах и легендах о суманаке, способах его приготовления, а также о его пищевой ценности.



Суманак – пища ангелов?



Среди народа бытуют удивительные легенды о происхождении суманака. В некоторых источниках его называют "сумалак", и одна из известных легенд объясняет появление этого названия.



Рассказывают, что в древние времена, в месяц фарвардин (первый месяц весны по солнечному календарю), дети одной женщины страдали от сильного голода. Она не могла найти пищу, чтобы накормить их, и, укладывая детей спать голодными, со слезами молилась богу, прося пропитания.



Утомленная горем, она заснула, а среди ночи ее разбудил яркий свет. Открыв глаза, она увидела во дворе 30 ангелов (по-таджикски "сӣ малак"), которые кружились вокруг большого котла и что-то готовили.



