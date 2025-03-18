|Исцеляющий суманак. Легенды, традиции и тайны древнего символа Навруза
02:38 20.03.2025
Суманак – символ наврузовского стола и традиционное блюдо арийских народов, приготовленное из пророщенной пшеницы. Существует множество удивительных легенд и преданий о его происхождении, а также научные исследования, подтверждающие его полезные свойства и лечебное воздействие на организм.
В этом материале расскажем о мифах и легендах о суманаке, способах его приготовления, а также о его пищевой ценности.
Суманак – пища ангелов?
Среди народа бытуют удивительные легенды о происхождении суманака. В некоторых источниках его называют "сумалак", и одна из известных легенд объясняет появление этого названия.
Рассказывают, что в древние времена, в месяц фарвардин (первый месяц весны по солнечному календарю), дети одной женщины страдали от сильного голода. Она не могла найти пищу, чтобы накормить их, и, укладывая детей спать голодными, со слезами молилась богу, прося пропитания.
Утомленная горем, она заснула, а среди ночи ее разбудил яркий свет. Открыв глаза, она увидела во дворе 30 ангелов (по-таджикски "сӣ малак"), которые кружились вокруг большого котла и что-то готовили.
Утром она обнаружила в котле необычайно сладкую и вкусную пищу, которая не напоминала ни одно известное ей блюдо. Это был суманак, приготовленный ангелами, и с тех пор название блюда связывают с этим преданием.
Другая легенда рассказывает о женщине, которая жила в бедности с двумя детьми. Однажды в доме не осталось еды, и чтобы утешить детей, она налила воду в котел, добавила туда пророщенную пшеницу и начала варить. Чтобы создать впечатление, будто в котле что-то есть, она положила туда несколько маленьких камней и продолжала помешивать, говоря: "Пища еще не готова".
Наконец, устав от голода, они заснули. А утром, к ее удивлению, в котле оказалось сытное и питательное блюдо – суманак.
Другие легенды о происхождении суманака
В еще одном предании рассказывается о древнем арийском городе, расположенном на берегу современной Амударьи, который оказался в осаде кочевников из Восточной Азии.
Когда запасы еды закончились, жителям пришлось употреблять в пищу проросшую пшеницу. Этот продукт придал им невероятную силу, и они смогли отбить нападение врагов и освободить свой город.
Существует также легенда о земледельце, который готовился к посеву пшеницы. Он предварительно замочил зерна, но из-за внезапно ухудшившейся погоды не смог приступить к посеву. Тогда он попросил свою жену приготовить из этой пшеницы какое-нибудь блюдо.
После долгих часов варки получилась вкусная и питательная еда – суманак.
Одно из наиболее известных преданий связывает происхождение суманака с Фатимой Захрой (дочерью пророка Мухаммада). Согласно этому сказанию, в период нехватки продовольствия она прорастила пшеницу и приготовила из нее блюдо для всей семье.
Эта история широко распространилась и придала суманаку религиозное значение. Хотя письменных источников, подтверждающих этот рассказ, нет. В Иране некоторые люди верят именно в него.
Приготовление суманака
Основными ингредиентами суманака являются пророщенная пшеница, мука и хлопковое масло. Для его приготовления сначала отбирают качественную, сочную пшеницу с высокой концентрацией сока, тщательно промывают и на три дня замачивают в воде.
Затем ее равномерно раскладывают на чистых деревянных досках или подносах слоем в 1-1,5 см, накрывают белой хлопчатобумажной тканью и каждое утро сбрызгивают водой.
Важно, чтобы ростки пшеницы не превышали допустимый уровень, иначе суманак получится горьким.
Когда пшеница прорастет, ее измельчают, растирают в ступке, заливают водой и трижды процеживают через марлю, чтобы получить ее сок.
В разогретый казан с хлопковым маслом добавляют полученный сок, смешивают его с мукой и варят на сильном огне. Один из главных секретов приготовления суманака – постоянное помешивание, чтобы предотвратить пригорание. Для этого в казан также кладут грецкие орехи или небольшие камни.
Суманак варят не менее 12 часов на сильном огне. Когда он достигает нужной консистенции, огонь выключают, и блюдо оставляют на 2-3 часа для настаивания.
Процесс приготовления суманака требует особого мастерства, поэтому его готовят в основном опытные женщины.
Пропорции продуктов традиционно составляют: 1 кг хлопкового масла, 0,5 кг пшеницы и 2 кг пшеничной муки.
Суманак рекомендуют для снижения веса
Сладость суманака – полностью натуральная, в него не добавляют сахар или другие подсластители. Это блюдо является не только символом праздника Навруз, но и обладает доказанными полезными свойствами, подтвержденными учеными и исследователями.
Говорят, что суманак очень питательный и восполняет нехватку витаминов и микроэлементов, возникающую в организме после зимы.
Ученые обнаружили в пророщенной пшенице 18 аминокислот, витамины В1, В2, В3, В5, В6, РР, Е, F, а также микроэлементы и минералы: фосфор, калий, магний, сера, кальций, хлор, натрий, цинк, молибден и др.
Считается, что суманак улучшает пищеварение благодаря высокому содержанию витамина С, клетчатки, гемицеллюлозы и пектинов.
Его также рекомендуют для снижения веса и профилактики диабета. Кроме того, регулярное употребление суманака способствует укреплению иммунитета, улучшает работу сердца и сосудов, костной системы, нервов, репродуктивных органов и щитовидной железы.
Суманак также способствует очищению крови, образованию гемоглобина и предотвращает авитаминоз, анемию.
Лечебные свойства суманака на этом не заканчиваются. Его сок используют в косметологии как маску для лица и средство против выпадения волос. Применение сока пророщенной пшеницы в этих целях известно с древности и остается актуальным по сей день.
Интересные факты о суманаке
Раздача суманака – важная часть обряда его приготовления, символизирующая плодородие, изобилие и благополучие. Люди, готовя это блюдо, загадывают желания, веря, что раздача суманака ускорит их исполнение.
В некоторых регионах при приготовлении суманака в котел бросают монету. Считается, что тому, кому достанется суманак с монетой, в новом году будет сопутствовать удача и достаток.
В прошлом также бытовало убеждение, что мужчинам, особенно молодым, нельзя смотреть на ростки пшеницы или на варящийся суманак, однако причина этого поверья не указывается.
Считалось, что женщины, находясь возле котла с суманаком, должны быть чистыми и соблюдать омовение – тогда приготовленный суманак приносил семье изобилие.
В некоторых местностях, в том числе Худжанде, Пенджикенте, во время приготовления суманака женщины проводили обряд "Мушкилкушо" ("Разрешение трудностей"), надеясь, что в новом году их семьи избавятся от всех проблем.
Шоира Мадалиева, Asia-Plus