Жена Овечкина рассказала о встрече хоккеиста с Трампом на вилле президента США

12:17 20.03.2025

Жена Овечкина Анастасия: у Александра хорошие отношения с Трампом



Российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" встретился с президентом США Дональдом Трампом на его вилле. Об этом 20 марта рассказала жена спортсмена Анастасия Овечкина (Шубская).



"С Трампом знакомы лично. Саша с командой ездили в Белый дом после победы в Кубке Стэнли, а еще он однажды пригласил нас на Рождество на свою виллу во Флориде", - заявила она "Спорт-Экспресс".



