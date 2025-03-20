КПП "Достук" на кыргызско-узбекской границе стал "Интеллектуальным" с 20 марта

12:34 20.03.2025

На КПП "Достук" запущен пилотный проект "Интеллектуальный пункт пропуска"



20 марта 2025



Tazabek - На пункте пропуска "Достук" 20 марта 2025 года запущен пилотный проект автоматизированной системы "Интеллектуальный пункт пропуска". Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.



В мероприятии участие принял председатель таможенной службы Алмаз Салиев.



Проект внедряется в рамках реализации Концепции развития таможенной службы КР на 2022-2025 годы, утвержденной Кабинетом министров.



Целями проекта являются: ускорение и упрощение таможенных процедур, сокращение времени пересечения границы, минимизация влияния человеческого фактора, повышение прозрачности и снижение коррупционных рисков



Функционал системы включает:



- Распознавание номеров транспортных средств для ускоренной проверки

- Автоматическое управление шлагбаумами и светофорами

- Визуальное и звуковое оповещение водителей о порядке прохождения границы

- Оборудование для весового и радиационного контроля



Система интегрируется с государственными информационными ресурсами, обеспечивая обмен данными в режиме реального времени.