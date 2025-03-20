 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КПП "Достук" на кыргызско-узбекской границе стал "Интеллектуальным" с 20 марта
12:34 20.03.2025

На КПП "Достук" запущен пилотный проект "Интеллектуальный пункт пропуска"

20 марта 2025

Tazabek - На пункте пропуска "Достук" 20 марта 2025 года запущен пилотный проект автоматизированной системы "Интеллектуальный пункт пропуска". Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В мероприятии участие принял председатель таможенной службы Алмаз Салиев.

Проект внедряется в рамках реализации Концепции развития таможенной службы КР на 2022-2025 годы, утвержденной Кабинетом министров.

Целями проекта являются: ускорение и упрощение таможенных процедур, сокращение времени пересечения границы, минимизация влияния человеческого фактора, повышение прозрачности и снижение коррупционных рисков

Функционал системы включает:

- Распознавание номеров транспортных средств для ускоренной проверки
- Автоматическое управление шлагбаумами и светофорами
- Визуальное и звуковое оповещение водителей о порядке прохождения границы
- Оборудование для весового и радиационного контроля

Система интегрируется с государственными информационными ресурсами, обеспечивая обмен данными в режиме реального времени.

Источник - Tazabek
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