 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.03.2025
16:45  Премьер-министр Грузии Кобахидзе назвал санкции Евросоюза "объявлением войны"
16:04  В Ташкенте построят 10 новых станций метро от "Пушкина" до тракторного завода
15:05  Китай инвестирует в модернизацию железнодорожной линии Танзания-Замбия 1,4 млрд долларов
14:30  Файзали Идизода: кто он – новый спикер нижней палаты парламента Таджикистана?
14:25  Центробанк Узбекистана повысил основную ставку на 0,5% до уровня 14% годовых
14:22  Казахстан вернул уникальное озеро Теке в государственную собственность
14:14  Посольство России запустило сайт "Русский язык в Кыргызстане" - russian.kg
14:05  Регнум: "Лучше быть диктатором, чем дебилом". Кто травит русского мэра в Колумбии
12:52  Неистощимый советский арсенал переигрывает немощное НАТО, - Александр Храмчихин
12:34  КПП "Достук" на кыргызско-узбекской границе стал "Интеллектуальным" с 20 марта
12:22  В Узбекистане раскрыли схему по вывозу долларов в Казахстан через пост "Навои". Валюту изъяли пакетами
12:17  Жена Овечкина рассказала о встрече хоккеиста с Трампом на вилле президента США
11:36  Великая Победа - одна на всех (незабываемые факты из истории Таджикистана), - Альфия Баширова
02:38  Исцеляющий суманак. Легенды, традиции и тайны древнего символа Навруза
02:31  Шавкат Мирзиеев: Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать
02:22  Turmush: Лебеди на озере Иссык-Куль (видео)
02:11  Caravan.kz: Как казахи дарят несуществующих лошадей
01:55  Россия и Кыргызстан вместе работают над созданием учебников на русском языке
01:01  В офисе Эрдогана прокомментировали задержание мэра Стамбула
00:29  Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа загоняет Европу и Украину в угол
00:18  Михаил Делягин: Как появился главный глобальный проект современности - обнуление цивилизации
Среда, 19.03.2025
23:04  Back in USSR. О нюансах вчерашнего разговора, которые никто не заметил, - Алексей Белов
22:27  Туркменистан повышает инвестиционный потенциал частного сектора страны
22:06  ВС РФ ликвидируют подразделения ВСУ, которые пытаются прорваться в Белгородскую область
21:11  Китай выпустит в Лондоне номинированные в юанях суверенные зеленые облигации
20:42  "Мост дружбы" проложили через киргизско-китайскую границу, - Виктория Панфилова
20:31  Нацбанк Таджикистана объяснил подписанный с Россией меморандум
20:06  Президент Узбекистана о беспрецедентной поддержке малого и среднего бизнеса
20:03  Tazabek: Рейтинг банков. В каком банке кыргызстанцы предпочитают брать кредиты?
20:01  Когда завершится строительство новой станции метро "Калкаман" в Алматы
19:56  Вячеслав Фетисов: Уже начали обсуждать с коллегами хоккейный матч Россия-США
19:49  В США рассекретили документы об убийстве Кеннеди. Что нужно знать
17:29  Кадровые указы и назначения в Таджикистане 18 марта
17:06  В закон "О гражданстве Кыргызстана" внесены изменения
16:26  Президент Таджикистана произвел кадровые перестановки в ряде государственных структур
16:23  Новые подходы правительства Казахстана по стимулированию участия банков в приоритетном финансировании бизнеса
16:13  В Узбекистане госучреждения в 15 районах переедут в единые здания. Освободившиеся объекты выставят на аукцион
16:10  Кто такой Экрем Имамоглу? Что известно о задержанном мэре Стамбула
15:43  Парламент Кыргызстана ратифицировал Договор о кыргызско-таджикской границе. Ташиев показал участки, которые были обменены
15:19  Министр водного хозяйства Узбекистана о строительстве канала Коштепа в Афганистане: "Постепенно будем объяснять им..."
15:06  Новым министром энергетики Казахстана стал Ерлан Аккенженов
13:48  Путин и Трамп запустили российско-американские горки, - Александр Яковенко
13:11  В Казахстане 19 марта отмечается Жанару - День обновления: как изменилась республика
13:01  S&P Global Ratings: Рейтинги узбекистанского АО "Асакабанк" подтверждены, прогноз - "стабильный"
12:55  В Казахстане обновили "список иноагентов"
12:50  ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
12:13  Советское прошлое Казахстана и исторические обиды: после слов – дело?
02:57  Петр Акопов: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах
02:40  Нацбанк Казахстана запустил проект Gold Coin – цифровой эквивалент инвестиционной монеты UKI
02:00  Таджикистан и Киргизия: решение пограничного вопроса открывает новую эпоху отношений, - Шерали Ризоен
01:54  Международный аэропорт "Андижан" начнет с 20 марта принимать регулярные пассажирские авиарейсы
01:23  Таалай Эсеналиев (автор Игр Кочевых и Оседлых народов мира): "Олимпийские игры деградировали"
01:06  Космодром Байконур скоро будет праздновать юбилей - 70 лет
01:04  Sky News: Американцам хоккей интереснее Украины. Если ты не за столом переговоров - ты в меню...
00:54  Джентльмены и их гарантии: как союзники в сентябре 1939 кинули Польшу (история)
00:40  Китай запустил цифровую платформу торговли сырьем для традиционной китайской медицины между Синьцзяном и Центральной Азией
00:25  Путин призвал бизнес не воспринимать санкции против России как временные меры
00:01  Трамп рекламирует приложение CBP Home для самодепортации нелегальных мигрантов (видео)
Вторник, 18.03.2025
23:13  В Душанбе будет создан российско-таджикистанский индустриальный парк
22:36  В Казахстане разработали Концепцию региональной политики на пять лет
21:53  МИД России: О телефонном разговоре Путина и Трампа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Неистощимый советский арсенал переигрывает немощное НАТО, - Александр Храмчихин
12:52 20.03.2025

Тылы ВСУ: Неистощимый советский арсенал переигрывает немощное НАТО
У коллективного Запада не только нет чудо-оружия, но и обычного-то не хватает

Александр Храмчихин
19 марта 2025

Приближение вооруженной фазы противостояния Киева и Москвы ощущалось уже в 2021 году. На Западе были уверены, что ВС РФ очень быстро захватят всю Украину, после чего в тылу российских войск развернется мощное партизанское движение.

В совокупности с тотальными экономическими санкциями это должно было в течение максимум полугода подорвать экономику, военный потенциал и, главное, моральный дух населения и армии России. После чего можно было бы принимать ее капитуляцию.

В расчете на такой сценарий с конца 2021 г. начались массовые поставки на Украину именно оружия партизанской войны: РПГ NLAW, ПТРК "Джавелин", ПЗРК "Стингер".

В свою очередь в Москве, очевидно, были уверены не просто в быстрой капитуляции Украины, но даже в том, что ее ВС в основном перейдут на нашу сторону. Поэтому в СВО были изначально задействованы совершенно недостаточные силы, к тому же сориентированные не на полномасштабное противостояние, а на некий синтез освободительного похода и полицейской операции.

Планы всех участников конфликта рухнули в первые же месяцы. При этом на Западе сделали совершенно неадекватный вывод из происходящего - что ВС РФ плохо подготовлены, имеют очень низкий моральный дух, поэтому их вполне можно победить в открытом бою. Именно после этого начались поставки на Украину вооружений для ведения классических боевых действий.

Вплоть до украинского наступления летом 2023-го на Западе были абсолютно уверены, что Киев уверенно и успешно идет к победе, которая и будет окончательно одержана с выходом к границам 1992−2013 гг. максимум за пару месяцев.

Тем более что, как считали на Западе, их техника настолько качественно превосходит российскую, что даже относительно небольшое ее количество гарантирует полный и окончательный разгром ВС РФ.

После провала наступления выяснилось, что никакого запасного плана у Запада нет, поэтому оттуда до сих пор исходят лозунги о "стратегическом поражении РФ" и готовности "помогать Украине столько, сколько потребуется".

При этом продолжавшееся с начала 90-х разоружение НАТО (особенно его европейской составляющей) даром, разумеется, не прошло - количество свободной, да еще и исправной техники, которую можно было передать Украине, оказалось отнюдь не таким большим, как надеялись в Киеве.

И поскольку вооруженный конфликт сильно затянулся, получилось так, что Запад дает Украине оружия все меньше, хотя ей, наоборот, нужно все больше.

К тому же никакого качественного превосходства западная техника любого класса над советской и российской того же поколения никогда не имела и не имеет, что прекрасно известно любому объективному военному специалисту. Исключение составляют разве что атомные авианосцы США, но они в степях Украины абсолютно не при делах.

Выяснилось также и то, что российский ВПК отнюдь не развалился в "лихие 90-е", он оказался способен производить больше вооружения и техники, чем весь коллективный Запад вместе взятый. Огромное преимущество этого самого коллективного Запада над Россией в цифрах ВВП не значит ничего, потому что воюют не цифрами, а людьми и оружием.

И если ВВП более чем на 80% состоит из сферы услуг, среди которых, к тому же, преобладают финансовые (т.е. выращивание денег из воздуха), то воевать это помогает примерно никак.

И все это при том, что сегодня на Украине идет вооруженная борьба не "качества", а именно "количества". Запад не может дать это количество, поэтому внезапно "арсеналом демократии" становится Республика Корея - там, оказывается, сохранилось такое удивительное явление, как промышленность.

Но и из того количества, которое Украина получила в 2022-2023 гг., преобладает техника советская - из Польши, Чехии и, через эти же две страны, из Болгарии. Поэтому с учетом того, что ВСУ имели до начала боевых действий, советская техника по-прежнему у них полностью доминирует. К тому же еще одним ее источником являются трофеи 2022 г. (российская техника так или иначе происходит от советской). Правда, тут вопрос в количестве.

Исходя из данных западных OSINT, трофеев Украины захватила больше, чем у нее было техники до СВО. Но если бы это было так, то сейчас почти исключительно на трофеях украинцы бы и воевали. Ведь прекрасно понятно, что военнослужащие, которые ранее освоили Т-72Б, Т-80БВ и БТР-80, без малейших проблем пересядут на Т-72Б3, Т-80БВМ и БТР-82А. Соответственно, именно эти машины преобладали бы и среди украинских потерь. В реальности такие случаи единичны.

Следовательно, западные данные о количестве российской техники, захваченной украинцами в 2022 г., либо просто фальсифицированы, либо большинство машин, принятых за трофеи, на самом деле, уже были небоеспособны и подходили разве что на запчасти.

Что касается техники именно западного производства, ее доля в общем арсенале ВСУ по-прежнему весьма невелика. Причем здесь прослеживается абсолютно четкая зависимость - чем серьезнее техника, тем меньше ее дал Запад.

Так, прекрасно известно, что для ВС стран коллективного Запада авиация - это "их все". И именно авиации Украина получила меньше всего. Первые западные самолеты вроде бы начали поступать в украинские ВВС лишь в 2024 г., причем, видимо, в крайне незначительных количествах. И до сих пор не вполне понятно, воюют ли они вообще. Просто какие-то "самолеты Шредингера".

Танки, несмотря на все проблемы, остаются главной ударной силой Сухопутных войск. И в украинском танковом парке машины западных моделей составляют сейчас примерно 5%.

В любой современной войне огромна роль артиллерии, как ствольной, так и реактивной. Системы западных моделей при этом составляют едва ли 10% нынешнего артиллерийского арсенала незалежной.

Примерно такова же доля западных машин в наиболее серьезном классе бронетехнике - в БМП. И лишь среди "боевых такси", т.е. БТР и бронеавтомобилей, западные машины в украинской армии теперь преобладают. Потому что они самые дешевые, и у Запада их очень много.

При этом из всей западной боевой техники по-настоящему эффективной в бою оказалась лишь американская РСЗО М142 HIMARS, но и она - отнюдь не "чудо-оружие", а просто удачная машина. Однако и у нас тоже есть разные очень удачные машины.

А больше всего проблем нам создает то, что формально не убивает и с чем мы, увы, не можем бороться. Это система "Старлинк" Илона нашего Маска и это американская космическая разведка в различных диапазонах электромагнитного спектра, данные которой украинское командование получает в реальном масштабе времени.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742464320


Новости Казахстана
- Спикер Сената встретился с Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности
- Реализацию реформ Президента обсудили на пленарном заседании Мажилиса
- Олжас Бектенов обсудил с главами банков второго уровня наращивание участия в финансировании реального сектора экономики
- Кадровые перестановки
- Государственный советник принял участие в презентации аудиосборника "Асыл мұра"
- Роман Скляр принял участие в 12-м заседании Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству
- Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году
- Пятую часть структуры ВВП в Казахстане занимает торговля
- Новый сервис по перевозке грузов в почтово-багажных вагонах пассажирских поездов
- Коррупция в сфере образования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  