Неистощимый советский арсенал переигрывает немощное НАТО, - Александр Храмчихин

12:52 20.03.2025

Тылы ВСУ: Неистощимый советский арсенал переигрывает немощное НАТО

У коллективного Запада не только нет чудо-оружия, но и обычного-то не хватает



Александр Храмчихин

19 марта 2025



Приближение вооруженной фазы противостояния Киева и Москвы ощущалось уже в 2021 году. На Западе были уверены, что ВС РФ очень быстро захватят всю Украину, после чего в тылу российских войск развернется мощное партизанское движение.



В совокупности с тотальными экономическими санкциями это должно было в течение максимум полугода подорвать экономику, военный потенциал и, главное, моральный дух населения и армии России. После чего можно было бы принимать ее капитуляцию.



В расчете на такой сценарий с конца 2021 г. начались массовые поставки на Украину именно оружия партизанской войны: РПГ NLAW, ПТРК "Джавелин", ПЗРК "Стингер".



В свою очередь в Москве, очевидно, были уверены не просто в быстрой капитуляции Украины, но даже в том, что ее ВС в основном перейдут на нашу сторону. Поэтому в СВО были изначально задействованы совершенно недостаточные силы, к тому же сориентированные не на полномасштабное противостояние, а на некий синтез освободительного похода и полицейской операции.



Планы всех участников конфликта рухнули в первые же месяцы. При этом на Западе сделали совершенно неадекватный вывод из происходящего - что ВС РФ плохо подготовлены, имеют очень низкий моральный дух, поэтому их вполне можно победить в открытом бою. Именно после этого начались поставки на Украину вооружений для ведения классических боевых действий.



Вплоть до украинского наступления летом 2023-го на Западе были абсолютно уверены, что Киев уверенно и успешно идет к победе, которая и будет окончательно одержана с выходом к границам 1992−2013 гг. максимум за пару месяцев.



Тем более что, как считали на Западе, их техника настолько качественно превосходит российскую, что даже относительно небольшое ее количество гарантирует полный и окончательный разгром ВС РФ.



После провала наступления выяснилось, что никакого запасного плана у Запада нет, поэтому оттуда до сих пор исходят лозунги о "стратегическом поражении РФ" и готовности "помогать Украине столько, сколько потребуется".



При этом продолжавшееся с начала 90-х разоружение НАТО (особенно его европейской составляющей) даром, разумеется, не прошло - количество свободной, да еще и исправной техники, которую можно было передать Украине, оказалось отнюдь не таким большим, как надеялись в Киеве.



И поскольку вооруженный конфликт сильно затянулся, получилось так, что Запад дает Украине оружия все меньше, хотя ей, наоборот, нужно все больше.



К тому же никакого качественного превосходства западная техника любого класса над советской и российской того же поколения никогда не имела и не имеет, что прекрасно известно любому объективному военному специалисту. Исключение составляют разве что атомные авианосцы США, но они в степях Украины абсолютно не при делах.



Выяснилось также и то, что российский ВПК отнюдь не развалился в "лихие 90-е", он оказался способен производить больше вооружения и техники, чем весь коллективный Запад вместе взятый. Огромное преимущество этого самого коллективного Запада над Россией в цифрах ВВП не значит ничего, потому что воюют не цифрами, а людьми и оружием.



И если ВВП более чем на 80% состоит из сферы услуг, среди которых, к тому же, преобладают финансовые (т.е. выращивание денег из воздуха), то воевать это помогает примерно никак.



И все это при том, что сегодня на Украине идет вооруженная борьба не "качества", а именно "количества". Запад не может дать это количество, поэтому внезапно "арсеналом демократии" становится Республика Корея - там, оказывается, сохранилось такое удивительное явление, как промышленность.



Но и из того количества, которое Украина получила в 2022-2023 гг., преобладает техника советская - из Польши, Чехии и, через эти же две страны, из Болгарии. Поэтому с учетом того, что ВСУ имели до начала боевых действий, советская техника по-прежнему у них полностью доминирует. К тому же еще одним ее источником являются трофеи 2022 г. (российская техника так или иначе происходит от советской). Правда, тут вопрос в количестве.



Исходя из данных западных OSINT, трофеев Украины захватила больше, чем у нее было техники до СВО. Но если бы это было так, то сейчас почти исключительно на трофеях украинцы бы и воевали. Ведь прекрасно понятно, что военнослужащие, которые ранее освоили Т-72Б, Т-80БВ и БТР-80, без малейших проблем пересядут на Т-72Б3, Т-80БВМ и БТР-82А. Соответственно, именно эти машины преобладали бы и среди украинских потерь. В реальности такие случаи единичны.



Следовательно, западные данные о количестве российской техники, захваченной украинцами в 2022 г., либо просто фальсифицированы, либо большинство машин, принятых за трофеи, на самом деле, уже были небоеспособны и подходили разве что на запчасти.



Что касается техники именно западного производства, ее доля в общем арсенале ВСУ по-прежнему весьма невелика. Причем здесь прослеживается абсолютно четкая зависимость - чем серьезнее техника, тем меньше ее дал Запад.



Так, прекрасно известно, что для ВС стран коллективного Запада авиация - это "их все". И именно авиации Украина получила меньше всего. Первые западные самолеты вроде бы начали поступать в украинские ВВС лишь в 2024 г., причем, видимо, в крайне незначительных количествах. И до сих пор не вполне понятно, воюют ли они вообще. Просто какие-то "самолеты Шредингера".



Танки, несмотря на все проблемы, остаются главной ударной силой Сухопутных войск. И в украинском танковом парке машины западных моделей составляют сейчас примерно 5%.



В любой современной войне огромна роль артиллерии, как ствольной, так и реактивной. Системы западных моделей при этом составляют едва ли 10% нынешнего артиллерийского арсенала незалежной.



Примерно такова же доля западных машин в наиболее серьезном классе бронетехнике - в БМП. И лишь среди "боевых такси", т.е. БТР и бронеавтомобилей, западные машины в украинской армии теперь преобладают. Потому что они самые дешевые, и у Запада их очень много.



При этом из всей западной боевой техники по-настоящему эффективной в бою оказалась лишь американская РСЗО М142 HIMARS, но и она - отнюдь не "чудо-оружие", а просто удачная машина. Однако и у нас тоже есть разные очень удачные машины.



А больше всего проблем нам создает то, что формально не убивает и с чем мы, увы, не можем бороться. Это система "Старлинк" Илона нашего Маска и это американская космическая разведка в различных диапазонах электромагнитного спектра, данные которой украинское командование получает в реальном масштабе времени.