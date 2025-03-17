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Регнум: "Лучше быть диктатором, чем дебилом". Кто травит русского мэра в Колумбии
14:05 20.03.2025

"Лучше быть диктатором, чем дебилом". Кто травит русского мэра в Колумбии

Михаил Захаров
17 марта 2025

В октябре 2023 года граждане колумбийского города Тунха избрали нового мэра. Дело, казалось бы, обычное, но градоначальником стал Михаил Краснов, уроженец СССР и гражданин столь далекой от Колумбии России (также имеющий и колумбийское гражданство).

ИА Регнум подробно писало про эту историю.

Русский колумбиец вступил в должность 1 января прошлого года и за прошедшее время на новом посту добился заметных результатов. В это же время его активная деятельность на благо города вызвала у недоброжелателей немалое раздражение.

Предполагается, что Краснов пробудет мэром еще два года - до следующих выборов градоначальника. Однако на днях пришли новости, что местный суд отменил итоги выборов, и кресло мэра под нашим соотечественником зашаталось.

О том, чего россиянину уже удалось достичь на выборной должности, как выглядят его планы на развитие Тунхи и какие перспективы есть у судебного разбирательства, ИА Регнум поговорило с самим Михаилом Красновым.



Феодализм по-колумбийски

"Это просто нападки власть имущих, которые были и есть недовольны тем, что я теперь во власти, - поясняет Краснов. - Потому что я пришел и пообрезал все кормушки".

Как это удалось сделать? "Глаза надо просто не закрывать на то, что происходит, и не брать взятки", - лаконично и емко отвечает Михаил. А происходило в Тунхе, надо сказать, немалое казнокрадство.

В помещении мэрии находился кафетерий, приводит Краснов пример. При этом те, кто его держал, арендуя помещение в здании, уже двадцать лет аренду не платили - по крайней мере, официально. Деньги, очевидно, шли в "левый" карман. "Пять мэров не могли их выгнать. Я выгнал их в течение первого же полугода", - говорит Михаил.

И это не единственный такой случай. То обнаружилась незаконная парковка, за которую собирали деньги, но аренду городу тоже не перечисляли; то по истекшему много лет назад договору местная футбольная лига продолжала занимать муниципальную площадку - тоже в обход бюджета города, но зато себе в прибыток.

На этих и других ловкачей, обогащавшихся в ущерб городской казне, новый градоначальник нашел управу. Махинаторы от этого предсказуемо расстроились, стали писать кляузы и натравливать на Михаила местных "журналистов". Но насколько подобные пакости - особенно тот самый иск об отмене результатов выборов - могут повредить нашему соотечественнику?

Пока что дело о пересмотре итогов голосования проиграно в первой инстанции в местном суде. Но это неудивительно, ведь там царит круговая порука, говорит Михаил, называя состояние дел в Тунхе "феодализмом в современном обществе".

"Не могу сказать, что в суде была какая-то коррупционная составляющая, не буду клеветать, - рассказывает Краснов. - Но было оказано огромное медийное давление, были заявления на самих судей, якобы они не желали решать вопрос".

"Судьи, люди образованные, не хотели отменять этот результат выборов, - продолжает Михаил. - Горожане-то довольны, они прекрасно все понимают, говорят, что это просто преследование за то, что человек пошел против системы".

Система, сложившаяся при его предшественниках, укоренилась прочно, временами приходилось идти на жесткие меры, недовольных хватало. Например, за разгон в городе нелегальной уличной торговли, которая, как говорит Михаил, провоцирует ростовщичество и наркотрафик, оппоненты стали называть его диктатором. "Но, в конце концов, лучше быть диктатором, чем дебилом", - говорит Краснов.

Кроме того, как говорит мэр, действия его оппонентов могут быть вызваны тем, что его пример - когда человек выиграл выборы без денежных вливаний и связей - может повториться на следующих народных голосованиях, а тогда, по его словам, "полетит вообще вся система власти в стране".

С учетом нынешних политических реалий мы не могли не поинтересоваться у нашего собеседника - используют ли его оппоненты российское происхождение Михаила против него, или все завязано исключительно на местных делах и связях?

"Один из безосновательных пунктов обвинения, который, в общем-то, по закону никакого отношения к делу не имеет, - это то, что у меня двойное гражданство, - отвечает он. - Но все это ерунда".

Теперь очередь за инстанцией национального уровня, Верховным судом страны, где у Михаила есть все шансы отстоять свою правду. Сейчас Краснов и его команда готовят туда обстоятельное опровержение наветов своих недоброжелателей.

"В местном суде у меня даже не взяли доказательную базу - получается, сходу решили, что я виноват. Так же не бывает, - говорит собеседник ИА Регнум. - Сейчас мы подаем апелляцию, если нормально апеллировать, то, я надеюсь, мы выиграем".

"Поклялся, что оплачу"

Не тревожно ли Михаилу ходить по городу, не волнуется ли он за свою физическую безопасность? Он успокоил: для этого есть охрана. Но куда больший оптимизм Краснову придает другое обстоятельство:

"У нас самый безопасный город в стране, в прошлом году было всего лишь семь убийств. За время моего правления, за год, мы по некоторым показателям наполовину снизили преступность. По квартирным кражам - на 50%, кражам автомобилей и мотоциклов - на 50%. По побоям - на 20% и случаям домашнего насилия - на 18%".

Деятельность новоизбранного мэра не ограничилась борьбой с криминалом. "Мы начали восстановление дорог, потому что 20 лет их никто не делал. А все хотят, чтобы я сделал сразу за несколько месяцев, - говорит мэр далекого колумбийского города с очень близкими нам проблемами. - Было время в конце прошлого года, когда моя популярность упала из-за того, что пошли дожди сезонные, они были сильные, размыли все. Сейчас мы вложили 5 миллиардов песо, это 1,2 миллиона долларов, в восстановление дорог, появилась техника на улицах, и люди счастливы".

Но главным своим достижением на посту мэра Михаил считает спасение местной больницы. Она досталась ему с долгами на три миллиона долларов и закрытыми отделениями хирургии и анестезиологии. Столь нужное городу учреждение даже собирались передать под внешнее управление.

"Люди бастовали, как в 90-х годах шахтеры, врачи бастовали, чтобы зарплата была", - вспоминает Михаил. При этом в начале диалога нового мэра с врачами персонал больницы, наученный горьким опытом взаимодействия с предыдущими администрациями, попросту не верил, что жизнь и зарплаты могут измениться к лучшему.

"Пришлось мне, мэру, дать честное слово. Поклясться, что я заплачу, - восклицает Краснов. - Прикиньте, уровень недоверия какой был".

Новый мэр и его команда наладили работу хирургов и анестезиологов и открыли отделение гастроэнтерологии. А еще "по советским принципам превентивности" в местной системе здравоохранения сделали систему первичного осмотра, ведь предотвращать болезни куда эффективнее и дешевле, чем их лечить. Такую диагностику, кстати, прошли уже более восьми тысяч жителей Тунхи.

Пошло на пользу правление Михаила и местной инфраструктуре для отдыха горожан. В Тунхе восстановили парк, с которым восемнадцать лет никто из прежних мэров ничего не делал. А еще построили шесть спортивных площадок.

Судебные разбирательства отнимают у Краснова время и силы, однако опускать руки он точно не собирается. Он с командой продолжает работу над важными задачами - к примеру, над сокращением накопившихся за время правления предшественников долгов города.

Кстати, Михаилу уже удалось достичь их значительного уменьшения - больше чем в два раза. В том числе за счет реформы аппарата управления Тунхой.

Но и необходимых городу расходов тоже предвидится немало, рассказывает он. В нынешнем году градоначальник вместе с местным губернатором собираются вложить 25 миллиардов песо в дальнейшее восстановление городских дорог и строительство новых. Этим, разумеется, дело не ограничится.

"Надо закончить проекты, которые до нас были брошены, например, развилку до 59-й дороги, потом закончить строительство нового корпуса больницы", - делится планами Михаил Краснов. Когда оно будет завершено, еще больше жителей Тунхи смогут своевременно лечиться.

Источник - REGNUM
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