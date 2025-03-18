Посольство России запустило сайт "Русский язык в Кыргызстане" - russian.kg

14:14 20.03.2025

Новый интернет-ресурс содержит на русском и кыргызском языках научные факты и статистические данные о преимуществах владения кыргызстанцами русским языком, являющимся по Конституции КР официальным. Отдельный раздел посвящен роли и месту кириллицы в развитии современного кыргызского языка и литературы.



При создании сайта использовались результаты исследований Кыргызско-Российского Славянского университета им.Б.Н. Ельцина, Института русского языка им.А.С.Пушкина, Национального статистического комитета и Центра оценки в образовании и методов обучения Кыргызстана.



На сайте планируется также публиковать информацию о курсах изучения русского языка в республике, грантовых программах, методической поддержке для учителей русского языка и многое другое.



Приглашаем все заинтересованные стороны к наполнению сайта.



