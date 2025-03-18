|Казахстан вернул уникальное озеро Теке в государственную собственность
14:22 20.03.2025
Казахстану вернули уникальное озеро за 26,7 миллиарда тенге
Казахстану вернули уникальное озеро на севере страны кадастровой стоимостью 26,7 миллиарда тенге. Об этом сообщает прокуратура Северо-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.
Как сообщили в надзорном органе, в 2020 году в рамках контракта на добычу поваренной соли местные исполнительные органы предоставили недропользователю озеро Теке общей площадью 21,5 тысячи гектаров. В дальнейшем был заключен договор аренды на земельный участок под зеркалом водного объекта.
"Однако, несмотря на прекращение действия контракта на недропользование в 2022 году, уполномоченный орган, в нарушение Земельного кодекса, более двух лет не принимал мер по расторжению договора в одностороннем досудебном порядке, что привело к нецелевому использованию земель водного фонда", - рассказали в прокуратуре.
Кроме того, вопреки требованиям кодекса "О недрах и недропользовании", хозяйствующий субъект не был исключен из реестра действующих недропользователей на официальном сайте компетентного органа.
"Принятыми мерами специализированного природоохранного прокурора договор аренды земельного участка расторгнут в одностороннем досудебном порядке. Горько-соленый водоем возвращен в государственную собственность. Сведения на интернет-ресурсах компетентного органа приведены в соответствие. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в надзорном органе.