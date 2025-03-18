Казахстан вернул уникальное озеро Теке в государственную собственность

14:22 20.03.2025

Казахстану вернули уникальное озеро за 26,7 миллиарда тенге



Казахстану вернули уникальное озеро на севере страны кадастровой стоимостью 26,7 миллиарда тенге. Об этом сообщает прокуратура Северо-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.



Как сообщили в надзорном органе, в 2020 году в рамках контракта на добычу поваренной соли местные исполнительные органы предоставили недропользователю озеро Теке общей площадью 21,5 тысячи гектаров. В дальнейшем был заключен договор аренды на земельный участок под зеркалом водного объекта.



"Однако, несмотря на прекращение действия контракта на недропользование в 2022 году, уполномоченный орган, в нарушение Земельного кодекса, более двух лет не принимал мер по расторжению договора в одностороннем досудебном порядке, что привело к нецелевому использованию земель водного фонда", - рассказали в прокуратуре.



