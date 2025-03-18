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Центробанк Узбекистана повысил основную ставку на 0,5% до уровня 14% годовых
14:25 20.03.2025

Центральный банк Узбекистана решил повысить основную ставку с 13,5% до 14%. Решение обусловлено сохранением высокого инфляционного давления, устойчивым ростом спроса и усилением инфляционных ожиданий. Регулятор допускает дальнейшее повышение ставки.

Правление Центрального банка на заседании 20 марта приняло решение повысить основную ставку на 0,5 процентного пункта до уровня 14% годовых.

В последний раз ставка составляла 14% в июле, когда регулятор снизил ее до 13,5%.

Это решение обусловлено сохранением высокого инфляционного давления, устойчивым ростом спроса и усилением инфляционных ожиданий. Цель повышения ставки - создать условия для сдерживания инфляционных процессов и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.

С начала 2025 года наблюдается небольшое повышение общего уровня инфляции: по итогам февраля годовой показатель составил 10,1%. Рост цен на топливо, коммунальные услуги, транспорт, образование и медицинские услуги оказал влияние на инфляционные ожидания. В феврале инфляционные ожидания населения достигли 15,3%, а предпринимателей - 13,8%.

Высокая инфляция в сфере услуг объясняется увеличением совокупного спроса в экономике, ростом трансграничных денежных переводов и кредитования населения. Это отражается на динамике розничного товарооборота и поступлений от платных услуг.

С начала года, под влиянием укрепления валют основных торговых партнеров, реальный эффективный обменный курс снизился, приближаясь к среднесрочному тренду.

Сдерживание инфляционных процессов и обеспечение баланса между совокупным спросом и предложением требуют повышения жесткости денежно-кредитных условий, отметил ЦБ.

С учетом это ЦБ принял решение повысить основную ставку на 0,5 процентного пункта - до уровня 14% годовых, с целью обеспечения стабильности цен в среднесрочной перспективе.

Ужесточение денежно-кредитной политики направлено на сбалансированное формирование совокупного спроса и снижение давления на цены, что должно привести к замедлению инфляционных процессов в ближайшие кварталы и создать основу для снижения общей инфляции до 7−8% к концу года.

Центральный банк продолжит поддерживать жесткие денежно-кредитные условия для достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.

При возникновении вероятности и оснований усиления давления на совокупный спрос и цены в экономике выше ожидаемого в ближайшие кварталы уровня, жесткость денежно-кредитных условий будет пересмотрена. То есть регулятор допускает дальнейшее повышение ставки.

Следующее заседание правления ЦБ по рассмотрению основной ставки назначено на 24 апреля 2025 года.

Что такое основная ставка

Основная ставка Центрального банка - один из ключевых инструментов денежно-кредитной политики. Она представляет собой процентную ставку, от которой отталкиваются все остальные ставки денежного рынка, по которым банки заимствуют средства друг у друга и у Центрального банка.

Таким образом, основная ставка оказывает влияние на уровень процентных ставок в экономике, а также на потребительские и инвестиционные решения населения и бизнеса, которые в свою очередь влияют на внутренний спрос и инфляцию.

Коммерческие банки, видя траекторию основной ставки, понимают, что ликвидность на денежном рынке в ближайшем будущем станет дешевле, либо дороже. Это, в свою очередь, побуждает банки изменять стоимость своих продуктов и услуг (например, стоимость депозитов или кредитов населению и бизнесу).

Если в экономике наблюдается существенное ускорение уровня инфляции и Центральный банк повышает основную ставку, то банки, вероятно, повысят процентные ставки по кредитам и депозитам, так как стоимость привлечения денег, в том числе на межбанковском рынке (рынок в котором банки предоставляют друг другу кредит для поддержания текущей ликвидности) становится больше.

При снижении инфляции, и соответствующем понижении основной процентной ставки, привлечение денег коммерческими банками на межбанковском рынке обходится дешевле, и соответственно, они предоставляют кредиты по относительно невысоким процентным ставкам, и финансовые ресурсы становятся более доступными для населения и бизнеса.

Снижение процентных ставок также сильно зависит от конкуренции на банковском рынке.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742469900


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