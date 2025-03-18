Файзали Идизода: кто он – новый спикер нижней палаты парламента Таджикистана?

14:30 20.03.2025

И почему именно Идизода стал председателем Маджлиси намояндагон?



На первой сессии нового парламента, состоявшейся 19 марта, председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана был избран Файзали Идизода. Он является членом правящей Народной Демократической партии Таджикистана (НДПТ).



Файзали Идизода родом из Раштского региона. Именно от этого избирательного округа он был избран депутатом парламента на последних выборах 2 марта этого года. Обществу его фигура не особо известна.



