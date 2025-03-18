 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.03.2025
16:45  Премьер-министр Грузии Кобахидзе назвал санкции Евросоюза "объявлением войны"
16:04  В Ташкенте построят 10 новых станций метро от "Пушкина" до тракторного завода
15:05  Китай инвестирует в модернизацию железнодорожной линии Танзания-Замбия 1,4 млрд долларов
14:30  Файзали Идизода: кто он – новый спикер нижней палаты парламента Таджикистана?
14:25  Центробанк Узбекистана повысил основную ставку на 0,5% до уровня 14% годовых
14:22  Казахстан вернул уникальное озеро Теке в государственную собственность
14:14  Посольство России запустило сайт "Русский язык в Кыргызстане" - russian.kg
14:05  Регнум: "Лучше быть диктатором, чем дебилом". Кто травит русского мэра в Колумбии
12:52  Неистощимый советский арсенал переигрывает немощное НАТО, - Александр Храмчихин
12:34  КПП "Достук" на кыргызско-узбекской границе стал "Интеллектуальным" с 20 марта
12:22  В Узбекистане раскрыли схему по вывозу долларов в Казахстан через пост "Навои". Валюту изъяли пакетами
12:17  Жена Овечкина рассказала о встрече хоккеиста с Трампом на вилле президента США
11:36  Великая Победа - одна на всех (незабываемые факты из истории Таджикистана), - Альфия Баширова
02:38  Исцеляющий суманак. Легенды, традиции и тайны древнего символа Навруза
02:31  Шавкат Мирзиеев: Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать
02:22  Turmush: Лебеди на озере Иссык-Куль (видео)
02:11  Caravan.kz: Как казахи дарят несуществующих лошадей
01:55  Россия и Кыргызстан вместе работают над созданием учебников на русском языке
01:01  В офисе Эрдогана прокомментировали задержание мэра Стамбула
00:29  Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа загоняет Европу и Украину в угол
00:18  Михаил Делягин: Как появился главный глобальный проект современности - обнуление цивилизации
Среда, 19.03.2025
23:04  Back in USSR. О нюансах вчерашнего разговора, которые никто не заметил, - Алексей Белов
22:27  Туркменистан повышает инвестиционный потенциал частного сектора страны
22:06  ВС РФ ликвидируют подразделения ВСУ, которые пытаются прорваться в Белгородскую область
21:11  Китай выпустит в Лондоне номинированные в юанях суверенные зеленые облигации
20:42  "Мост дружбы" проложили через киргизско-китайскую границу, - Виктория Панфилова
20:31  Нацбанк Таджикистана объяснил подписанный с Россией меморандум
20:06  Президент Узбекистана о беспрецедентной поддержке малого и среднего бизнеса
20:03  Tazabek: Рейтинг банков. В каком банке кыргызстанцы предпочитают брать кредиты?
20:01  Когда завершится строительство новой станции метро "Калкаман" в Алматы
19:56  Вячеслав Фетисов: Уже начали обсуждать с коллегами хоккейный матч Россия-США
19:49  В США рассекретили документы об убийстве Кеннеди. Что нужно знать
17:29  Кадровые указы и назначения в Таджикистане 18 марта
17:06  В закон "О гражданстве Кыргызстана" внесены изменения
16:26  Президент Таджикистана произвел кадровые перестановки в ряде государственных структур
16:23  Новые подходы правительства Казахстана по стимулированию участия банков в приоритетном финансировании бизнеса
16:13  В Узбекистане госучреждения в 15 районах переедут в единые здания. Освободившиеся объекты выставят на аукцион
16:10  Кто такой Экрем Имамоглу? Что известно о задержанном мэре Стамбула
15:43  Парламент Кыргызстана ратифицировал Договор о кыргызско-таджикской границе. Ташиев показал участки, которые были обменены
15:19  Министр водного хозяйства Узбекистана о строительстве канала Коштепа в Афганистане: "Постепенно будем объяснять им..."
15:06  Новым министром энергетики Казахстана стал Ерлан Аккенженов
13:48  Путин и Трамп запустили российско-американские горки, - Александр Яковенко
13:11  В Казахстане 19 марта отмечается Жанару - День обновления: как изменилась республика
13:01  S&P Global Ratings: Рейтинги узбекистанского АО "Асакабанк" подтверждены, прогноз - "стабильный"
12:55  В Казахстане обновили "список иноагентов"
12:50  ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
12:13  Советское прошлое Казахстана и исторические обиды: после слов – дело?
02:57  Петр Акопов: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах
02:40  Нацбанк Казахстана запустил проект Gold Coin – цифровой эквивалент инвестиционной монеты UKI
02:00  Таджикистан и Киргизия: решение пограничного вопроса открывает новую эпоху отношений, - Шерали Ризоен
01:54  Международный аэропорт "Андижан" начнет с 20 марта принимать регулярные пассажирские авиарейсы
01:23  Таалай Эсеналиев (автор Игр Кочевых и Оседлых народов мира): "Олимпийские игры деградировали"
01:06  Космодром Байконур скоро будет праздновать юбилей - 70 лет
01:04  Sky News: Американцам хоккей интереснее Украины. Если ты не за столом переговоров - ты в меню...
00:54  Джентльмены и их гарантии: как союзники в сентябре 1939 кинули Польшу (история)
00:40  Китай запустил цифровую платформу торговли сырьем для традиционной китайской медицины между Синьцзяном и Центральной Азией
00:25  Путин призвал бизнес не воспринимать санкции против России как временные меры
00:01  Трамп рекламирует приложение CBP Home для самодепортации нелегальных мигрантов (видео)
Вторник, 18.03.2025
23:13  В Душанбе будет создан российско-таджикистанский индустриальный парк
22:36  В Казахстане разработали Концепцию региональной политики на пять лет
21:53  МИД России: О телефонном разговоре Путина и Трампа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
Файзали Идизода: кто он – новый спикер нижней палаты парламента Таджикистана?
14:30 20.03.2025

И почему именно Идизода стал председателем Маджлиси намояндагон?

На первой сессии нового парламента, состоявшейся 19 марта, председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана был избран Файзали Идизода. Он является членом правящей Народной Демократической партии Таджикистана (НДПТ).

Файзали Идизода родом из Раштского региона. Именно от этого избирательного округа он был избран депутатом парламента на последних выборах 2 марта этого года. Обществу его фигура не особо известна.



Кто он – Файзали Идизода?

Файзали Идизода родился 3 января 1977 года в Гармском районе. В 1993 году он поступил на юридический факультет Таджикского национального университета, который окончил в 1998 году. После этого он начал свою трудовую деятельность в качестве следователя в налоговом отделе Раштской группы районов.

С 5 апреля 2001 года по 4 марта 2008 года Идизода работал следователем в прокуратуре военной прокуратуры региона Рашт. В сентябре 2008 года поступил в аспирантуру на кафедру международного права Института государства и права Российской академии наук.

В сентябре 2011 года он стал ассистентом, а затем – доцентом кафедры международного права юридического факультета Таджикского национального университета (ТНУ). С марта 2012 года по июль 2013 года занимал должность заместителя декана этого факультета. Некоторое время был проректором Раштского педагогического института, а спустя год был назначен замдекана юридического факультета ТНУ.

Некоторое время он также был директором Национального центра законодательства при президенте Таджикистана, а 30 июля 2018 года был освобожден от этой должности и назначен ректором Таджикского пединститута в районе Рашт.

После этого он недолго занимал должность начальника управления образования, культуры и информации Исполнительного аппарата президента РТ.

Затем Идизода был избран депутатом парламента 6-го созыва, в мае 2021 года он возглавил парламентский Комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.

22 октября 2021 года Файзали Идизода был избран зампредседателя постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи СНГ.

Идизода кандидат юридических наук, в 2011 году защитил диссертацию на тему "Юридические и международные основы участия международных организаций в разрешении конфликтов в Таджикистане".

Почему именно Идизода стал спикером?

Должность председателя Маджлиси намояндагон (нижней палаты) в Таджикистане является выборной. По информации НИАТ "Ховар", Идизода был избран спикером в ходе голосования депутатами.

Он сменил на этом посту Мухаммадтохира Зокирзода, который также был избран депутатом от Раштского региона и возглавлял парламент в последние пять лет. Зокирзода, в свою очередь, заменил Шукуржона Зухурова, который также был избран депутатом от этого региона и дважды по пять лет был председателем нижней палаты.

До Зухурова эту должность занимал Сайдулло Хайруллоев, который тоже являлся представителем Раштского региона и возглавлял парламент на протяжении 10 лет.

Как отмечают эксперты, по негласной политической традиции страны, руководитель парламента обычно избирается из представителей Раштского региона. Эта традиция соблюдается уже более 20 лет. Таким образом, когда Идизода был избран депутатом от региона Рашт, многие предположили, что именно он станет следующим председателем парламента. Так и случилось.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742470200


Новости Казахстана
- Спикер Сената встретился с Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности
- Реализацию реформ Президента обсудили на пленарном заседании Мажилиса
- Олжас Бектенов обсудил с главами банков второго уровня наращивание участия в финансировании реального сектора экономики
- Кадровые перестановки
- Государственный советник принял участие в презентации аудиосборника "Асыл мұра"
- Роман Скляр принял участие в 12-м заседании Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству
- Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году
- Пятую часть структуры ВВП в Казахстане занимает торговля
- Новый сервис по перевозке грузов в почтово-багажных вагонах пассажирских поездов
- Коррупция в сфере образования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  