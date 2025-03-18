|Файзали Идизода: кто он – новый спикер нижней палаты парламента Таджикистана?
14:30 20.03.2025
И почему именно Идизода стал председателем Маджлиси намояндагон?
На первой сессии нового парламента, состоявшейся 19 марта, председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана был избран Файзали Идизода. Он является членом правящей Народной Демократической партии Таджикистана (НДПТ).
Файзали Идизода родом из Раштского региона. Именно от этого избирательного округа он был избран депутатом парламента на последних выборах 2 марта этого года. Обществу его фигура не особо известна.
Кто он – Файзали Идизода?
Файзали Идизода родился 3 января 1977 года в Гармском районе. В 1993 году он поступил на юридический факультет Таджикского национального университета, который окончил в 1998 году. После этого он начал свою трудовую деятельность в качестве следователя в налоговом отделе Раштской группы районов.
С 5 апреля 2001 года по 4 марта 2008 года Идизода работал следователем в прокуратуре военной прокуратуры региона Рашт. В сентябре 2008 года поступил в аспирантуру на кафедру международного права Института государства и права Российской академии наук.
В сентябре 2011 года он стал ассистентом, а затем – доцентом кафедры международного права юридического факультета Таджикского национального университета (ТНУ). С марта 2012 года по июль 2013 года занимал должность заместителя декана этого факультета. Некоторое время был проректором Раштского педагогического института, а спустя год был назначен замдекана юридического факультета ТНУ.
Некоторое время он также был директором Национального центра законодательства при президенте Таджикистана, а 30 июля 2018 года был освобожден от этой должности и назначен ректором Таджикского пединститута в районе Рашт.
После этого он недолго занимал должность начальника управления образования, культуры и информации Исполнительного аппарата президента РТ.
Затем Идизода был избран депутатом парламента 6-го созыва, в мае 2021 года он возглавил парламентский Комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.
22 октября 2021 года Файзали Идизода был избран зампредседателя постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи СНГ.
Идизода кандидат юридических наук, в 2011 году защитил диссертацию на тему "Юридические и международные основы участия международных организаций в разрешении конфликтов в Таджикистане".
Почему именно Идизода стал спикером?
Должность председателя Маджлиси намояндагон (нижней палаты) в Таджикистане является выборной. По информации НИАТ "Ховар", Идизода был избран спикером в ходе голосования депутатами.
Он сменил на этом посту Мухаммадтохира Зокирзода, который также был избран депутатом от Раштского региона и возглавлял парламент в последние пять лет. Зокирзода, в свою очередь, заменил Шукуржона Зухурова, который также был избран депутатом от этого региона и дважды по пять лет был председателем нижней палаты.
До Зухурова эту должность занимал Сайдулло Хайруллоев, который тоже являлся представителем Раштского региона и возглавлял парламент на протяжении 10 лет.
Как отмечают эксперты, по негласной политической традиции страны, руководитель парламента обычно избирается из представителей Раштского региона. Эта традиция соблюдается уже более 20 лет. Таким образом, когда Идизода был избран депутатом от региона Рашт, многие предположили, что именно он станет следующим председателем парламента. Так и случилось.