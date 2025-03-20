Китай инвестирует в модернизацию железнодорожной линии Танзания-Замбия 1,4 млрд долларов

15:05 20.03.2025

20.03.2025



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Китайская компания, занимающаяся гражданским строительством, планирует инвестировать более 1,4 миллиарда долларов в восстановление железнодорожной ветки, построенной во времена Мао Цзэдуна. Эта ветка соединяет медные рудники в Замбии с крупнейшим портом Танзании.



Переговоры о заключении 30-летней концессии продолжаются, сообщил управляющий директор Управления железных дорог Танзании и Замбии, которое эксплуатирует эту ветку, Бруно Чинг'анду.



Две африканские страны решили привлечь государственную компанию CCECC для восстановления железнодорожной ветки, которая пришла в негодность. В прошлом году Китай, Танзания и Замбия подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению 1860-километровой (1160-мильной) железной дороги, построенной Китаем при поддержке Мао Цзэдуна в 1970-х годах. Это стало началом ее масштабной модернизации.



