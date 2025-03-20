Казахстан попал в топ-3 самых дешевых для туристов стран

15:18 20.03.2025

Наталья Качалова

Редактор отдела "Путешествия"

20 марта 2025



Казахстан занял второе место в рейтинге самых бюджетных стран для путешествий в 2025 году по версии HelloSafe. На первом месте - Лаос, на третьем - Руанда.



Сайт сравнения цен HelloSafe исследовал ежедневные расходы туристов в 131 стране мира. В расходы путешественников включены проживание, питание, транспорт внутри страны и экскурсии. Проезд до места назначения не учитывался. Аналитики выяснили, что дешевле всего путешественникам обходится пребывание в Лаосе, Казахстане и Руанде.



Топ-3 самых бюджетных стран для путешествий в 2025 году



Лаос стал лидером рейтинга бюджетных стран для путешествий с расходами всего $16 (около 8 тыс. тг) в день. Это единственная страна в Юго-Восточной Азии, не имеющая выхода к морю. Зато здесь можно увидеть многочисленные древние храмы, бескрайние тропические леса и живописные горные ландшафты.



Казахстан оказался на втором месте со средним дневным чеком в $19,6 (около 9,9 тыс. тг). По данным национальной компании Kazakh Tourism, самыми популярными локациями у иностранных туристов в Казахстане являются Алматы, Астана и Алматинская область.



На третьем месте - Руанда со средними ежедневными расходами $21,5 (11 тыс. тг). Это африканская "страна тысячи холмов", покрытых влажным тропическим лесом. Здесь мягкий климат в течение всего года и разнообразная флора и фауна. Можно "потеряться" в лунных ландшафтах тропиков на склонах потухших вулканов или провести время на безлюдном берегу одного из красивейших озер Африки.



Среди самых бюджетных 15 стран для путешественников в рейтинге текущего года также оказались Армения ($26,6 или 13,4 тыс. тг)и Грузия ($28,7 или 14,5 тыс. тг).



Топ-3 самых дорогих стран для туристов в 2025 году



В тройке самых дорогих стран для путешествий в 2025 году - Барбадос со средними дневными расходами туристов $342,4 (172,4 тыс. тг), Антигуа и Барбуда ($321,7 или 162 тыс. тг) и Сент-Китс и Невис ($281,5 или 141,7 тыс. тг). Ежедневные расходы путешественников в этих странах в 14-17 раз превышают средние дневные чеки туристов в Казахстане.



Среди туристических локаций, популярных у казахстанцев, в список 15 дорогих стран попали Мальдивы ($277,6 или 139,8 тыс. тг), Швейцария ($259,4 или 130,6 тыс. тг), США ($258,1 или 130 тыс. тг), ОАЭ ($228,3 или 115 тыс. тг), Оман ($221,8 или 111,7 тыс. тг) и Катар ($195,9 или 98,6 тыс. тг).



Вместе с тем Министерство туризма и спорта РК намерено при продвижении Казахстана на международном рынке делать акцент на привлечении в страну богатых иностранцев.