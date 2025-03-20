 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.03.2025
19:59  Президентом МОК впервые в истории избрали женщину - Кирсти Ковентри
17:39  "Кастрюльный бунт" и падение лиры. Что пишут СМИ о ситуации в Турции
17:35  Изменение политики США в отношении Латинской Америки, - Леонид Савин
17:26  Месторождение "Оюу Толгой" в Монголии станет четвертым по величине медным рудником в мире
17:10  Как в Казахстане заботятся о секс-работниках
17:06  Сколько раньше стоило место в парламенте - откровенное интервью с кыргызским депутатом (видео)
17:02  Иран отправил на родину 211 афганских заключенных
16:56  Президент Таджикистана в честь Навруза помиловал 897 заключенных
16:45  Премьер-министр Грузии Кобахидзе назвал санкции Евросоюза "объявлением войны"
16:04  В Ташкенте построят 10 новых станций метро от "Пушкина" до тракторного завода
15:41  "Скрипач не нужен": Москва уже не будет переживать насчет потери Эрдогана
15:18  Казахстан попал в топ-3 самых дешевых для туристов стран
15:05  Китай инвестирует в модернизацию железнодорожной линии Танзания-Замбия 1,4 млрд долларов
14:30  Файзали Идизода: кто он – новый спикер нижней палаты парламента Таджикистана?
14:25  Центробанк Узбекистана повысил основную ставку на 0,5% до уровня 14% годовых
14:22  Казахстан вернул уникальное озеро Теке в государственную собственность
14:14  Посольство России запустило сайт "Русский язык в Кыргызстане" - russian.kg
14:05  Регнум: "Лучше быть диктатором, чем дебилом". Кто травит русского мэра в Колумбии
12:52  Неистощимый советский арсенал переигрывает немощное НАТО, - Александр Храмчихин
12:34  КПП "Достук" на кыргызско-узбекской границе стал "Интеллектуальным" с 20 марта
12:22  В Узбекистане раскрыли схему по вывозу долларов в Казахстан через пост "Навои". Валюту изъяли пакетами
12:17  Жена Овечкина рассказала о встрече хоккеиста с Трампом на вилле президента США
11:36  Великая Победа - одна на всех (незабываемые факты из истории Таджикистана), - Альфия Баширова
02:38  Исцеляющий суманак. Легенды, традиции и тайны древнего символа Навруза
02:31  Шавкат Мирзиеев: Не уставайте внедрять новшества, а я не устану вас поддерживать
02:22  Turmush: Лебеди на озере Иссык-Куль (видео)
02:11  Caravan.kz: Как казахи дарят несуществующих лошадей
01:55  Россия и Кыргызстан вместе работают над созданием учебников на русском языке
01:01  В офисе Эрдогана прокомментировали задержание мэра Стамбула
00:29  Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа загоняет Европу и Украину в угол
00:18  Михаил Делягин: Как появился главный глобальный проект современности - обнуление цивилизации
Среда, 19.03.2025
23:04  Back in USSR. О нюансах вчерашнего разговора, которые никто не заметил, - Алексей Белов
22:27  Туркменистан повышает инвестиционный потенциал частного сектора страны
22:06  ВС РФ ликвидируют подразделения ВСУ, которые пытаются прорваться в Белгородскую область
21:11  Китай выпустит в Лондоне номинированные в юанях суверенные зеленые облигации
20:42  "Мост дружбы" проложили через киргизско-китайскую границу, - Виктория Панфилова
20:31  Нацбанк Таджикистана объяснил подписанный с Россией меморандум
20:06  Президент Узбекистана о беспрецедентной поддержке малого и среднего бизнеса
20:03  Tazabek: Рейтинг банков. В каком банке кыргызстанцы предпочитают брать кредиты?
20:01  Когда завершится строительство новой станции метро "Калкаман" в Алматы
19:56  Вячеслав Фетисов: Уже начали обсуждать с коллегами хоккейный матч Россия-США
19:49  В США рассекретили документы об убийстве Кеннеди. Что нужно знать
17:29  Кадровые указы и назначения в Таджикистане 18 марта
17:06  В закон "О гражданстве Кыргызстана" внесены изменения
16:26  Президент Таджикистана произвел кадровые перестановки в ряде государственных структур
16:23  Новые подходы правительства Казахстана по стимулированию участия банков в приоритетном финансировании бизнеса
16:13  В Узбекистане госучреждения в 15 районах переедут в единые здания. Освободившиеся объекты выставят на аукцион
16:10  Кто такой Экрем Имамоглу? Что известно о задержанном мэре Стамбула
15:43  Парламент Кыргызстана ратифицировал Договор о кыргызско-таджикской границе. Ташиев показал участки, которые были обменены
15:19  Министр водного хозяйства Узбекистана о строительстве канала Коштепа в Афганистане: "Постепенно будем объяснять им..."
15:06  Новым министром энергетики Казахстана стал Ерлан Аккенженов
13:48  Путин и Трамп запустили российско-американские горки, - Александр Яковенко
13:11  В Казахстане 19 марта отмечается Жанару - День обновления: как изменилась республика
13:01  S&P Global Ratings: Рейтинги узбекистанского АО "Асакабанк" подтверждены, прогноз - "стабильный"
12:55  В Казахстане обновили "список иноагентов"
12:50  ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
12:13  Советское прошлое Казахстана и исторические обиды: после слов – дело?
02:57  Петр Акопов: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах
02:40  Нацбанк Казахстана запустил проект Gold Coin – цифровой эквивалент инвестиционной монеты UKI
02:00  Таджикистан и Киргизия: решение пограничного вопроса открывает новую эпоху отношений, - Шерали Ризоен
01:54  Международный аэропорт "Андижан" начнет с 20 марта принимать регулярные пассажирские авиарейсы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан попал в топ-3 самых дешевых для туристов стран
15:18 20.03.2025

Наталья Качалова
Редактор отдела "Путешествия"
20 марта 2025

Казахстан занял второе место в рейтинге самых бюджетных стран для путешествий в 2025 году по версии HelloSafe. На первом месте - Лаос, на третьем - Руанда.

Сайт сравнения цен HelloSafe исследовал ежедневные расходы туристов в 131 стране мира. В расходы путешественников включены проживание, питание, транспорт внутри страны и экскурсии. Проезд до места назначения не учитывался. Аналитики выяснили, что дешевле всего путешественникам обходится пребывание в Лаосе, Казахстане и Руанде.

Топ-3 самых бюджетных стран для путешествий в 2025 году

Лаос стал лидером рейтинга бюджетных стран для путешествий с расходами всего $16 (около 8 тыс. тг) в день. Это единственная страна в Юго-Восточной Азии, не имеющая выхода к морю. Зато здесь можно увидеть многочисленные древние храмы, бескрайние тропические леса и живописные горные ландшафты.

Казахстан оказался на втором месте со средним дневным чеком в $19,6 (около 9,9 тыс. тг). По данным национальной компании Kazakh Tourism, самыми популярными локациями у иностранных туристов в Казахстане являются Алматы, Астана и Алматинская область.

На третьем месте - Руанда со средними ежедневными расходами $21,5 (11 тыс. тг). Это африканская "страна тысячи холмов", покрытых влажным тропическим лесом. Здесь мягкий климат в течение всего года и разнообразная флора и фауна. Можно "потеряться" в лунных ландшафтах тропиков на склонах потухших вулканов или провести время на безлюдном берегу одного из красивейших озер Африки.

Среди самых бюджетных 15 стран для путешественников в рейтинге текущего года также оказались Армения ($26,6 или 13,4 тыс. тг)и Грузия ($28,7 или 14,5 тыс. тг).

Топ-3 самых дорогих стран для туристов в 2025 году

В тройке самых дорогих стран для путешествий в 2025 году - Барбадос со средними дневными расходами туристов $342,4 (172,4 тыс. тг), Антигуа и Барбуда ($321,7 или 162 тыс. тг) и Сент-Китс и Невис ($281,5 или 141,7 тыс. тг). Ежедневные расходы путешественников в этих странах в 14-17 раз превышают средние дневные чеки туристов в Казахстане.

Среди туристических локаций, популярных у казахстанцев, в список 15 дорогих стран попали Мальдивы ($277,6 или 139,8 тыс. тг), Швейцария ($259,4 или 130,6 тыс. тг), США ($258,1 или 130 тыс. тг), ОАЭ ($228,3 или 115 тыс. тг), Оман ($221,8 или 111,7 тыс. тг) и Катар ($195,9 или 98,6 тыс. тг).

Вместе с тем Министерство туризма и спорта РК намерено при продвижении Казахстана на международном рынке делать акцент на привлечении в страну богатых иностранцев.

Источник - kursiv.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742473080


Новости Казахстана
- Спикер Сената встретился с Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности
- Реализацию реформ Президента обсудили на пленарном заседании Мажилиса
- Олжас Бектенов обсудил с главами банков второго уровня наращивание участия в финансировании реального сектора экономики
- Кадровые перестановки
- Государственный советник принял участие в презентации аудиосборника "Асыл мұра"
- Роман Скляр принял участие в 12-м заседании Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству
- Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году
- Пятую часть структуры ВВП в Казахстане занимает торговля
- Новый сервис по перевозке грузов в почтово-багажных вагонах пассажирских поездов
- Коррупция в сфере образования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  