"Скрипач не нужен": Москва уже не будет переживать насчет потери Эрдогана

15:41 20.03.2025

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на волне народной эйфории от "победы в Сирии" решил зачистить политическое поле перед президентскими выборами 2027 года. Похоже, что это агония, пишет обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова.



В Турции задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу, а также сто его соратников. Имамоглу обвиняется в коррупции и помощи Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. 18 марта был аннулирован его диплом о высшем образовании, что лишает Имамоглу многих политических возможностей - в первую очередь, участвовать в выборах.



Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) назвала это "попыткой государственного переворота против нашего следующего президента". Депутат турецкого парламента Джемаль Энгинюрт призвал к восстанию и выходу на улицы: "Давайте соберем один миллион человек и арестуем их сами!" Новостные сайты сообщают, что задержан председатель политического отдела Стамбульского отделения "Хорошей партии" Эмин Ферхат Эртек.



В Турции введены ограничения на работу соцсетей, закрыты центральные станции метро. Студенты Стамбульского университета вышли на митинг. "Кто не скачет, тот Тайип", - кричат они, а часть, опрокидывая кордоны полицейских, двинулись к парламенту.



Тюрколог Полина Беккер считает, что Эрдоган расчищает дорогу "либо себе, либо своему ставленнику на президентский пост" на выборах через два года. Эксперт напомнила, что Эрдоган сам начинал свой политический путь мэром Стамбула и верит, что с этого поста политики выходят в президенты.



По мнению эксперта, Кремль на протяжении 20 лет работает с Эрдоганом, и там знают, что от него ждать, чего нельзя сказать о "новом лице".



"Если придет новый человек, надо будет заново присматриваться к нему и заново выстраивать внешнюю двустороннюю политику. Поэтому России было бы выгодно, чтобы Эрдоган, конечно, остался. Но надо учитывать его почтенный возраст", - сказала тюрколог.



Правящая коалиция во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Эрдогана с 2019 года последовательно теряет позиции на местных выборах в мегаполисах. Ей уже не принадлежат Стамбул, Анкара, Измир. Чем больше будет откровенных попыток зачистить политическое поле, тем сложнее будет Эрдогану выиграть следующие выборы, тем более, что экономика Турции давно в плохом состоянии.



России все же придется привыкать к новому турецкому лидеру. Еще на предыдущих выборах были опасения, что в случае прихода к власти политика-глобалиста тот отменит важные для РФ проекты с Эрдоганом, например, закроет "Турецкий поток" или введет санкции. Но уже сейчас Запад расколот, а через два года и вовсе перестанет существовать как либерально-глобалистский проект.