|В Ташкенте построят 10 новых станций метро от "Пушкина" до тракторного завода
16:04 20.03.2025
Проект линии метро Ташкента от станции "Пушкин" до ТТЗ насчитывает 10 станций
Президенту Узбекистана презентовали новый проект линии Ташкентского метрополитена от станции "Пушкин" до ТТЗ. Планируется построить 10 станций. Маршрут, как ожидается, охватит 30 махаллей и обеспечит транспортное сообщение для 148 тысяч жителей.
Президент Шавкат Мирзиеев 20 марта знакомится с благоустроительной работой в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.
В ходе посещения комплекса High Town City в Юнусабадском районе президенту представили проекты развития общественного транспорта, в том числе расширения сети метрополитена.
"Как известно, ранее было запланировано продолжение Ташкентского метро до Ташкентского тракторного завода. Глава государства поручил пересмотреть ранее представленные проекты и предложить альтернативные варианты", - говорится в сообщении.
В соответствии с подготовленным новым проектом от станции "Буюк ипак йўли" до Ташкентского тракторного завода будет построено 10 станций. Этот маршрут охватит 30 махаллей и обеспечит транспортное сообщение для 148 тысяч жителей, отметили в пресс-службе главы государства.
Чуть позже "Газете.uz" уточнили в Министерстве транспорта, что линия начнется от станции метро "Пушкин" (на одну станцию раньше).
Пресс-служба президента также обновила сообщение, в нем говорится, что новая линия будет построена от станции "Пушкин" или станции "Буюк ипак йўли". Позже сообщение вновь обновили, в нем говорится лишь о продлении Чиланзарской линии метро до ТТЗ.
О проекте продления метро до массива ТТЗ
"Газета.uz" ранее несколько раз писала о планах продления Чиланзарской линии до массива ТТЗ. Впервые эта идея была презентована в декабре 2020 года. Тогда проектом предлагалась линия длиной 7,9 км, включающая в себя четыре станции. Ожидалось, что это решение позволит увеличить пассажиропоток еще на 50 тысяч человек в день.
Министр транспорта Илхом Махкамов во время презентации президенту тогда напомнил, что для ведения закрытых работ строительства в наличии есть немецкая тоннелепроходческая машина.
"У нас есть предварительная трасса… От станции метро „Буюк ипак йўли" до массива ТТЗ через улицу Буюк ипак йўли, Центральную поликлинику №1, рядом есть свободное место, без сноса. Затем через перекресток ТТЗ до последней станции… Отсюда электричка идет до Бостанлыкского района, а еще все население Кибрая, Чирчика едет на „Буюк ипак йўли", там уже не протолкнуться. Здесь (на станции ТТЗ - ред.) планируем сделать пересадочный пункт", - сказал он.
Премьер-министр Абдулла Арипов добавил: "Мы строим связывающую систему с электричкой, откуда все едут в Бостанлыкский район. Купленная вами немецкая тюбинговая система для прохода под землей должна работать".
Шавкат Мирзиеев ответил, что правительство должно убедить его в эффективности, качестве, себестоимости проекта, тогда он обсудит источники финансирования. По его словам, он хорошо знает эти места (Шавкат Мирзиеев работал первым хокимом Мирзо-Улугбекского района в 1992-1996 годах).
"Знаю, что там внизу и наверху. Но это нам очень нужно. Наши люди, проживающие там в тесноте, сильно страдают. В этих местах становится больше и больше пробок. Особенно в субботу и воскресенье практически невозможно ездить", - заявлял он.
Президент также попросил премьер-министра провести повторный анализ и определить, как лучше строить - в виде надземного или подземного метро.
В следующий раз правительство вернулось к этому вопросу в 2021 году. Тогда было предложено построить подземную линию метрополитена от станции "Буюк ипак йули" до массива ТТЗ.
Тогда в проработке были два варианта прокладки подземной линии - через улицу Мирзо Улугбека или улицу Буюк ипак йули. В первом случае протяженность линии должна была составить 8,6 км, а провозная способность - 62 тысячи пассажиров в сутки. Во втором варианте длина участка - 8 км, провозная способность - 55 тысяч пассажиров в сутки.
Строительные работы, по оценкам, должны были занять пять лет.
Глава государства тогда дал рекомендации по доработке проектов с точки зрения удобства, безопасности и качества.