В Ташкенте построят 10 новых станций метро от "Пушкина" до тракторного завода

16:04 20.03.2025

Проект линии метро Ташкента от станции "Пушкин" до ТТЗ насчитывает 10 станций



Президенту Узбекистана презентовали новый проект линии Ташкентского метрополитена от станции "Пушкин" до ТТЗ. Планируется построить 10 станций. Маршрут, как ожидается, охватит 30 махаллей и обеспечит транспортное сообщение для 148 тысяч жителей.



Президент Шавкат Мирзиеев 20 марта знакомится с благоустроительной работой в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.



В ходе посещения комплекса High Town City в Юнусабадском районе президенту представили проекты развития общественного транспорта, в том числе расширения сети метрополитена.



