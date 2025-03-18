Премьер-министр Грузии Кобахидзе назвал санкции Евросоюза "объявлением войны"

16:45 20.03.2025

Haqqin.az

Азербайджан



В Грузии санкции Евросоюза назвали "объявлением войны"

Кобахидзе: санкции ЕС против правительства Грузии - это "объявление войны"



Кобахидзе назвал санкции Евросоюза против премьер-министра и вице-премьера Грузии "нападением", пишет Haqqin. А на политическом и дипломатическом языках действия ЕС можно и вовсе расценить как "объявление войны".



"Санкции Евросоюза против правительства Грузии - это фактически „объявление войны"", - сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает телеканал 1TV.



Кобахидзе заявил, что конкретные люди в западных странах хвастались наложенными на власти Грузии санкциями.



По его словам, наложение санкций на премьер-министра и вице-премьера республики означает политический демарш и политическое нападение на страну. Кобахидзе заключил, что наложение санкций на власти Грузии - это на политическом и дипломатическом языке "объявление войны".



