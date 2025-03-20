|Президент Таджикистана в честь Навруза помиловал 897 заключенных
16:56 20.03.2025
Указ Президента Республики Таджикистан о помиловании лиц, осужденных к лишению свободы
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О помиловании
лиц, осужденных к лишению свободы
В честь Международного праздника Навруз и на основании принципа гуманизма, в соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Помиловать 897 лиц, осужденных к лишению свободы, согласно приложенному списку и освободить их от дальнейшего отбывания наказаний.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
20 марта 2025 года
№1009