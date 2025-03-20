Президент Таджикистана в честь Навруза помиловал 897 заключенных

16:56 20.03.2025

Указ Президента Республики Таджикистан о помиловании лиц, осужденных к лишению свободы



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



О помиловании

лиц, осужденных к лишению свободы



В честь Международного праздника Навруз и на основании принципа гуманизма, в соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



Помиловать 897 лиц, осужденных к лишению свободы, согласно приложенному списку и освободить их от дальнейшего отбывания наказаний.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

20 марта 2025 года

№1009