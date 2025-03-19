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Иран отправил на родину 211 афганских заключенных
17:02 20.03.2025

Иран. Более 200 афганских пленных были переданы Исламскому Эмирату через моста Врешам

КАБУЛ, 20 марта. /ИАБ/. Иран через моста Врешам в провинции Нимроз передал Исламскому Эмирату через Шелковый мост 211 афганских заключенных, арестованных в указанной стране за различные преступления.

На организованной в связи с этим церемонии генеральный директор Агентства по реформированию тюрем Маулви Мухаммад Юсуф Мистри заявил, что 484 афганских заключенных, арестованных в Иране по обвинению в различных преступлениях, будут переданы Исламскому Эмирату.

В конце церемонии губернатор Нимроза заверил Исламский Эмират в хорошем управлении процессом передачи афганских пленных и обеспечении их продовольствием, медицинским обслуживанием и другими удобствами.

Источник - Бахтар
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