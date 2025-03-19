Иран отправил на родину 211 афганских заключенных

17:02 20.03.2025

Иран. Более 200 афганских пленных были переданы Исламскому Эмирату через моста Врешам



КАБУЛ, 20 марта. /ИАБ/. Иран через моста Врешам в провинции Нимроз передал Исламскому Эмирату через Шелковый мост 211 афганских заключенных, арестованных в указанной стране за различные преступления.



На организованной в связи с этим церемонии генеральный директор Агентства по реформированию тюрем Маулви Мухаммад Юсуф Мистри заявил, что 484 афганских заключенных, арестованных в Иране по обвинению в различных преступлениях, будут переданы Исламскому Эмирату.



В конце церемонии губернатор Нимроза заверил Исламский Эмират в хорошем управлении процессом передачи афганских пленных и обеспечении их продовольствием, медицинским обслуживанием и другими удобствами.