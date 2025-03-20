Сколько раньше стоило место в парламенте - откровенное интервью с кыргызским депутатом (видео)

17:06 20.03.2025

20.03.2025



В Кыргызстане предлагают кардинально изменить систему парламентских выборов. О том, каким может стать Жогорку Кенеш в будущем, рассказал депутат Марлен Маматалиев.



В интервью Sputnik Кыргызстан он отметил, что новый закон учитывает недостатки всех предыдущих выборных систем.



"Мы предлагаем многомандатную мажоритарную систему. Она охватит 30 округов, в каждом будет 140 тысяч избирателей. Также в каждом округе будут выбирать трех депутатов: двух мужчин и женщину. При этом политические партии смогут выдвигать только одного кандидата от округа путем тайного голосования на съезде", - объяснил Маматалиев.



По его словам, это обеспечит конкуренцию среди кандидатов и позволит исключить попадание в парламент людей, которые хотят заработать на мандате.



"В прошлом кандидаты, идущие на выборы, буквально продавали свои места (первые десять), доходило даже до миллиона долларов. Об этом везде говорили, писали... То есть можно было просто заплатить и не ходить к избирателям", - сообщил законодатель.



