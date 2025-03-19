Как в Казахстане заботятся о секс-работниках

17:10 20.03.2025

В Астане позаботятся о секс-работниках



Управление общественного здравоохранения Астаны потратило более 17 миллионов тенге на программы по профилактике ВИЧ среди секс-работников, передает Tengrinews.kz.



Какие меры примут



По данным портала госзакупок, управление заключило договор об "организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ среди секс-работников", на сумму 17 106 607 тенге. Для работы в проекте привлекут 10 специалистов, которые будут распространять средства защиты, проводить тестирование и обучать секс-работников безопасному поведению. В рамках программы запланированы:



- раздача 140 тысяч презервативов за год;

- беседы о способах снижения рисков заражения ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем;

- распространение информационных материалов – буклетов и брошюр;

- экспресс-тестирование на ВИЧ (анализ крови из пальца с быстрым результатом);

- консультации по профилактике и лечению ВИЧ;

- помощь и сопровождение в прохождении обследования.



Сколько секс-работников получат помощь



По условиям контракта тестирование на ВИЧ должны пройти не менее 665 секс-работников. Специалисты совместно с представителями управления общественного здравоохранения также будут проводить рейды в местах их работы, чтобы затем сопроводить на обследование.



Отдельно запланированы меры по доконтактной профилактике – это прием препаратов, которые снижают риск заражения ВИЧ. В 2025 году лекарства получат 140 человек, в 2026 году – 175, а в 2027 году – 210.



Помимо этого, не менее 280 секс-работников должны будут посетить медицинские центры, где смогут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ, получить консультацию врача и нужную помощь.



Редакция Tengrinews.kz обратилась с официальным запросом в управление общественного здравоохранения Астаны для разъяснений данной госзакупки.



Напомним, с сентября 2024 года в Казахстане вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, запрещающие оказание интимных услуг в онлайн-формате. Теперь определенные виды деятельности, ранее не имевшие четкого правового статуса, квалифицируются как "иные услуги сексуального характера" и признаны незаконными.



Кроме того, уголовная ответственность распространяется на рекламу и продвижение таких услуг, если они направлены на вовлечение в эту сферу.