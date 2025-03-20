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Месторождение "Оюу Толгой" в Монголии станет четвертым по величине медным рудником в мире
17:26 20.03.2025

Ариунбаяр.Б
2025-03-20

Улаанбаатар, 20 марта 2025 /МОНЦАМЭ/. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетил сегодня подземный рудник "Оюу Толгой". Компания "Оюу Толгой" ввела в эксплуатацию подземный рудник в 2022 году, а в прошлом году провела 124-ю взрывную отбойку руды.

В 2025 году объем добычи на руднике увеличился на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом, что позволило компании производить больше медного концентрата. Ожидается, что в период с 2028 по 2030 год добыча как на подземных, так и открытых рудниках составит в среднем 500 тысяч тонн в год. Другими словами, на пике своего развития месторождение станет четвертым по величине медным рудником в мире, производящим достаточно меди для производства 17 тысяч электромобилей в день.

Президент Хурэлсух поблагодарил монгольскую молодежь и иностранных специалистов за успешное завершение строительства на глубине 1300 метров. Глава государства выразил уверенность, что этот проект в будущем станет хорошим примером для горнодобывающей отрасли.

Отметив, что объемы производства и добычи полезных ископаемых на руднике "Оюу Толгой" растет с каждым годом, Президент Хурэлсух подчеркнул, что именно внедрение передовых мировых технологий и обеспечение полной безопасности являются результатом упорного труда и самоотдачи всего коллектива.

Глава государства также выразил готовность сотрудничать в будущем с большим количеством предприятий, граждан и создателей богатства и поддерживать их бизнес.

Генеральный директор группы "Рио Тинто" Якоб Стаусхолм подчеркнул, что медь из месторождения "Оюу Толгой" - это вклад Монголии в "зеленое" развитие".

В своем выступлении Якоб Стаусхолм назвал медный концентрат, производимый на месторождении "Оюу Толгой", жизненно важным сырьем для ветряных турбин, электромобилей и инфраструктуры возобновляемых источников энергии по всему миру.

По состоянию на 2023 год "Рио Тинто" инвестировала в "Оюу Толгой" около 17 миллиардов долларов США. С 2010 года компания выплатила налогов на сумму 12 миллиардов тугриков. В четвертом квартале 2024 года компания "Оюу Толгой" установила партнерские отношения с более чем 1000 предприятиями и осуществила закупки на сумму 1 триллион тугриков.

"С 2010 года аймак Умнуговь получил товаров и услуг на сумму 4,9 триллиона тугриков и 187 миллиардов тугриков для финансирования 354 проектов. Также был создан поощрительный фонд для поддержки развития сомона Ханбогд, в который было инвестировано 170 миллиардов тугриков. В компании "Оюу Толгой" работает более 20 тысяч человек, 97 процентов из которых - монголы, а 25 процентов – жители аймака Умнуговь. В то же время 23 процента всех сотрудников составляют женщины, и в ближайшие 10 лет планируется увеличить эту цифру до 50 процентов", - заявил генеральный директор группы "Рио Тинто".

С 2014 по 2024 год на проект "Оюу Толгой" приходилось около 17 процентов общих экспортных доходов Монголии, 20 процентов экспорта минеральных продуктов и 44 процента валютных резервов. Общий доход нашей страны от реализации этого проекта в 2024-2051 годах составит 11,9 миллиарда долларов США.

Компания "Оюу Толгой" учредила Институт подземной добычи полезных ископаемых в Южной Гоби" и приступила к подготовке отечественных и иностранных кадров, конкурентоспособных на мировом рынке горнодобывающей промышленности.

Источник - МОНЦАМЭ
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